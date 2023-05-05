中國航母仍處訓練模式？　軍事專家：還需十多年才能投至遠洋海域

多名軍事分析人士稱，中國的航母實際上仍處於訓練模式，現階段更像是一個宣傳品，解放軍可能需要十多年的時間才能真正將航母武力投射至遠洋海域。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。



2022年6月17日，首艘國產電磁彈射型航母福建艦下水，海軍迎來「三航母時代」。（微信公眾號＠人民海軍）

路透社在採訪了熟悉區域海軍部署的四名駐外武官和六名國防分析人士後，於星期五（5月5日）發出報道。這些分析人士說，中國的航母更像是一個宣傳品，外界仍質疑這些航母就台灣問題與美國可能發生衝突中的價值，也質疑中國是否能在太平洋和印度洋的遠程任務中保護這些航母。

其中八名分析人士說，雖然根據中國大陸官媒報道的部分區域新聞將最近解放軍在台灣周圍的軍事演習描述為積極的巡邏和對美國及其盟友的軍事挑戰，但中國航母實際上仍處於訓練模式。

部分分析人士舉例，軍機在夜間和惡劣天氣下起降，對常規海上航母行動至關重要，但解放軍航母這項能力仍未常態化。中國的航母在沖突中面對導彈和潛艇攻擊時更顯脆弱，解放軍並沒有完善的保護性屏蔽行動，尤其在應對反潛艦戰爭時。

分析人士還說，中國的航母飛行員有時還須依靠陸地空軍基地機場進行起降，以及提供額外的空中掩護和監視。

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中國海軍目前有三艘航母，分別是遼寧艦、山東艦和福建艦，其中福建艦是首艘部署電磁彈射器的中國航母。目前，中國解放軍正對福建艦進行海試，計劃在2024年投入使用。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關系學院海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）說，福建號擁有更現代化的能力，但未來幾年內只是一個試驗台。「直到我們看到下一代航母，才能真正確定中國解放軍海軍的設計和意圖。」

路透社參閱最近在數十本中國國防期刊公開發表的100多篇文章後發現，中國軍方和政府研究人員似乎意識到中國航母所面對的挑戰。

中國官媒《解放軍報》在去年10月發表了一篇對航母航空部隊的採訪，其中一名軍官承認了解放軍在備戰方面存在許多不足，水兵的訓練水平與作戰要求之間也存在差距。