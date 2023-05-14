從房東到股東：深圳「村集體」闖入創投

雖然有風險，但曾勇歡認為以前的思路要變，因為「保本的生意會越來越少」。

「村裡主要給他們輸送子彈。我們經常對項目有不同看法，他們會講精準、談風險，我反而想看奇跡。」

「如果股份合作公司投資虧損，誰來擔責，暫時沒有法律規範和公司章程來規定。」



「集體資金參與股權投資，是創新性探索，為緩解創投行業的募資難帶來了一條新路。」深圳坪山區國資局局長黃郁明在2023年5月5日舉行的優質項目路演會上說。台下，坪山區186家股份合作公司負責人出席。

坪山區馬巒股份合作公司董事長曾勇歡向《南方週末》記者介紹，過去兩年，公司已經進行了兩次股權投資。他近期也接到很多同行關於投資細節的諮詢。

改革開放後，深圳對農村集體經濟組織進行了產權改革，陸續建立股份合作公司，自主經營、自負盈虧。如今，深圳幾乎每個村集體都有一家這樣的公司。

黃郁明口中的集體資金，是深圳大大小小股份合作公司沉澱下來的銀行存款。

深圳有近1000家村集體股份合作公司，總資產近2500億元，淨資產超1200億元。（視覺中國）

2021年，深圳市國資委曾統計發現，深圳有近1000家村集體股份合作公司，總資產近2500億元（人民幣，下同），淨資產超1200億元，擁有超過1億平方米物業，年收入超220億元，年利潤近100億元。2021年第三季，銀行存款超800億元。

一直以來，股份合作公司有著剛性分紅的需求，為了求穩，主要把閒置資金放在銀行做定期存款，或是購買銀行理財產品。如今，為何要去做風險更大的股權投資？

「保本的買賣越來越少」

「之前參觀交流，發現福田區有個股份合作公司，已經是13個銀行的股東。」曾勇歡說。銀行存款的收益較低，部分股份合作公司便會拿出資金，試水向外投資。

1994年制定的《深圳經濟特區股份合作公司條例》規定，股份合作公司可以成為有限責任股東。也就是說，可以參股其他公司。對投資而言，無論是初創專案還是成熟企業，都會在考慮範圍內。

然而，村集體經濟能否對外投資，每個城市政策不盡相同。佛山一位村委會主任向《南方週末》記者介紹，當地的村不允許利用閒置資金進行對外投資，只能與其他企業在村內合作開發，「比如村裡出多少土地，佔多少股份」。

2019黏起，中國各個地區便加緊農村集體土地入市籌備工作。（中國自然資源部網站）

2022年，經過朋友介紹，曾勇歡也遇到了一個拍下銀行股權的機會。當時，廣州一家村鎮銀行的某個股東出現資金鏈問題，其持有的該銀行股權被拍賣，但經歷了4次流拍，價格從4000多萬元跌到了1500多萬元。

從事過財務工作的曾勇歡，比對了該銀行的營收等資料後，覺得是個機會，再聘請了一個從事過會計師工作的律師，幫助他們評估。最終，曾勇歡決定拍下這部分銀行股權。據他介紹，1500多萬，相當於公司銀行存款的1/8。

雖然有風險，但曾勇歡認為以前的思路要變，因為「保本的生意會越來越少」。

一般來說，各大股份合作公司都會設立機制，超過多少額度的投資專案，需要董事會等機構同意。在曾勇歡的公司，超過100萬元的重大事項投資，需要公司董事會、監事會、集體資產委員會和股東代表大會同意。

2020年修訂的《深圳經濟特區股份合作公司條例》中寫道，以村民小組所有的集體財產為基礎設立公司的，應當以村民小組村民為股東。以行政村所有的集體財產為基礎設立公司的，應當以村民小組為股東。

