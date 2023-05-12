首屆中國中亞峰會將在西安登場：北京要直搗俄羅斯後院？

5月8日，中國外交部發言人華春瑩宣布，中國國家主席習近平將於5月18日至19日，在陝西省西安市主持首屆中國—中亞峰會。

與此同時，四位中亞領導人將在16日至20日應邀訪華，包括哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Nurgozhoevich Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）。四人將在18日與土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）會合，共同出席當日的中國—中亞峰會。

回顧此前，中國與中亞的官方定期會晤機制，僅止於外長層級，能有今日發展，乃是經歷了多時協商：2022年中國—中亞外長第三次會晤期間，各方首次同意建立元首會晤機制，並商定由中方擔任首屆主辦國；2023年4月27日，中國外交部長秦剛於第四次外長會晤上宣布，已確定在5月舉行首屆中國—中亞峰會。

長年以來，外界都將中亞都視作「俄羅斯後院」，莫斯科亦是如此。但伴隨「一帶一路」項目開展、俄烏戰爭爆發，此處的大國格局悄然生變：俄羅斯不再一呼百應，中國則愈發活躍。此前2023年3月，沙特伊朗在北京宣布復交，昭示作為美國傳統勢力範圍的中東，已能接納中國的大國身分；眼下中國—中亞峰會舉辦在即，同樣凸顯作為俄羅斯傳統勢力範圍的中亞，也有了中國的政治活動空間，不少分析由此定調：中國正在「直搗俄羅斯後院」。

平心而論，中國的中亞影響力當然在上升，但有鑑於俄羅斯在某些領域仍具關鍵影響力，以及中國的「有所為有所不為」，在可見未來內，即便中國將持續耕耘此處，北京都沒有能力與意願，在中亞徹底取代莫斯科，成為該地主導力量。

中國—中亞外長第四次會晤。（Reuters）

俄羅斯確實衰弱

首先，從權力消長的視角來看，俄羅斯的中亞影響力確有衰退，俄烏戰爭爆發之後尤其明顯。

在政治場域，中亞五國皆不願替俄羅斯的戰爭主張背書，也不承認俄羅斯對在烏實控地擁有主權，普京（Vladimir Putin）個人雖能體諒，卻無法阻止民族主義者口出惡言，結果便是讓俄羅斯的軟實力更加受損。例如2022年4月，俄羅斯主持人格奧薩揚（Tigran Keosayan）在節目上表示，哈薩克未在俄烏衝突中支持俄羅斯，甚至取消一年一度的5月9日勝利日閲兵，「相當忘恩負義與狡猾，應該看看烏克蘭的下場」，結果引發哈薩克政府的外交抗議，托卡耶夫由此陷入尷尬境地。

或許正因如此，該年6月17日托卡耶夫在聖彼德堡國際經濟論壇上，被《今日俄羅斯》（Rossiya Segodnya）主編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）問及：哈薩克如何看待俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」時，托卡耶夫直接表示，「如果放任民族自決權，那麼地球上將不會只有193個國家（即聯合國會員國數量），而是會出現500至600個國家。因此哈薩克不會承認科索沃、南奧塞梯或阿布哈茲的國家地位，這一原則也將適用於頓涅茨克和盧甘斯克。」此言在一定程度上維持了哈薩克的國家體面，卻再次減損了俄羅斯的政治威望。

哈薩克總統托卡耶夫（右）受邀出席第25屆聖彼德堡國際經濟論壇，並與普京（中）展開現場對談，該環節主持人為《今日俄羅斯》（Rossiya Segodnya）主編西蒙尼揚（左）。（克里姆林宮供圖）

而在安全場域，俄烏戰爭同樣產生了負面影響。戰爭期間，塔吉克與吉爾吉斯恰好爆發多次邊界衝突，俄羅斯雖在兩國都有軍事基地，卻顯然有些分身乏術，其所主導的集體安全條約組織（CSTO，簡稱集安組織）亦未發揮顯著作用。最後在普京致電兩國領導人後，雙方衝突雖有趨緩，吉爾吉斯卻認為俄羅斯偏袒塔吉克，故而拒不參加2022年的集安組織軍演，讓「牢不可破的兄弟情誼-2022」之名淪為諷刺。此外俄軍在烏克蘭戰場的表現不如預期，又於2022年9月自塔吉克基地抽調部隊至烏克蘭前線，人數高達千餘名，自會讓外界質疑俄羅斯的軍事實力，並讓「中亞治安官」的名號再次蒙塵。

