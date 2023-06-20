母雞抖小雞逃：「藍白合」討論再起　但柯文哲能與國民黨合作嗎？

自5月17日正式被國民黨徵召起，侯友宜的民調便持續走衰；與此同時，賴清德的支持度大體保持穩定，柯文哲與民眾黨的聲勢卻逐漸上揚。



6月14日發布《菱傳媒》最新民調結果，賴清德拿下37.76%的支持度，柯文哲站穩第二、支持度31.29%，侯友宜殿後、支持度21.87%，另有6.19%選民尚未決定、2.89%的人表示都不支持或不會去投票。（Facebook/菱傳媒）

5月29日，《美麗島電子報》發布24日至25日的民調結果，顯示35.8%受訪者會投給民進黨賴清德、25.9%會投給民眾黨柯文哲、18.3%會投給國民黨侯友宜。這是柯文哲首次在總統大選民調中超越侯友宜，來到第二名。6月6日，《美麗島電子報》發布5月29日至30日的民調結果，顯示35.4%受訪者會投給民進黨賴清德、25.5%會投給民眾黨柯文哲、22.6%會投給國民黨侯友宜，柯文哲的位居第二的民意態勢已然成形。

接著是6月13日的《關鍵調查》民調，其調查時間為6月6日至9日，顯示三位候選人中，賴清德以31.2%支持度居首，柯文哲以21.5%居次，侯友宜以17.9%居末。再來是6月14日發布的《菱傳媒》民調，其調查日期為6月6日至10日，賴清德拿下37.76%的支持度，柯文哲站穩第二、支持度31.29%，侯友宜殿後、支持度21.87%。6月15日，《台灣民意基金會》公布6月12日至13日的台灣政黨傾向民調結果，顯示有24.6%的受訪者支持民進黨，22.2%支持民眾黨，20.4%支持國民黨。從這一結果來看，傳統的藍綠兩黨政治已因柯文哲崛起，而逐漸轉為三強鼎立局面。

接著是6月18日公布的《TVBS》民調，其結果引發輿論波瀾：柯文哲支持度來到33%，超越賴清德的30%支持度，位居第一，侯友宜則以23%支持度墊底。如果僅看針對候選人的相關民調，這已是侯友宜第五次敗給柯文哲。可想而知，以「不團結」聞名的國民黨，必會有所震動。

5月30日，柯文哲至金門參加宗教活動，拜會當地政要。（Facebook/柯文哲）

當小雞不信任母雞

早在6月15日，國民黨前副祕書長、大安區立委提名人羅智強便公開表示，各項民調顯示，支持政黨輪替的台灣民眾接近六成，但在野黨仍是一團散沙，不僅渙散混亂還自相攻詰，如此一來民進黨極有可能再次少數執政。而為避免事態如此發展，「政黨輪替大聯盟」勢在必行。

如此消息一出，各方不禁猜測：羅智強是否有意開國民黨第一槍，帶動「拋棄侯友宜」、「支持柯文哲」的政治氛圍？對此羅智強自我辯護道「沒有不支持侯友宜」，並宣布暫停「政黨輪替大聯盟」倡議記者會，希望緩衝輿情。但觀察羅智強在臉書的解釋，前述辯護不過欲蓋彌彰。

羅智強稱，政黨輪替也是侯友宜的目標，「政黨輪替大聯盟的意義，就是給有意角逐總統的人，不管是侯友宜還是柯文哲，給他們一點時間，用最大的努力去證明自己是最有能力帶領台灣實現第三次政黨輪替的人。」羅智強指出，政黨輪替大聯盟的精神就是，侯友宜或柯文哲誰當選都是「次要問題」，只有政黨輪替救台灣，才是「首要問題」。

國民黨立委參選人羅智強在6月15日宣布將發起「政黨輪替大聯盟」。（Facebook/羅智強）

平心而論，這一說法若在5月17日徵召前便釋出，或許還有客觀性可言，但眼下侯友宜已在不同民調中連續落後柯文哲，羅智強此時倡議「政黨輪替大聯盟」，當然不能免除「呼籲棄侯保柯」的嫌疑。可想而知，此舉招致了國民黨中央的不諒解與譴責，羅智強原本還打算以社群方式倡議，但在黨紀處分的威嚇下，終在6月16日發表道歉聲明，宣布不再倡議「政黨輪替大聯盟」，同時暫停所有政論節目、暫時不接受媒體訪問。