通常，行政村之下會存在多個村民小組。曾勇歡的馬巒股份合作公司屬於後者，股東是各大村民小組。也就是說，並不需要全體村民投票。

湖東村於上世紀90年代初建立村集體企業，並迅速帶領村民致富，成為浙江「明星村」。（中國經營報）

據曾勇歡介紹，投資最後得到了村民小組股份公司董事會的同意，「作為董事長，就是一個職業經理人，投資有了收益，我也不會有傭金，股東願意做，我們就去做。」

在街道辦做備案時，曾勇歡也碰到過來自領導的疑慮：為什麼別人不去拍股權，你要去拍？曾勇歡一番解釋後，也得到了街道辦的首肯。

然而，對股份合作公司董事長的考核不以盈利多少作為標準，許多董事長擔心風險，輕易不敢投資。

曾勇歡介紹，近期深圳有一家股份公司負責人過來諮詢，一個銀行在和他們談股權轉讓，他過來問交易要多久、走什麼程式，「我介紹清楚以後，他決定不做，因為太繁瑣了。」

2017年11月28日，江西九江市濂溪區黃土嶺村按照股份合作社經營性淨收入不超過70%，給與股東進行首次分紅。（重慶晨報）

「投資一定是在滿足剛性分紅的前提下進行的。」余音是深圳一家股份合作公司的董事長，此前有政府部門牽線，他們公司投資了一家銀行的股權，「如果單獨去投，基本上不可能，自己不是這個專業出身，看不懂。」

更讓余音擔心的是，經股東同意後才做投資，然而一旦失敗，他仍然會面臨來自村民的壓力，「不可能說，虧了就虧了，大家同意投了，我管不了，總要有解釋，有說法。」

王陽在廣州一家私募基金公司任職多年，他向《南方週末》記者分析，股份合作公司單獨投資，缺乏一套完整的風控機制，「我們有三十多個人去做合規盡調等工作，然後才會作出投資決定。」

首次控股基金管理公司

考慮到自行投資不夠專業，深圳一家股份合作公司，還專門成立了基金管理公司。

深圳龍崗區國資委介紹，2017年，南嶺股份合作公司成立了全省首家村集體經濟控股的基金管理公司——南嶺股權投資基金管理有限公司（下稱「南嶺基金」）。

隨後一年，南嶺股份合作公司又聯合江蘇的光纜企業亨通集團，以及政府引導基金，成立了深圳首只村集體產業投資基金。

據《深圳新聞網》報道，該檔基金規模3億元人民幣，主要投向深圳市的科技型創業企業，投資領域為人工智慧、5G產業鏈、電子資訊、先進製造等深圳支柱產業和戰略新興產業。該基金由南嶺基金公司管理運作。

公開資料顯示，南嶺基金投資的專案不僅在深圳，廣州、北京等地都有涉及。2022年，南嶺基金投資的海創藥業（688302.SH）在科創板上市。

面對全球經濟下挫，不少人都選擇轉型，投身租賃市場及投資市場。（資料圖片）

「我們按市場化運作，和其他的私募基金沒有區別。」南嶺基金公司一位高管向《南方週末》記者介紹，因為投的項目都比較早期，還沒有到退出期，所以沒有盈利，但如果按專案估值來看，投資是賺錢的。

南嶺村社區黨委書記張育彪曾在接受媒體採訪時表示，「村裡主要給他們輸送子彈。我們經常對項目有不同看法，他們會講精準、談風險，我反而想看奇跡。」

放在私募市場上來看，南嶺基金管理的規模相對較小。隨著市場競爭加劇，能否投到好的項目，是一個難題。

王陽向《南方週末》記者介紹，好的專案，普遍都會挑選資方，不需要單純的財務投資者，要看你能給他們帶來什麼。更常見的做法，只能從小的專案開始投起，或者跟著更出名的機構一起投。

上述南嶺基金高管介紹，現在還在創業早期，他們沒有利潤等考核要求，但長期的業績壓力還在，要上市、要盈利。加上項目回報週期長，可能長達十年，中途容易出現風險。

南嶺基金成立至今，深圳股份合作公司之中，再未有第二家成立基金管理公司。

風險管控機制尚需完善

畢馬威中國發佈的報告顯示，受到經濟增速放緩，以及國際形勢變化等因素影響，2022年募資市場遇冷。

同年，新成立基金數量和金額均呈下降趨勢。新成立基金規模7,071億美元，同比下降12%；新成立基金數量8,730個，同比下降10%。此外，中國PE/VC市場總投資規模為1,155億美元，同比下降32%。

