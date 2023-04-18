「福建艦」離原泊位　內媒：疑開始測試彈射器

中國第三艘航母「福建艦」近日被報道自原泊位移動了數百公尺，有內媒指稱，「福建艦」離開原泊位，疑是完成鍋爐試車，並開始測試彈射器。



「福建艦」是中國第一艘國產電磁彈射航母，去年4月23日下水，各方關心「福建艦」何時可以海試，河南錦州新聞傳媒集團融媒體報道，從經過船廠上空的民航客機拍攝到的照片來看，「福建艦」離開了原有的船廠港口泊位，向後移動了約一個船位（約4百公尺）的距離。

報道稱，一艘軍艦下水後，在列裝（服役）部隊之前，需經過多輪測試，主要分為船廠內測試和海試這兩大環節，而對艦艇主動力系統和輔助動力系統的部分測試科目，在船廠港口內就會進行。

在「福建艦」原先停泊的位置右側，有一座體積不小的紅顏色設施，從航母港內測試科目來看，其中的一項就是「岸基蒸汽動力系統聯調試驗」，需要岸基裝置提供蒸汽。也就是說，這座陸地設施很可能是為動力系統提供測試服務的岸基試車鍋爐。而既然「福建艦」離開了與岸基試車鍋爐位置平行的泊位，或意味著該艦已經完成了對動力系統的港內測試，若要進一步測試動力裝置的可靠性，那就要等到下一環節的海試了。

報道另引述一則網上兩類說法，其一認為這是船廠要為該艦原先的泊位下方進行港池疏浚，即清除港池中的淤泥和其他沉積物等，保證港池的安全通航。

另一個原因則是在港內測試彈射器。以美國海軍的航母測試經驗來看，對彈射器的初步測試是由模擬艦載機重量的小車來進行的，將小車與彈射器相連接，然後彈射器在不同功率下對其進行彈射作業，以測定彈射裝置的部分性能。在這一過程中，小車只被用於測試，不會像真實的艦載機那樣離艦起飛，只會被重力拉下水。因此，航母無需非要出港，只要在艦首前方留出幾百米的距離，即可在港內進行測試。

例如潛艇的魚雷發射測試，有一項是發射無動力魚雷，其並非是對魚雷進行測試，而是檢驗潛艇的魚雷發射裝置是否可正常作業。在部分發射無動力魚雷的測試中，潛艇亦可在有條件的港口內完成這一環節。

報道指稱，「福建艦」3座彈射器上方的頂棚尚未拆除，但只要電磁彈射器安裝到位且頂棚尺寸勾大，那即便不拆除頂棚，亦可容納測試用的小車和相關作業人員。