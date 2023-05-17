美國消費「捂緊錢包」　中國市場成星巴克、美高梅等美企應許之地

「中國經濟增長提振了美國企業的銷售額。」美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5月14日撰文稱，中國是一眾跨國公司的理想市場，現在包括寶潔（P&G）、星巴克（Starbucks）、百勝（Yum! Brands, Inc.）、美高梅（MGM）在內的許多美國企業正從中國經濟復蘇中受益，中國市場上升的銷售勢頭有助於抵消北美市場疲軟帶來的負面影響。



文章注意到，在去年12月優化調整防疫政策後，中國今年一季度國內生產總值同比增長達4.5%，大多數企業期待在華銷售額能恢復到疫情之前。對於那些美國業務增長疲軟的跨國公司來說，中國擁有不斷膨脹的中產階級和眾多人口，是一個理想市場。就在美國市場的消費者「捂緊錢包」之時，中國經濟的復蘇正在推高這些企業的整體銷售額。

摩根士丹利分析師凱里．金（Kelly Kim）在一份研究報告中指出，該公司的中國消費者團隊預計，中國市場復蘇將分為三個階段：2月至4月的春假，5月至7月的夏季「報復性支出」，以及8月開始的穩定復蘇。

在這次波及全球的新冠疫情中，中國的反彈和復蘇最快，城市生活也近乎復常。圖為聖誕期間北京一個商場。（Getty Images）

這與中國專家的分析相近。中國國際經濟交流中心研究員、中心總經濟師陳文玲曾在接受觀察者網採訪時表示，今年的消費要經過幾個階段：從市場的修復，到市場的恢復，再到強勁的反彈，而到第三、四季，有可能實現超過2019年消費水準的大規模反彈。

就行業而言，餐飲類美企是中國市場復蘇的受益者之一。

例如，星巴克最近發佈的截至4月2日的2023財年第二季財報顯示，中國市場實現收入近8億美元，較去年增長3%，去除外匯換算8%的不利影響後，增長幅度達到11%；同店銷售額增長3%，實現自2021財年第三季以來的首次同店銷售額正增長。

星巴克向來重視中國市場，其與阿里巴巴聯手合作，是搶奪當地市場的一項重要策略。（視覺中國）

百勝餐飲集團發佈2023財年第一季業績顯示，公司全球銷售額增長了13%，同店銷售額增長了8%，銷售量增長了5%。中國分別是百勝旗下肯德基和必勝客品牌的第一、第二大市場。

百勝中國首席執行官屈翠容（Joey Wat）在公司電話會議上對分析師表示，公司受益於流動性的提高，中國的交通和旅遊業增長了40%以上，不過第一季一些地區的同店銷售額仍比2019年低20%到30%。

百勝中國現時掌有肯德基、Pizza Hut的中國經營權，及小肥羊等品牌。（路透社）

迪士尼表示，該公司在上海和香港的主題樂園財務業績得到改善。迪士尼首席財務官克里斯汀．麥卡錫（Christine McCarthy）10日對分析師說：「我們真的很高興看到防疫政策優化後的（經濟）反彈。」

美高梅國際酒店集團本月早些時候報告稱，隨著中國市場客流量逐步恢復到疫情前水準，公司迅速恢復盈利。2023年第一季度，美高梅中國本季度收益淨額為6.18億美元，較去年增長130%。

美獅美高梅2018年2月在澳門開幕。（路透社）

去年關閉中國大陸業務的Airbnb也表示，得益於中國出境客流的增長，最近一季，公司在亞太地區的住宿和體驗預訂量同比增長幅度最大。「儘管面臨航班運力有限的挑戰，出境復蘇將是漸進式的，但我們對中國取消旅行限制感到鼓舞。」

寶潔旗下的護膚品牌SK-II在中國的銷售額有所回升。截至3月31日，寶潔在中國最新財季有機銷售額同比增長2%。隨著中國消費者流動性的提高，這間消費品巨頭預計收入將進一步反彈。

擁有COACH等品牌的美國輕奢集團泰佩思琦（Tapestry, Inc.）11日表示，該公司已開始看到中國國內旅遊業的增長，包括在港澳地區的旅行。但在國際旅遊領域仍低於疫情前的水準，還有很大的潛力可以挖掘。泰佩思琦預計，大中華區下一季度將增長約50%。在中國的銷售勢頭反彈有助於抵消美國市場的疲軟。

美國化妝品巨頭科蒂集團（Coty）同樣注意到，在華零售店的消費者流量正在恢復，科蒂的旅遊零售額在本季攀升了30%以上，4月份的銷售額是近三年同期以來最高的。

知名投行Piper Sandler分析師柯林恩．沃爾夫邁納（Korinne Wolfmeyer）表示，「短期內，我們對中國美容市場保持謹慎樂觀。特別是對於科蒂，我們認為該公司在中國的戰略投資和關鍵產品發佈，將驅動出色的市場表現。」

今年2月，華南美國商會向外界發佈《2023年中國營商環境白皮書》及《2023年華南地區經濟情況特別報告》。其中顯示，超九成受訪企業將中國視為最重要的投資目的地之一，75%的受訪企業計劃在今年在華再投資。中國依舊是企業投資最青睞的熱土。

華南美國商會會長哈利．賽亞丁博士表示：「隨著中國優化調整疫情防控措施，並進一步放開，中國經濟正朝著復蘇邁進，並將釋放出巨大的活力，這將比預期要快並且更好。」中國經濟在2023年將會成為全球經濟增長最重要的「火車頭」。

中國消費市場的復蘇，短期看疫情防控措施的調整是主要變化之一，但更重要的是，經濟發展的長期潛力還在不斷釋放。

中歐國際工商學院經濟學教授朱天今年4月在接受觀察者網採訪時表示，談經濟不能「把拉動長期經濟增長的動力的『三駕馬車』——投資、教育和技術進步，和影響短期GDP增長波動的所謂三駕馬車『投資+消費+出口』搞混了。」

「事實上，雖然中國的消費率低，但中國消費的增長率卻是最高的。換句話說，雖然中國人每年的消費支出占收入的比率不高，但每年消費支出的增長速度卻是全世界最快的。一個國家的消費率低就意味著儲蓄率高，也就意味著有更多的錢用於投資，資本積累速度就越快，自然GDP和收入的增長速度也就更快，可以用於消費的支出也就增長越快。」

正是由於中國在投資、教育、技術進步方面的持續深耕，才使得投資、消費、出口取得傲人的成績，當面對地緣政治的干擾時，也保持了頑強的生命力。越來越多的外企也都看到了這一點。

受到美國制裁的部分中國企業股價雖然大挫，但外資仍大量流入中國股市。

外交部發言人毛寧在今年3月的記者會上表示，事實證明，中國是外資企業青睞的投資熱土，這一方面得益於中國超大規模的市場和完整的產供鏈網絡；另一方面得益於我們堅定不移地推動高水準開放，支援多邊貿易體制，持續為外資提供更加市場化、法治化和國際化的營商環境。

毛寧提到，包括美國企業在內的外資企業持續看好中國市場，計劃擴大在華業務。美國商務部的資料顯示，2022年美中貨物貿易總額達到6906億美元，創歷史新高，這些都說明中美貿易投資合作是互利共贏的。脫鉤斷鏈，損人害己，不得人心，也是不可行的。

「無論國際風雲如何變幻，中國堅持擴大高水準開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變。我們歡迎包括美國企業在內的各國企業進入中國市場，共用發展紅利，共同推動世界經濟增長。」毛寧說。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

