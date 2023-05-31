習近平召開第二十屆國安委會議 有三個重要訊息

據央視《新聞聯播》5月30日消息，當日下午，「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央國家安全委員會主席習近平」主持召開了二十屆中央國家安全委員會第一次會議，也即是新一屆中共領導層成立以來的首次國安委會議。

國安委會議肯定了中央國家安全委員會這些年的工作，表示「中央國家安全委員會堅持發揚鬥爭精神，堅持並不斷髮展總體國家安全觀，推動國家安全領導體制和法治體系、戰略體系、政策體系不斷完善，實現國家安全工作協調機制有效運轉、地方黨委國家安全系統全國基本覆蓋，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強。」

這次會議同時也透露了三個重要訊息，第一個重要訊息是李強、趙樂際、蔡奇擔任了中央國家安全委員會副主席，意味着國安委副主席從原來的兩位增加到三位。之前，第十八屆國安委副主席為李克強、張德江，第十九屆國安委副主席為李克強、栗戰書。本屆國安委除了總理李強、全國人大委員長趙樂際依慣例擔任副主席，身為中央政治局委員兼中辦主任的蔡奇也擔任了國安委副主席。

蔡奇。（01直播截圖）

第二個重要訊息是「國安委」對當前國安形勢的最新判斷，會議通報用以下原話進行表述：「當前我們所面臨的國家安全問題的複雜程度、艱鉅程度明顯加大。要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」其中「極限思維」和「準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」等話語是第一次出現在國安委的會議通報中，顯示出國安委對在內外緊張形勢的研判不僅非常緊迫而且非常嚴峻。

第三個重要訊息是對國安工作的要求上。會議通報提到，「要加快推進國家安全體系和能力現代化，突出實戰實用鮮明導向，更加註重協同高效、法治思維、科技賦能、基層基礎，推動各方面建設有機銜接、聯動集成。""推進國家安全體系和能力現代化"是二十大報告的要求，這次被寫入了國安委會議通報。

更搶眼的是會議通報中對接下來做好國安工作的具體要求，「協同高效、法治思維、科技賦能、基層基礎」十六字，每一條要求都很具體，「協同高效」是指與國安委相關各部門要協同高效運作，「法治思維」是在依法辦事的同時更要敢於用法律這個工具，「科技賦能」是指要善用敢用各種先進的監控偵察工具，包括數字技術，「基層基礎」則是中共向來重視的社會治理手段。