與此同時，中國在中亞的表現愈發積極，不僅與多國簽署新經濟協議，例如與烏茲別克的150億美元協議，也開展了新的基礎設施項目。官方數據顯示，2022年的中國與中亞五國雙邊貿易額高達702億美元，同比增長約40%，創下歷史新高；其中，中國自五國進口的農產品、能源產品、礦產品同比增長均超過50%，對各國出口的機電產品同比增長42%，跨境電商貿易額則同比增長95%。在此期間，因俄羅斯反對而懸宕許久的中吉烏三國鐵路項目（CKU），也終於迎來解凍契機，2022年9月習近平訪問烏茲別克、參加上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）峰會期間，中國便與吉爾吉斯、烏茲別克的有關部門簽署《關於中吉烏鐵路建設項目（吉境內段）合作的諒解備忘錄》，該項目預計可在2023年動工。

此外今年3月的諾魯孜節賀電中，習近平既向中亞諸國領導人發出峰會的正式邀請，也透露期待與各方會面討論強化關係的「宏偉計劃」（Grandiose Plan）。雖說中方至今未進一步透露相關消息，但外界普遍預測，5月的中國—中亞峰會結束後，各方會正式宣布「宏偉計劃」的主要內容，所涉場域可能包括增加天然氣進口、深化「一帶一路」項目、提升投資水平。

從過程與結果來看，中國確實在俄羅斯深陷烏克蘭戰場期間，積極擴大與中亞各國的經貿互動，所謂「俄退中進」的描述，不是毫無道理。

圖為中國國務委員兼外長秦剛2023年4月26至27日在西安出席中國-中亞外長第四次會晤，與五國外長就當前國際和地區熱點問題深入交換意見，並就烏克蘭危機闡述中方立場。（中國外交部）

但俄羅斯依舊強大

然儘管俄羅斯的整體影響力有所下降，其依舊是中亞安全和經濟場域的重要參與者，並擁有許多中國仍然微弱的政策工具。

首先，即便中亞各國都不願在對外立場上支持俄羅斯，中國在此地的經濟影響力也持續增加，俄羅斯與各國的經濟互動卻沒有因此下降，反而還弔詭上升。以烏茲別克為例，在2022年1月至9月這段期間，其與俄羅斯的貿易額比 2021年同期增長37%，吉爾吉斯的同期數據，亦比2021年同期增長42%。之所以會如此，關鍵還是西方發動了聯合經濟制裁，讓俄羅斯無法循正常管道出口商品至歐洲市場，也極難再繼續從歐洲進口日常用品，這才轉而強化與中亞的經濟連結。

以哈薩克為例，其多次表態不會協助俄羅斯規避制裁，實踐上卻是積極「連通」俄羅斯與歐洲市場，並且受到西方「默許」。早在2022年3月，哈薩克總統辦公室副主任蘇萊梅諾夫（Timur Suleimenov）便表示，歐盟委員會已經批准，被迫撤出俄羅斯的歐洲企業可搬遷至哈薩克，利用哈薩克通過歐亞經濟聯盟享有的進入俄羅斯市場特權，持續將商品輸入俄羅斯市場，「哈薩克不是在提供規避國際制裁的方式，而是希望幫助企業合法向俄羅斯人出售商品。」與此同時，俄羅斯大型零售商「Magnit」（全俄第二大）與「Lenta」（全俄前五大）也轉由哈薩克進口商品，藉此避開西方制裁。

此外，即便中國近年已成為土庫曼、烏茲別克最大貿易夥伴，中亞五國對於俄羅斯的經濟依賴依舊嚴重。在整體貿易額上，哈薩克約有40%的食品和服裝來自俄羅斯，後者更是其與吉爾吉斯、塔吉克的最大貿易夥伴；在糧食進口上，中亞國家雖多自哈薩克進口糧食，但哈薩克的糧食進口大宗正是俄羅斯，故當俄羅斯遭遇聯合制裁，出於保護本國糧食市場考量，宣布暫時禁止糖與穀物出口至歐亞經濟聯盟國家後，中亞糧價應聲大漲；在中亞外貿與能源中轉上，俄羅斯的角色同樣吃重，烏茲別克有高達80%的進出口通過俄羅斯領土，哈薩克則有80%的石油出口通過裏海管道流向俄羅斯的新羅西斯克碼頭。

