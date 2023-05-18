力邀內地車企來港上市？香港應展現對中國汽車出口機遇野心

第一季內地汽車出口超日本！在新能源車出口大增的助力下，2023年中國汽車出口增長迅速。今年第一季，中國整車出口達到106.9萬輛，同比增長58.1%，超越日本第一季汽車出口的104.7萬輛，成為世界汽車出口量最多的國家。



中國若然要今年全年的汽車出口數量繼續超然日本，中國需要至少克服知名度較低、國際市場競爭激烈和海外市場新能源汽車基礎設施不足等三大挑戰，香港或在中國汽車出口中發揮香港所長、國家所需的作用，以助中國鞏固作為世界汽車出口第一大國的地位。

中國的汽車出口在2022年創新高，全年出口共311.1萬輛，令中國超越德國成為了全球第二大汽車出口國。直到2023年第一季，中國汽車出口依然保持著高速增長的態勢，更超越日本成為世界汽車出口第一大國。中國汽車出口能在近幾年實現騰飛，相信有以下幾個因素。

其一，是抓住新能源汽車發展的有利時機。中國在新能源汽車方面進行了大量科技投入，同時提高了中國汽車製造企業的延伸服務能力，從而吸引世界市場的興趣，讓中國的汽車尤其是新能源汽車成為了世界各國的搶手貨。

據中國汽車工業協會資料顯示，今年4月，中國新能源汽車出口10萬輛，環比增長28.6%，同比增長8.4倍，佔當月汽車出口總量的比重達到26.6%。今年前四個月，中國新能源汽車出口則高達34.8萬輛，同比增長1.7倍。

從全球範圍來看，中國新能源汽車發展速度也實現領先。由於中國的新能源汽車在質素、價格、能耗等方面相比海外品牌都有一定的競爭優勢，加上在全球低碳轉型的背景下，新能源汽車有廣闊的市場，而在區域衝突、石油價格波動的情況下，新能源車的能源成本也更低，無論在歐洲還是全球需求都較為旺盛，因此中國的新能源汽車在國際市場上更能受到國際消費者的青睞，

因此，公開資料顯示，今年第一季中國新能源車滲透率為25.5%，大幅領先於全球13%的平均水準，而德國、歐洲、美國、日本等分別僅有18%、15.3%、8.8%、2.8%。由此可見，中國的國產新能源汽車品牌正在逐漸擔當全球新能源車市場的主導者角色。

其二，中國在汽車工業發展領域建立了國際國內一體化汽車市場發展格局，擁有了健全、成熟的汽車製造國內產業鏈，具備較強的規模效應。中國汽車產品不僅面向中國市場，更面向國際市場，在產品研發、設計階段就從全球化角度考慮，以此製造符合國際市場需求的汽車產品。

尤其是，中國品牌汽車在外觀設計、產品品質管制和控制體系、供應鏈品質和效率管理、服務體系的發展和創新等方面，均不亞於國際汽車大品牌，甚至在不少汽車智慧技術上超過了國際汽車大品牌，因此擴大了中國汽車的出口規模。

其三，中國海關近期出台的新政策對新能源汽車走向海外起到重要作用。以浙江省寧波海關為例，寧波海關今年初率先推出新能源汽車集裝箱出口一站式監管模式，同時省內首個新能源汽車專用裝箱堆場投入使用。

根據媒體的公開報道指出，在這一站式監管模式下，從寧波口岸出口新能源汽車，可以到新能源專業汽車作業場地，預先完成海關查驗、裝箱等一系列流程，轉場至集裝箱碼頭後，無需再排隊長時間等候，就可第一時間完成裝船出運。

公開資料顯示，在新模式啟用前，寧波口岸新能源汽車裝箱出口場地有限，裝箱能力每天僅為180輛，該模式啟用後，日裝車能力可以提升至1000輛以上。

而且，一站式監管模式還提升了新能源汽車出口的效率，出口的時長減少了兩天，同時降低了成本，一個集裝箱單箱的裝箱成本減少人民幣1000元。這種監管模式也使得車輛減少了移動，對車輛安全係數大大提升。

內地海關對新能源汽車出口的上述便利措施，無疑可以為新能源汽車出口到海外一是縮短通關時間，二是降低成本，三是有更多航線選擇，這也刺激了中國的新能源汽車出口。

過去中美大打關稅戰期間，一度令中國汽車進出口數量暴跌。（路透社）

當然，儘管中國汽車出口增長迅猛，但中國汽車未來要繼續開拓海外市場仍面臨難關，尤其是歐美市場作為日本汽車工業的「後院」，日系品牌在產業鏈佈局等方面仍有強大優勢，中國汽車要繼續成為世界汽車出口第一大國，未來至少面臨的三大挑戰：

一、知名度較低。中國汽車有眾多品牌，但除了個別品牌外，大部分中國汽車品牌在全球的知名度相比國際汽車品牌還是比較低。中國汽車未來需要加強持續的品牌建設。

二、國際市場競爭激烈。隨著歐美國家不斷加強對電動汽車產業鏈的重視，未來中國電動汽車的出口將面臨激烈的競爭。中國電動汽車品牌須考慮如何加強在歐美國家當地語系化生產，建立當地語系化的行銷能力、研發能力，以及在海外打造企業品牌的能力，以此落地生根，吸引更多歐美國家消費者的興趣。

三、海外市場新能源汽車基礎設施不足。充電設施眾多、充電快速和便利，是國外消費者購買新能源汽車的主要考慮因素。中國汽車品牌需要進一步加強與海外市場的合作夥伴更多建設電動汽車基礎設施，以及加強售後服務，從而吸引更多國家消費者購買中國汽車產品。

要面對上述挑戰，一方面是繼續擴大新能源汽車的技術優勢。未來要繼續加大對中國新能源汽車技術的研發投入，提升產品的技術水準和附加值，推動中國新能源汽車品牌走向國際高端汽車市場。

第二方面積極開拓除歐美市場之外的其它市場。相比歐美國家的市場，中國汽車品牌應更多開拓、進軍「一帶一路」沿線國家市場，透過中國自主的汽車品牌，彰顯中國在汽車製造尤其是新能源汽車製造的硬實力，增強「一帶一路」沿線國家的民眾對中國製造的信心和購買中國產品的興趣。

重慶一停車場內新能源車正在充電。（資料圖片/中新社）

協力廠商面，中國汽車企業應該更加在地化發展。過去不少中國汽車企業發展國際市場，不但較少主動融入當地社會進行人文交流，也較為忽略當地勞工褔利、安全保障和環保因素。

未來中國汽車品牌要獲得更多國家消費者青睞，中國汽車企業更加要培養在地化意識，主動學習及掌握當地的制度和文化，遵守規則，與當地社區形成良性互動，主動融入當中文化，瞭解當中的風俗習慣，適應地方需求，合計更多與當地民營企業合作。只有逐漸為投資所在國的民眾所接受、認同，中國汽車企業才有可能發展得更順利、更快。

最後，香港可發揮國際金融中心和國際大都會的作用。香港特區政府、特區官員更加主動邀請內地汽車企業前來港交所上市，透過香港作為國際金融中心的國際影響力和知名度，委託香港的國際高端廣告公關公司，透過香港的國際大都會平台，共同打造中國汽車品牌，以此協助中國內地汽車企業開拓更多國際市場。

香港若能把握中國汽車企業大力發展國際市場的機遇，相信將可從中國發展成為世界汽車出口第一大國的浪潮中分得一杯羹！

本文獲作者香港絲路智谷研究院院長梁海明授權刊載。

