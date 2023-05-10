機構改革後重磅人事公布：全國唯一「70後」　他是甚麼來歷？

5月10日，中國金融監管領域一則重磅人事消息公布：李雲澤出任國家金融監督管理總局首任黨委書記。國家金融監督管理總局是今年中國機構改革後新組建的國務院直屬機構，在原先中國銀保監會基礎上組建，統一負責除證券業之外的金融業監管，把原先分散在央行、證監會的相關金融監管職責合併在一起。國家金融監督管理總局是本輪中國金融機構改革的一個重點，其領導人選備受外界關注。



從今年3月的全國「兩會」宣佈組建國家金融監督管理總局，到5月10日公布首任黨委書記人選，這意味着國家金融監督管理總局的監管工作已經開始啟動。考慮到國務院所轄機構的多數行政首長兼任黨委書記，比如郭樹清擔任銀保監會主席時兼任黨委書記，易會滿同時擔任證監會主席和黨委書記，李雲澤有可能在出任國家金融監督管理總局首任黨委書記後兼任局長。當然，有一些國務院所轄機構的行政首長和黨委書記是由兩個人擔任，比如央行行長、黨委書記分別由易綱和郭樹清擔任，故目前尚不能完全斷定李雲澤今次會否同時擔任黨委書記和局長。

但目前可以確定的是，1970年出生的李雲澤能出任被高層寄予厚望的國家金融監督管理總局首任黨委書記，足以顯示高層對他的重用。李雲澤現在才53歲，便已躋身正部級幹部。他是內地首位「70後」正部級官員和國家部委唯一「70後」高官。

李雲澤1993年畢業於天津大學，走出校門的第一份工作是中國人民建設銀行（中國建設銀行前稱）的一名基層幹部。他在中國建設銀行工作23年，從普通幹部拾級而上，最終升任中國建設銀行重慶市分行行長。

2016年他調任中國工商銀行副行長，任職期間多次公開發言。2017年他在陸家嘴論壇上表示：「資源配置過程中要堅持市場化原則，充分發揮市場看不見的手的作用，做好加法和減法，應該充分調動市場主體的積極性配置資源。」他還說：「配置過程中要堅決摒棄按照行業一刀切，好行業中也有好企業，壞行業中也有好企業，關鍵還是要根據是否是有效供給配置資源。」2018年他在第七屆嶺南論壇上強調：「金融科技的本質仍是金融，必須對風險進行有效防範，包括保障儲戶利益，降低帳戶風險等。」

李雲澤在中國建設銀行工作23年，金融經驗豐富。

2018年李雲澤離開中國工商銀行，空降四川，成為金融副省長，後來出任省委常委和常務副省長。中國工商銀行曾發公告稱：「李雲澤先生自2016年加入本行以來，恪盡職守，勤勉盡責，在本行業務發展與管理、轉型創新、智慧銀行建設、大零售戰略和綜合化戰略推進等方面做出了重要貢獻。」去四川工作後，李雲澤說過：「堅持改革不停步，開放不止步，推動更深層次改革、實行更高水平開放。」2022年他當選中國共產黨二十屆中央候補委員，再之後便是他今次履新。

梳理履歷可以發現，李雲澤在出任國家金融監督管理總局首任黨委書記之前並未擔任過央行副行長或四大行的行長。這是他與之前一些金融監管領域高官的區別。但他依然有豐富的金融工作經驗，並擔任過中國工商銀行副行長。2018年他空降四川任職，便反映了高層對他的鍛鍊和培養。如今他的履新更加印證高層的重用。作為今次中國機構改革被重點關注的國家金融監督管理總局領導人選，「70後」的他能否提升中國金融監管的「第五個現代化」水平，將值得外界關注。