圖為2022年12月9日，俄羅斯總統普京在哈薩克出席歐亞經濟聯盟峰會後，出席一個記者會。（Reuters）

除了糧食、外貿與能源中轉等經濟工具外，俄羅斯還擁有一個重要槓桿：流向中亞的移民工匯款，也就是中亞民眾前往俄羅斯打工後，匯回本國的境外收入。吉爾吉斯與塔吉克尤其明顯，據世界銀行數據，2021年匯往吉爾吉斯的匯款佔了該國GDP的33%，塔吉克數據則是34%，其中大部分都來自俄羅斯。雖說各界起初預估戰爭會衝擊移民工匯款，但後續發展完全相反，據世界銀行2022年12月數據，以烏茲別克為例，該年前8個月的境外匯款與去年同期相比幾乎成長100%，來自俄羅斯的比重佔了80%；無獨有偶，吉爾吉斯的2022年境外移民工匯款，來自俄羅斯的比重也創下27%GDP的歷史新高。而導致這一原因的重要關鍵，一是盧布的持續走強，二是戰爭導致俄羅斯出現勞動力短缺，後者由此大力引進中亞移民工，例如取消對烏茲別克的移民工配額限制。

簡言之，中國在中亞的經濟影響力當然在上升，但俄羅斯的經濟地位依舊強勢，並擁有一些中國並不顯著的政策工具，例如石油管線、糧食依賴、移民工匯款。此外中亞的本土民族主義、反俄情緒雖持續成長，俄羅斯的軟實力工具依舊強於中國。以俄語為例，中亞五國自1991年起便積極推動「去俄語化」運動，但執行多年後，俄語在當地依舊強勢，一來是因當地包括影視節目在內的文化產品，俄羅斯都佔據強勢地位；二來是因俄羅斯大學在所有中亞國家都有分校，由此吸引許多學生學習俄語，希望能在未來擁有更多就學與工作選擇。

由上述現象可見，俄羅斯在中亞的結構性優勢，很大程度上是歷史積累而來，各國不是沒有掙脫意願，卻無法一夕斷絕經年累月的路徑依賴：因為已擁有廣大俄語人口，所以俄羅斯的文化產品與市場持續強勢，最終確保了俄語在中亞的存活空間；語言因素又影響中亞移民工的目的選擇，以至俄羅斯始終擁有移民工經濟這一政策工具，據智庫中亞晴雨表（Central Asia Barometer）在2022年6月進行的第十一波調查，在烏茲別克與吉爾吉斯，分別有高達40%和56.6%的受訪者認為，俄羅斯是最具勞動移民吸引力的國家，排名第一。

經貿關係也是同一道理。以哈薩克、吉爾吉斯為例，俄羅斯是其長年最大貿易夥伴，兩國更加入俄羅斯主導的歐亞經濟聯盟，據中亞晴雨表第十一波調查結果，有高達67.6%的吉爾吉斯人和55.3%的哈薩克人擔憂，持續提升與中國的經濟關係，可能會影響自己與俄羅斯的經濟關係。此一數據在身為非歐亞經濟聯盟成員國的烏茲別克雖相對不顯著，卻也有28.4%。

圖為2022年10月13日，俄羅斯總統普京抵達哈薩克首都阿斯塔納。（AP）

哈薩克更因關鍵油管通過俄羅斯，成了「掙扎有限」的典型：雖在俄烏戰爭爆發後屢屢「展現自主」，看似衝在中亞拒俄前線，其實是在經濟上深化了與俄羅斯的聯繫，並且在所有聯合國涉及譴責俄羅斯的投票中，投下棄權與反對票，更禁止國內舉行支持烏克蘭的示威遊行，同時默許俄羅斯從裏海發射導彈襲擊烏克蘭，即便導彈會飛過哈薩克領空。

另外在安全場域，俄羅斯雖然威望受損嚴重，卻仍是中亞最主要的安全提供者，除了擁有軍事基地、集安組織等歷史積累優勢外，北京不願與俄羅斯進行競爭也是關鍵。從中國的視角來看，其近年確實通過上合組織強化了與中亞各國的安全交流，並為確保「一帶一路」項目推進，也委託私人安保公司在中亞各國維護其項目安全，但在整體的安全戰略規劃上，除了與新疆連結的瓦罕走廊有潛在反恐需求外，北京基本上無意過度擴大在中亞的軍事存在，並且認為俄羅斯的安全保護傘不是威脅，而是自己也可享用的公共財。簡言之，只要俄羅斯仍是中亞最主要的域外軍事大國，北京便會傾向共享這一穩定秩序，而不是積極取而代之。

歸根結柢，中國雖在經濟與技術方面具有可觀優勢，但有鑑於中亞與俄羅斯的特殊歷史關係、經貿結構、安全互動，北京在可見未來內，都缺乏完全取代莫斯科的政策工具，也難成為主導中亞的政治力量，而其自身或也根本沒有這一意圖。畢竟從眼下的國際情勢來看，中俄關係可謂來到蘇聯解體後的最高水平，在現有默契與互信程度上，由中俄共同協調中亞事務，總是勝過被美見縫插針。