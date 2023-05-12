中國經濟「長冠效應」正在顯現

也許在2023年裡，大家更需要比拼的不是有多高速的增長，而是誰更能保住元氣。



世界衛生組織上星期宣佈對冠病疫情「取消關注」，標誌著這場全球大流行病的正式結束，但是對中國來說，三年防疫與封控的消極影響顯然未消散，其長尾效應還可能愈來愈清晰。

醫學專家把冠病對患者健康造成的長期傷害稱為「long covid（長新冠）」，即患者在感染後承受長期痛苦。這種長尾效應也會發生在經濟層面，中國輿論把它稱為「傷痕效應」。人民銀行官員不久前引述調查指出，疫情傷痕效應尚未消退，消費意願尤其是大宗消費需求回升需要時間。

傷痕效應未消退並不可怕，讓人擔憂的是，在疫情開放初期的消費市場升溫只是短暫的報復性反彈，真正的傷痕效應還會持續凸顯。

此次新型冠狀病毒疫情之下，中國經濟，尤其是服務業經濟遭受重創。昔日人滿為患的影院、商業街曾經門可羅雀。如何在疫後重新恢復消費，促進內需將是復工之後的另一個重要問題。（Reuters）

中國國家統計局5月11日剛公佈反映物價走勢的4月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）。中國4月份CPI同比上漲0.1%，創2021年2月以來新低，且低於市場普遍預期的0.4%。這是中國CPI漲幅連續三個月回落。

在消費者的感受上，物價漲不起來是件好事，但是從經濟角度看卻是警訊，反映了內需不足，印證消費者的心態已經改變，經三年疫情防控打擊後更希望存錢，對未來的信心也不足。中國當前低迷的青年就業形勢想必也抑制了消費。

中國政府為2023年定下的CPI預期目標漲幅是3%左右，現實與官方預期有不小差距。

同月，CPI的先行指標PPI同比下降3.6%，是連降第七個月下降，降幅連續第四個月擴大，也高於預期。經濟分析師指出，中國雖未進入典型的通縮區間，但「類通縮」的壓力正加劇，非常需要政策發力提振經濟。

眼下，內需不足、經濟欲振乏力的訊號表現在各個方面，從宏觀與微觀層面都能觀察到。

比如，上星期公佈的中國海關資料顯示，4月份的出口增長減緩，進口更是銳減7.9%。據記者在市面上採訪，景區商販與民宿業者反映，五一假期期間的實況是人流多消費少，與疫情前相比營業額相差至少三成，甚至「還沒有過年的時候、剛放開的時候好」。這個情況表現在官方資料上，就是五一期間全國出行人數較2019年增長19%，但旅遊收入僅增長微不足道的0.66%。

本文獲《聯合早報》授權刊登。

