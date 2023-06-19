月入3000元人民幣算中等收入群體　這個「中產」標準太低了

「中等收入群體」，即人們常稱的「中產」群體數量多少，在社會整體結構中的比例如何，是衡量現代社會健康與穩定與否的一個重要指標。

一個健康而穩定的社會，中產應該佔到絕大多數，社會人群結構依收入劃分應該成為一個橄欖型，而且要保持階層可以在不同層級合理流動。

放眼世界就可以發現，凡是那些中產群體規模龐大，社會分配結構呈橄欖型分佈的國家或地區，都是比較穩定、富庶的國家，人民生活相對較為幸福的國家或地區。

如果中等收入群體太少，在中間部位斷裂，變成一個啞鈴型結構，如大前研一說的M型社會，就會出現貧富分化，社會撕裂，不同族群互相仇視，社會整體對抗加劇；如果低收入群體佔絕大多數，變成一個金字塔結構，社會就會陷入赤貧狀態，不利於民生改善與社會消費升級，也不符合社會發展應服務於提升人民生活水平的最本質要求；還有一種極特殊的情況，財富向社會上層大量集中，變成一個倒金字塔結構，到這一步的話，就非常可怕、隨時有崩塌的危險了！

香港所以社會問題比較突出，爆發了前幾年的大規模騷亂，最深層次的原因就在於財富的結構性分配出現問題。

劏房越間越細，甚至出現牀位房或子彈房。(資料圖片)

所以不論中國還是外國，都非常重視不同收入群體的社會結構性分佈問題，都在致力於擴大中等收入群體規模與比重。港府這些年也開始加大在這方面的投入。

特別內地這些年以來，都特別強調這一點，中共十九大報告明確提出，從2020年到2035年要使中等收入群體比例明顯提升，十九屆五中全會通過的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》則進一步提出要讓中等收入群體顯著擴大，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展；很多其它大小會議，也多次提出要着力擴大中等收入群體規模與比重，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。這一系列重要論述，揭示了擴大中等收入群體和紮實推進共同富裕之間的邏輯關係，表明了加快壯大中等收入群體的必要性、重要性和緊迫性。

因為中國人口多，底子薄，發展不均衡不充分，擴大中等收入群體規模與比重是一項長期的艱鉅任務，需要方方面面長期努力。需要把發展放到第一要務，以經濟建設為中心，同時通過加大收入分配調節力度來朝向這個目標不斷努力。

遺憾的，內地一些專家，而且還是很知名的專家，不是在這個正確的方向獻計獻策，不是通過研究如何通過擴大整體經濟規模、提升多數人民群眾的收入水平來擴大中等收入群體規模與比重，而是通過在數據上「做工作」來達成這一目標。

最近有媒體採訪了浙江大學資深教授、共享與發展研究院院長李實，他長期跟蹤監測中等收入群體，曾三次獲得孫冶方經濟學獎。據他最新測算，2022年內地中等收入群體規模已達到4.6億人，已是世界上最大規模的中等收入群體。其中2017年-2022年，中等收入群體就增加了5000萬-6000萬。平均下來大概一年增加1000萬左右。

據他介紹，每個月3000元左右的收入，基本上就可以達到中等收入群體標準。

內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗額仁淖爾蘇木阿爾善圖嘎查牧民家庭。 新華社記者 連振 攝

這位專家還引用世界銀行和亞洲開發銀行的標準進一步表示，一個人每天的收入，如果是在10美元到100美元之間，你就算中等收入人群。那麼按照現在的匯率換算，大概是每天收入70元以上就夠標準。

換句話說，年收入不到3萬塊錢，你就可以是中等收入群體。從這個意義上來說，這位專家認為，他使用的標準，實際上還高於世界銀行為發展中國家劃定的標準。

每天收入70元以上、或月入3000以上，在內地一個大一點的城市，租房後可能連維持基本生活都困難，居然就已經是中等收入群體，這樣的標準也太低了！

可能自己也覺得這個標準太離譜，這位專家最後補充說：「不是說你是中等收入人群以後，你就一定會過上好日子。中等收入群體的標準只考慮收入，這個群體內部，有人可能收入高日子過得很舒服；有人可能剛剛越過這個標準的門檻，日子過得還是很艱難。」問題在於，如果達到中等收入還過得很艱難，這樣的中等收入標準界定有什麼意義？