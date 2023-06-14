2024台灣大選｜中美都不反對侯友宜　但台灣人民反對？

2024年總統選戰發展至今，侯友宜陷入了內憂外患。首先是內憂。5月17日徵召結果出爐前，本有「國民黨最強母雞」之稱的侯友宜，意外面臨半路殺出的程咬金：鴻海科技集團創辦人郭台銘。



相較於郭台銘積極拋話題、大膽試水溫，侯友宜的語焉不詳引發不少批評；5月17日，侯友宜確定被徵召後，郭台銘雖第一時間發文表示支持，卻顯然不是完全服氣，而是開始通過媒體釋放各種「徵召內幕」，內定之說由此傳得甚囂塵上，郭台銘支持者甚至喊出「非郭不投」、「轉投柯文哲」，讓侯友宜剛提名就面臨藍營選民質疑。



新北市長侯友宜。（Facebook／侯友宜）

而在郭台銘風波逐漸消退後，侯友宜又遭遇了韓國瑜支持者（台稱「韓粉」）攻擊。近來網上流傳一段2019年影片，內為侯友宜被問及「未來會想選總統？」後，哈哈大笑表示「笑死人了，先好好做事吧。」被解讀是在嘲諷2020年國民黨總統候選人、時任高雄市長韓國瑜；此外彼時國民黨中央曾要求，各藍營縣市長應擔任韓國瑜在各地的競選總部主委，侯友宜卻以「市政優先」為由拒絕，導致韓國瑜的新北市總統競選總部主委人選出缺，侯友宜甚至沒有出席韓國瑜在新北板橋的造勢。以上種種在當年便飽受抨擊，今日更是新仇舊恨一起發酵，韓粉為此喊出「集體拒投」，讓侯友宜臉上無光。

外憂則是柯文哲的活躍表現。其實從近期各次民調來看，賴清德的支持度皆未超過40%，代表台灣或有60%的選民不願票投民進黨，但問題就是反綠陣營此次也不只侯友宜一位候選人，還有代表民眾黨的柯文哲。而柯文哲雖時常失言，但在此次選舉版圖中，其敢言特質顯然相當受到選民青睞，據5月29日、6月6日兩次美麗島電子報民調，侯友宜都位居柯文哲之後、排名第三，顯然無法獲取反綠選民的多數支持。

以上種種，引發部分國民黨基層質疑：選情看上去已進入勝負既定的「垃圾時間」，如果不換人，藍營是否還有機會勝選？而要回答這一問題，便需評估侯友宜眼下的優劣勢。

5月29日，《美麗島電子報》公布5月最新民調，三位總統候選人中，賴清德以35.8%的支持度位居第一，柯文哲以25.9%位居第二，侯友宜下滑至18.3%，於三人之中墊底。（美麗島電子報網頁）

微弱優勢：中美皆不反對

從整體選舉結構來看，侯友宜的優勢在於，其兩岸路線落在中美皆可接受的範圍內。

從北京的角度出發，其最理想發展當然是台灣出現積極促統、主張兩岸簽署和平協議的總統候選人，但平心而論，從台灣眼下的民意市場來看，這樣的候選人要能出線、獲取任一大黨提名，機率微乎其微；故北京只能面對現實，期待藍營候選人至少不要偏離馬英九路線太遠，如此才能與民進黨代表的激進路線做出區隔，讓自己還有應對台灣問題的政治空間，不至落入「非武統不可」的被動。

而侯友宜雖備受深藍選民厭惡，認為其「藍皮綠骨」、在兩岸議題上始終避談「九二共識」，但對北京來說，侯友宜至少還強調「反台獨」，在賴清德更加激進、柯文哲同樣反對「九二共識」的情況下，侯友宜已是相對可接受的選項。

故可以發現，在侯友宜確定被徵召後，《環球時報》和《中國台灣網》（國台辦所屬新聞網站）便各自刊出相關評論，分別是中國社科院台研所研究員汪曙申的《國民黨應堅持探尋兩岸和平路徑》，以及中國台灣網評論員賀通的《台灣該如何通過戰爭與和平的十字路口》。兩文皆批評賴清德、正面評價侯友宜，並且避談柯文哲，賀通甚至直言，「離2024選舉已不到一年，選擇侯友宜還是賴清德，島內政治人物和全體台灣民眾當好好思量，今天的選擇將決定台灣的前途。」

