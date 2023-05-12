中國經濟「長冠效應」正在顯現

撰文：聯合早報
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也許在2023年裡，大家更需要比拼的不是有多高速的增長，而是誰更能保住元氣。

世界衛生組織上星期宣佈對冠病疫情「取消關注」，標誌著這場全球大流行病的正式結束，但是對中國來說，三年防疫與封控的消極影響顯然未消散，其長尾效應還可能愈來愈清晰。

醫學專家把冠病對患者健康造成的長期傷害稱為「long covid（長新冠）」，即患者在感染後承受長期痛苦。這種長尾效應也會發生在經濟層面，中國輿論把它稱為「傷痕效應」。人民銀行官員不久前引述調查指出，疫情傷痕效應尚未消退，消費意願尤其是大宗消費需求回升需要時間。

傷痕效應未消退並不可怕，讓人擔憂的是，在疫情開放初期的消費市場升溫只是短暫的報復性反彈，真正的傷痕效應還會持續凸顯。

此次新型冠狀病毒疫情之下，中國經濟，尤其是服務業經濟遭受重創。昔日人滿為患的影院、商業街曾經門可羅雀。如何在疫後重新恢復消費，促進內需將是復工之後的另一個重要問題。（Reuters）

中國國家統計局5月11日剛公佈反映物價走勢的4月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）。中國4月份CPI同比上漲0.1%，創2021年2月以來新低，且低於市場普遍預期的0.4%。這是中國CPI漲幅連續三個月回落。

在消費者的感受上，物價漲不起來是件好事，但是從經濟角度看卻是警訊，反映了內需不足，印證消費者的心態已經改變，經三年疫情防控打擊後更希望存錢，對未來的信心也不足。中國當前低迷的青年就業形勢想必也抑制了消費。

中國政府為2023年定下的CPI預期目標漲幅是3%左右，現實與官方預期有不小差距。

同月，CPI的先行指標PPI同比下降3.6%，是連降第七個月下降，降幅連續第四個月擴大，也高於預期。經濟分析師指出，中國雖未進入典型的通縮區間，但「類通縮」的壓力正加劇，非常需要政策發力提振經濟。

眼下，內需不足、經濟欲振乏力的訊號表現在各個方面，從宏觀與微觀層面都能觀察到。

比如，上星期公佈的中國海關資料顯示，4月份的出口增長減緩，進口更是銳減7.9%。據記者在市面上採訪，景區商販與民宿業者反映，五一假期期間的實況是人流多消費少，與疫情前相比營業額相差至少三成，甚至「還沒有過年的時候、剛放開的時候好」。這個情況表現在官方資料上，就是五一期間全國出行人數較2019年增長19%，但旅遊收入僅增長微不足道的0.66%。

本文獲《聯合早報》授權刊登。

內地4月CPI升幅收窄至0.1%　PPI跌幅擴至3.6%　兩者均遜於預期內銀據報下周一開始減部分存款利率　四大行調低上限0.3厘中國4月進口遜預期　分析料未來數月出口進一步受到影響中美貿易戰的五年之後澳洲財長：中國經濟復甦勢頭　無法阻止全球逆風
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