國家主席習近平於10月14日出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話，稱「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。」（資料圖片）

資金雄厚的深圳股份合作公司，成為潛在的募資來源。股份合作公司自行投資，或是設立基金管理公司，都是個體行為。過去兩年，深圳市國資系統正在推動股份合作公司進入股權投資市場。

2023年年初，羅湖區與深高新投舉行股權投資基金簽約儀式。蔡屋圍等11家股份合作公司出資超1億元，羅湖投資控股公司出資2000萬元，與深高新投合作設立全市首款「市區國企+股份合作公司」股權投資基金，總規模達1.7億元。

其中，羅湖投資控股為區屬國企，深高新投為市屬國企。

深高新投向《南方週末》記者提供的資料顯示，深高新投將作為GP，蔡屋圍等股份合作公司是LP。基金存續期7年，其中投資期5年，退出期2年。

工商資料顯示，11家股份合作公司中，有10家投資超過了300萬元，最多的一家投資了2000萬元。

2022年，深圳坪山區也採取過類似做法。2023年3月，坪山區國資局局長黃郁明在接受媒體採訪時介紹，「當時是以區產投公司作為發起人，區國資也出資一部分資金，成立了一隻單項目基金，這檔基金還是超募的。」

曾勇歡介紹，他們股份合作公司也參與其中，投了榮耀的專案。

2022年年底，羅湖還修訂了基金投資風險補償機制。股份合作公司投資市區國企成立或管理的創投基金、股權投資基金等項目1年以上，按照實際投資期限及投資額，每年給予年化1%且不超過100萬元的扶持，扶持期限最長5年。

此外，股份合作公司退出該基金專案時，發生投資損失，在扣除獲得的扶持資金的基礎上，一次性給予實際投資損失50%且不超過300萬元的風險補償。

雖然政府有部分兜底保障，一旦專案沒能成功上市，或者中途公司倒閉，股份公司也有虧損風險。此外，深圳並非每個區都有兜底措施。余音告訴《南方週末》記者，公司沒這麼多錢來投，而且不敢冒太大風險，當下不會考慮這種形式。

深圳：發揮作為經濟特區、全國性經濟中心城市和國家創新型城市的引領作用，加快建成現代化國際化城市，努力成為具有世界影響力的創新創意之都。（視覺中國）

深高新投回復南方週末記者稱，基金將按照市場化方式進行管理，他們並未提供類似兜底保障的措施。2023年2月，深圳市工業和資訊化局等部門聯合印發了《關於進一步支援中小微企業紓困及高品質發展的若干措施》。檔中寫道，要吸引股份合作公司富餘資金進入風投創投領域。

然而，空閒資金進入風投創投領域後，如何平衡虧損風險，虧損後，責任如何評估，深圳市並未出台指導意見。

北京觀韜中茂（深圳）律師事務所合夥人律師蔡國堅是深圳寶安人，長期從事投資並購業務，也是股份合作公司股東。他向《南方週末》記者介紹，「如果股份合作公司投資虧損，誰來擔責，暫時沒有法律規範和公司章程來規定」。

與此同時，股份合作公司是否應當介入股權投資市場，在深圳當地也有不同聲音。一位經常與股份合作公司打交道的深圳官員告訴《南方週末》記者，國企與股份合作公司合作的形式，並不是市場化的方式。深圳民間創投資金活躍，更缺專案。

龍華區政府官網顯示，截至2023年2月底，深圳轄區登記的私募基金管理人3555間，管理基金數量2.16萬支，管理基金規模2.2萬億元，位居全國第三，僅次於北京、上海。

2023年5月9日，針對股份合作公司從事股權投資的問題，《南方週末》記者向深圳市國資委發送了採訪函。截至發稿時，未獲回復。

（應受訪者要求，余音、王陽為化名）

本文獲《南方網》授權轉載。

