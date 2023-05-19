指國安委拒向Tim Owen發簽證越權　黎智英申覆核許可　官裁敗訴

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，早前獲准由英國御用大律師Timothy Wynn Owen（下稱：Tim Owen）代表抗辯，人大常委其後釋法稱有關問題應先取得特首證明書。國安委評估黎聘請Owen涉國安風險，建議入境處拒批簽證。黎入稟高院要求律政司聲明釋法不影響他聘請Owen，另亦提司法覆核指國安委決定越權。高等法院首席法官潘兆初上月開庭聽取各方陳辭後，今（19日）頒判辭裁定黎敗訴，拒批司法覆核申請許可。



申請人黎智英，答辯人分別為律政司司長、香港特別行政區維護國家安全委員會及入境處長。雙方主要爭議國安委建議入境處拒絕批出Tim Owen的簽證，是否超出其職權範圍，以及法庭是否有權判斷國安委的決定是否越權。

黎一方強調若國安委越權 法院應介入 政府一方指不受司法覆核挑戰

早前聆訊中，資深大律師彭耀鴻替黎陳辭時指，國安委的職責僅限於國安法第14條所列，以及判斷某行為會否涉及國家安全，而非直接禁止黎聘用Owen。雖然釋法擴闊國安委有「守門」角色，可在法院未向特首取得證明書時介入，但並無賦予無限權力。若國安委越權，法庭應該介入，否則國安委便等同凌駕法律之上，即使人大認為本案應交由特區決定，也不能說國安委決定不受司法覆核挑戰就是「一張皇牌」。

前律政司司長、資深大律師袁國強代表政府回應，指黎狹義解讀釋法內容，重申國安委職能包括處理海外律師申請以「專案許可」方式來港參與案件的事宜，決定不受任何組織、個人或司法覆核挑戰。本案亦不屬特區自治範圍的事宜，香港法院無權管轄，中央政府擁有最終決定權。

案件編號：HCMP 253/2023、HCAL 566/2023

黎智英欲聘Tim Owen引至釋法及覆核經過。(詳看下圖)