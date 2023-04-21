新能源汽車出口火熱帶動造船業　中國多個船型接單數全球第一

新能源汽車出口的持續火熱，也帶動了相關行業發展，汽車運輸船的新船訂單悄然發生變化。



隨着汽車出口的火熱，大型船已成為汽車運輸船新訂單的主流。據中國船舶工業行業協會統計，今年第一季度，全球汽車運輸船新造船訂單達到24艘，均由我國船企承接。

此外，據工信部20日消息，截至3月底，全球共交付了6艘24000TEU級集裝箱船，全部都由中國船廠建造。我國首艘國產大型郵輪工程進展順利，總體進度已達91%，正在全面調試和內裝完工階段，預計將於今年年底實現交付。

第一季度，我國船舶工業經濟運行企穩回升。1至3月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，為世界第一。2022年，在全球18種主要船型中，我國共有12種船型新接訂單量居全球第一。

圖為2018年青島瑪頭，一架集裝船正準備裝箱。（Getty）

全球24艘訂單，中國船企包攬

據央視財經20日報導，在上海的一家造船廠，一艘7600車汽車運輸船已經完成分段建造，在船臺進行搭載焊接。總工藝師朱錦標告訴記者，新能源汽車出口越來越多，同時其運輸安全要求又不同於傳統的燃油車，所以他們在設計這艘船的時候，就劃分出了不同的區域，來裝載不同類型的車輛。

央視財經記者瞭解到，目前汽車的遠洋運輸主要使用的是5000車級到6000車級的汽車運輸船。隨着汽車出口的火熱，大型船已成為汽車運輸船新訂單的主流。朱錦標告訴記者，除了正在建造的幾艘7000車級的汽車運輸船，他們還承接了更大級別的9000車級的汽車運輸船訂單。

據中國船舶工業行業協會統計，今年一季度，全球的汽車運輸船新造船訂單達到24艘，均由我國船企承接。

多部門發力助新能源汽車出口

儘管訂單不斷增加，但對一艘龐大的汽車運輸船來說，建造需要一定的週期，因此，目前市場上的汽車運輸船運力供給仍然偏緊。各地也出台舉措，為新能源汽車出口保駕護航。

在廣東東莞的一家物流公司，員工們正忙着打電話敲定船期、訂艙位。負責人洪憲林告訴記者，現在，多數航線的艙位已經較充足，運價比去年最高點也有所下降。今年相對於去年來說，運價大概有5%-10%的下降。

洪憲林說，這主要得益於集裝箱運輸對汽車運力緊張的緩解。但新能源汽車攜帶的動力電池屬於危險品，集裝箱運輸比較複雜，因此，新能源汽車廠商更傾向於選擇汽車運輸船。這使得新能源汽車出口最火熱的歐洲航線，艙位仍然比較緊張。

為保障新能源車出口，國內主要港口陸續開闢出口汽車監管場地、開通了新航線，長江沿岸的車企可以通過「水水聯運」，利用通關一體化，在碼頭直接從內貿的汽車運輸船換乘到外貿的汽車運輸船，以保障時效。

日前，深圳市也出台方案，對經深圳港海上運輸外貿出口的汽車，和汽車滾裝航線航次給予資助，鼓勵車企從深圳港出口車輛。

圖為4月17日，德國福斯集團公布其新電動汽車ID7。（Getty）

第一季度造船新接訂單量1518萬載重噸，同比增長53%

微信公眾號「工信微報」4月19日消息，2023年1至3月，全國造船完工量917萬載重噸，同比下降4.6%，其中海船為308萬修正總噸；新接訂單量1518萬載重噸，同比增長53.0%，其中海船為736萬修正總噸。截至3月底，手持訂單量11452萬載重噸，同比增長15.6%，其中海船為5221萬修正總噸，出口船舶占總量的91.0%。

1至3月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計分別占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

1至3月，造船產業集中度保持在較高水準，造船完工量前10家企業占全國72.9%；新接訂單量前10家企業占全國70.8%；手持訂單量前10家企業占全國60.7%。

中國造船巨頭拿下法國史上最大單筆箱船訂單，金額超210億

4月6日，中國船舶集團有限公司與法國達飛海運集團在北京簽訂合作協定，協定包括建造2型16艘超大型集裝箱船，金額達210多億元人民幣，創下了中國造船業一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀錄。

此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動力大型集裝箱船和4艘23000TEU液化天然氣（LNG）雙燃料動力超大型集裝箱船。這也是中國船舶集團首次批量承接甲醇燃料動力箱船訂單，標誌着中國船舶集團一舉躋身全球新型清潔能源動力船舶俱樂部。

據瞭解，該型15000TEU甲醇雙燃料動力大型集裝箱船由中國船舶集團旗下江南造船（集團）有限責任公司和大連船舶重工集團有限公司分別建造6艘，分別由江南造船和中國船舶集團旗下第七〇八研究所自主研發設計。該型船採用綠色甲醇作為主要燃料，可實現全航程淨零排放，擁有完全自主智慧財產權。該型船總長366米，型寬51米，型深30.2米，可承載15.6萬噸貨物。

這次簽約的4艘23000TEU LNG雙燃料動力超大型集裝箱船，是2021年6月完工交付的9艘同類型船的升級版，由中國船舶集團旗下滬東中華造船（集團）有限公司建造、七〇八所自主研發設計，同樣擁有完全自主智慧財產權。該型船總長399.9米，型寬61.3米，貨艙深度33.5米，甲板面積23978平方米，相當於3.5個標準足球場。該型船一次能裝下23000只標準集裝箱，可承載22萬噸貨物。

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