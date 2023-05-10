國家金融監督管理總局首任黨委書記出爐！由四川副省長李雲澤出任

今年3月，中央宣布組建國家金融監督管理總局。據銀保監會今日（10日）下午宣布，國家金融監督管理總局召開領導幹部會議，中央組織部有關負責官員宣布了中央決定：四川省常務副省長李雲澤任國家金融監督管理總局黨委書記。



52歲的李雲澤為二十屆中央候補委員，曾長期在中國建設銀行工作，曾任建設銀行天津市分行副行長、建設銀行計劃財務部總經理、重慶分行行長等。2016年，他擔任中國工商銀行副行長，2018年調任四川副省長，後來擔任省委常委、常務副省長。

今年3月公布的《黨和國家機構改革方案》提出，組建國家金融監督管理總局。統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。不再保留中國銀行保險監督管理委員會。