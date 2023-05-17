中國與中亞國家將共同發力打造下一個「黃金十年」｜專家有話說

中亞在中國外交中舉足輕重，是中國在全球範圍內唯一的戰略夥伴區，是中國構建周邊命運共同體的重要支撐，也是絲綢之路經濟帶的首倡之地、首站、樞紐和合作示範區。自建交以來，中國與中亞國家關係不斷提升，2001年上海合作組織建立和2013年「一帶一路」倡議提出是兩個重要歷史節點，為雙邊關係提質升級提供了強勁動力。



2023年5月18日至19日，中亞五國元首將齊聚中國古都西安召開首屆中國—中亞機制元首峰會，相信將成為第三個重要歷史節點，推動雙邊關係進入下一個「黃金十年」。

秦剛在西安主持中國—中亞外長第四次會晤。（新華社）

中國—中亞國家元首峰會機制的基礎是外長會晤機制，此前共舉行了四次六國外長會晤。2022年中國與中亞國家建交30周年之際，雙方成功舉辦了元首視訊峰會。此次峰會是建交31年以來六國元首首次以實體形式舉辦峰會，在中國與中亞國家關係發展史上具有里程碑意義，說明元首外交在雙邊關係中將繼續發揮引領作用。中亞國家之所以重視中國，期待與中國加強合作，與其發展階段和現實需求分不開。

今天的中亞國家已經獨立31年，與獨立之初相比發生了翻天覆地的變化：國家構建的任務已基本完成，制度調整有序展開，各項事業漸入正軌。它們對於探索適合本國國情的發展模式和發展道路更加自信，更加迫切希望引進來、走出去，與國際社會全面接軌，從而獲得穩定、快速和可持續的發展。

然而，在新冠疫情和俄烏衝突的衝擊下，中亞國家的經濟增速明顯放緩，通貨膨脹率攀升，疊加人口快速增長等因素，導致就業壓力增大，貧富分化、能源和糧食安全以及生態環境等問題日益突出，2022年部分國家的局部地區相繼發生騷亂。中亞國家期待透過擴大對外合作提振經濟，增進民生福祉，在發展中有效化解國家安全和社會穩定面臨的風險。

對於中亞國家來說，中國是友好鄰邦。中國推崇親、誠、惠、容的睦鄰理念，主張國家不分大小，一律平等，堅持和平共處五項原則，堅定支持中亞國家的主權獨立與領土完整，尊重它們根據本國歷史傳統與現實國情選擇的發展道路，不干涉其內政。長期以來，中國與中亞五國始終相互尊重對方的核心利益，在聯合國、上合組織、亞信等多邊框架下密切合作，共同促進國際關係民主化。

俄羅斯對中亞國家的影響力雖然有所降低，但是主導權仍在。2017年土庫曼總統單手抓起中亞牧羊犬，送普京作生日禮物。（影片截圖）

中國也是機會之窗。作為全球第二大經濟體，中國為中亞國家提供了投資、技術和市場，是有實力、講誠信的經濟夥伴。2022年中國對中亞國家直接投資存量近150億美元，雙邊貿易額突破700億美元，比1992年增長100多倍。得益於「一帶一路」，中亞國家成為歐亞大陸的交通樞紐，彼此之間加強了溝通與合作，中亞區域一體化顯著推進。中國建設的中國—中亞天然氣管道解決了土庫曼能源出口單一的問題，中國為哈薩克提供的連雲港中哈物流合作基地使其獲得了夢寐以求的太平洋出海口，中國為烏茲別克建設的安格連—帕普鐵路解決了烏中心地區與東北地區的鐵路聯通問題。中國與中亞國家之間類似的互利共贏專案數不勝數。

預計此次中國—中亞國家元首峰會將開啟雙方合作的又一個「黃金十年」。政治層面，六國元首將總結雙邊關係發展經驗，就重大國際和地區問題交換意見，確定中國—中亞機制的具體安排，並就共同應對全球和區域性挑戰、踐行真正的多邊主義、推動國家秩序和全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展共同發出倡議。

圖為中國國務委員兼外長秦剛2023年4月26至27日在西安出席中國-中亞外長第四次會晤，與五國外長就當前國際和地區熱點問題深入交換意見，並就烏克蘭危機闡述中方立場。（中國外交部）

經濟層面，中國與中亞五國將加強在交通、農業、電子商務、智慧城市、新能源、人工智慧、數字經濟、綠色經濟等領域的合作，推動中吉烏鐵路和中國—中亞天然氣管道D線建設，擴大中亞優質農產品對華出口，發展地方合作，促進投資貿易便利化。

安全層面，雙方將繼續加強在打擊三股勢力、毒品走私和跨境有組織犯罪等非傳統安全領域的合作，共同推動解決阿富汗問題，促進地區安全與穩定。

人文層面，雙方將繼續推動人文交流，就互免簽證以及擴大教育、醫療、衛生、文化、媒體、旅遊、考古等領域合作進行磋商並簽署相應的合作文件。

總之，六國元首峰會表明，中國與中亞國家將加強頂層設計，共同發力創造合作共贏的美好未來。

（本文作者趙會榮，係中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所烏克蘭室主任研究員）