上述風波雖與羅智強的「自走砲」性格有關，卻也難離國民黨眼下困境：「最強母雞」侯友宜的民調持續低迷，同為反綠陣營的柯文哲卻聲勢看漲，部分規劃參選立委的藍營「小雞」便將目光投向柯文哲，其中當然不只羅智強一人。

在6月18日播出的網路節目《下班瀚你聊》中，將出戰台北市立委的國民黨市議員游淑慧、張斯綱皆表示，在侯友宜民調墊底的情況下，若民眾黨未在自己選區推派候選人，將不排除邀請民眾黨主席柯文哲站台輔選。

台北市長柯文哲在2022年「台北上海城市論壇」（雙城論壇）致詞。（台北市政府提供）

其中張斯綱將參選士林、北投選區立委，此區搖擺性質強烈，並非典型的藍綠鐵票區，國民黨2020年雖以2萬4,000多票在此敗選，但2022年台北市長選舉時，此區開票結果又是藍大於綠。故張斯綱表示，若柯文哲願意為其站台，自己將有更大勝算贏過尋求連任的民進黨立委吳思瑤。

游淑慧則將參選士林、大同選區立委，但此處自2012年後便是綠營鐵票區，可謂是「台北的台南」，游淑慧自是選情艱難。但2022年民眾黨在中山、大同推派的議員候選人林珍羽選出第五高票的好成績，同為民眾黨的黃瀞瑩更在北投、士林選區以第一高票當選議員，綜合兩人戰績，足見民眾黨在士林、大同有其支持群眾，游淑慧自然希望邀請柯文哲站台輔選，增加自己贏過綠營戰將王世堅的可能。

當然，兩人也強調不會「不邀請侯友宜站台」，只是若柯文哲也來助選，將有機會拓展更多票源。而從羅智強的「政黨輪替大聯盟」，到游淑慧、張斯綱的「希望邀請柯文哲站台」，部分藍營「小雞」的焦慮一覽無遺：侯友宜作為「母雞」太過羸弱，柯文哲卻漸有反綠陣營「新母雞」之勢，故在擊敗民進黨的大目標下，國民黨應考慮與民眾黨「適當合作」，不論總統之位或立委選舉。簡言之，一度隱沒的「藍白合」倡議，如今東山再起。

5月17日，侯友宜獲國民黨提名黨的總統參選人。（Facebook/侯友宜）

但柯文哲能當母雞多久

然儘管從理論上來說，在擊敗民進黨的共同目標上，國民黨與民眾黨存在合作空間，「藍白合」的操作卻沒有想像中容易。

起初，「藍白合」的倡議主要體現為「勸退柯文哲」，意即在柯文哲民調持續墊底的局面下，有部分藍營人士建議，可嘗試以共組聯合政府、禮讓立委席次、許諾部會首長等方式，勸服柯文哲退選，讓國民黨的選票更加集中。

但這一倡議最終沒能成功。一來，國民黨自恃百年大黨、基層實力堅強，且在5月17日徵召前半年，侯友宜民調還一度領先民進黨的賴清德。在情勢一片大好下，國民黨自然不認為自己須與柯文哲進行條件交換，反是認為即便柯文哲參選到底，也無法威脅國民黨選情。

二來，柯文哲也不願退選，其之所以有參選總統的政治聲量，8年的台北市長執政勘為關鍵，但柯已在2022年正式卸任，若不在2024年參選總統，待至2028年便不可能再有今日聲量，其所創立的民眾黨也必然迅速泡沫化，故從個人政治生涯規劃、陣營能量的角度來看，若想更上一層樓、維繫民眾黨基礎，柯文哲必然出戰2024。

柯文哲登記黨內總統初選。（影片截圖）

待至今日，在侯友宜民調落後柯文哲的現實下，「藍白合」的倡議轉化出了不同面貌：在總統層次上，羅智強「政黨輪替大聯盟」的潛台詞，便是如果侯友宜民調始終低迷，國民黨應當「大局為重」，考慮禮讓柯文哲；在立委選舉層次上，游淑慧、張斯綱的訴求雖非「棄侯保柯」，卻也是希望國民黨中央能默許基層實踐「藍白合」、邀請柯文哲站台，不要祭出黨紀處分。

但即便部分國民黨「小雞」有意嘗試，「藍白合」的實踐仍有其現實障礙。

從國民黨的視角來看，其也知道2024是柯文哲最後機會，一旦此次敗選，柯文哲短期之內都沒有再拚總統的政治能量，而民眾黨也將因為「母雞」失勢，從目前民調表面的三強鼎立，迅速化為一攤泡沫，步當年的台聯黨、新黨後塵。簡言之，柯文哲眼下看似風光，是反綠陣營的「新母雞」，其實根本沒有續航能量，即便是「母雞」，也生命有限。

在此情況下，國民黨當然不會自棄總統提名、禮讓柯文哲，因為這等於是以全黨能量來替民眾黨續命，讓必然泡沫化的小黨得到寄生空間。故對國民黨來說，眼下其能接受的「藍白合」空間，頂多是默許部分艱困選區的立委候選人，與柯文哲「不期而遇」，營造站台的感覺；至於總統層級的「藍白合」，國民黨不會禮讓柯文哲，但眼下應相對能接受前期的「藍白合」倡議，即以共組聯合政府、禮讓立委席次、許諾部會首長等方式，勸柯文哲退選，畢竟柯文哲民調確實居高不下，已對國民黨選情構成威脅。

（Facebook/侯友宜）

然柯文哲也有自己的考量。其深知2024是自己爭取總統的難得機會，一旦錯過，便難再有，故即便前期民調墊底，柯文哲都不願退選，因為一旦不爭取2024，自己與民眾黨基本上就進入泡沫化時期，民眾黨目前擁有的少數「小雞」明星，遲早都會為了自身前程靠向國民黨、甚至民進黨；但若奮力一搏，至少能有一線生機，就算總統大選落敗，還能催化民眾黨選情，使其再多幾年壽命。

由此觀之，民調墊底時都不願退選的柯文哲，眼看自己當下支持度超越侯友宜，自然更不會接受「被國民黨勸退」的「藍白合」劇本，而是會有以下考量：在基層，柯文哲不會僅甘於被部分國民黨「小雞」搭便車，而是也想提名自己的候選人。因為民眾黨目前最大致命傷，就是其明顯仰賴柯文哲光環、堪稱「一人政黨」，即便少數「小雞」表現不凡，也難敵藍綠兩黨的強大基層實力，一旦柯文哲執政光環不再，民眾黨將難再有今日聲望與能量，故柯文哲當然更希望通過提名候選人為黨造血，而不是平白替國民黨作嫁，例如近期便傳出其有意提名蔡璧如出戰台中第一選區，對此國民黨台中黨部主委顏文正表示予以尊重，「但藍白合僅限於總統層級而已」，藍營基層顯然無意禮讓。

然在總統大選層級，如前所述，除非柯文哲爆出驚天醜聞、導致選情出現重挫，否則其基本上都很難被國民黨勸退，反倒是會期待國民黨自行禮讓，故可發現羅智強因「政黨輪替大聯盟」倡議遭到抨擊後，柯文哲替其緩頰，稱對方應是受到很大壓力，「不過我想，其實他講得也沒什麼不對」，同時誇讚羅智強「本來就是一個很執著的人」。

簡言之，從眼下國民黨、民眾黨的各自考量來看，「藍白合」雖有理論基礎，卻不容易有現實合作空間，在彼此都希望壯大自身、搭對方便車的情況下，藍白攜手僅可能發生在部分藍營艱困選區，而無法擴及全台，更遑論總統之位。短期之內，「弱母雞」侯友宜與「短命母雞」柯文哲的博弈，還會繼續。