民進黨總統參選人賴清德參與「2024校園總統馬拉松」活動，他表示「我們是和平主義者，保護同胞家人是我們的責任。」（台灣總統府）

而從美國的角度出發，其當然不樂見台灣出現主張統一的總統，卻也不樂見台灣自行宣布台獨，對華盛頓來說，其更希望台灣做「配合自己的地緣棋子」、而非「有思想的自走砲」。用更具體的事件來表述，便是台灣不得拒絕佩洛西（Nancy Pelosi）來訪、也無權拒絕購買美國軍火，儘管這會導致台海衝突風險增加；另一方面，台灣又不能要求美國為台獨主張背書，也不可能要求美國放棄「一中政策」，因為這會導致中美關係的毀滅性發展。

換言之，在美國看來，台灣總統出身藍綠並非重點，關鍵是不能抗美反美疑美，因為美國並不希望台灣出現「超乎自己掌控的變數」。2020年大選中，華盛頓明顯支持蔡英文，便是因為認為韓國瑜「過於親中」、不好掌控。故面對此次大選，美國期待的國民黨候選人，當然不是諸如張亞中、郭台銘這般主張「兩岸簽署和平協議」、「在金門重啟兩岸談判」的人選，因為這等於限縮未來美國操弄台灣議題的空間；至於侯友宜，其僅主張兩岸對話、而未有上升到政治談判的倡議，既表態「反台獨」，又同時強調「反對一國兩制」，且除了早前一句「台灣不當強國棋子」外，便沒有「疑美」的相關表態與論述，顯然相對值得期待。

故在國民黨徵召結果公布前，《外交政策》便引述學者分析，稱激勵郭台銘的原因只是一種「自我感覺良好」，自以為能比政治光譜的任一方更好地管理台灣，並認為郭台銘的「中國色彩」過於濃烈、不易出線；侯友宜確定被徵召後，諸如《紐約時報》、《華爾街日報》等美國媒體，更以「溫和派」、「中間路線」等詞彙定位侯友宜。

6月5日，美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）訪台，第一個拜會的便是侯友宜，接著才是賴清德、柯文哲。當然這不意味在美國的偏好排序中，侯友宜勝過賴清德，只是賴清德畢竟是台灣現任副總統，羅森伯格若選擇先行拜會賴，也可謂理出自然，最後卻是侯友宜成為第一拜會對象，足見美國對侯友宜的興趣，以及美國也不是「非賴不可」。

5月17日，侯友宜獲國民黨提名黨的總統參選人。（facebook@侯友宜）

嚴重劣勢：民調持續落後

但即便從大結構來看，侯友宜是此次唯一能被中美同時皆受的總統候選人，卻也難挽其致命劣勢：民調持續落後。簡言之，中美都不反對侯友宜，但台灣人民反對。而其原因除了郭台銘、柯文哲的存在分散反綠選票外，侯友宜自己同樣難辭其咎。

首先，侯友宜至今仍是帶職參選，精力分散在選戰與市政兩個場域，導致其無法像賴清德、柯文哲般，全天候集中火力打選戰，存在感相當稀薄。此外市政問題也導致其持續失分，例如近期爆發的「新北市幼兒園餵藥」風暴，不論此事真相為何、是否存在民進黨政府的政治操作，侯友宜無力自救導致負面輿情纏身，乃是不爭事實。

事件延燒之初，新北市政府面對各方指責「延誤通報」，毫無反擊與舉證能力，只能持續淪為眾矢之的；6月10日，侯友宜在臉書發文稱，在結束白天行程後便趕回新北，召開專案辦公室會議，關心幼兒園事件的運作狀況，結果再遭外界砲轟：「不顧孩子與家長痛苦，一心忙著拜訪椿腳」；6月13日新北市議會召開「幼兒園餵藥案」專案報告，侯友宜本來沒有安排出席，但許是考量外界砲火太過猛烈，最終仍親自出席，卻語出「我有責任把事實以及新北市作為很清楚跟議會說明，所以雖然今天議會並沒有邀請我，我主動到議會來」，結果當然是招致更多批評。

6月10日，侯友宜在臉書發文稱，「在白天的行程結束之後，我立刻直奔為板橋私立幼兒園事件專門設置的專案辦公室，緊盯運作情況」，展現自己對幼兒園餵藥案的關注。（Facebook@侯友宜）

國民黨立委王鴻薇13日受訪時便感嘆，「侯友宜及團隊恐怕還沒有辦法應付總統大選」。其指出，此次餵藥案，侯友宜及團隊沒有認知到自己是最主要被攻擊對象，所以在5月下旬事件發生後，還是採取傳統市政的處理角度，僅讓行政、技術官僚出面，直到網路輿情已一發不可收拾，新北市副市長劉和然才出面發聲，侯友宜更是直到12日才親上第一線開記者會，卻已難挽選情失血。

此外，侯友宜的論述能力與立場展現，同樣是其面對選戰的致命硬傷。其中，立場展現自不待言，侯友宜從參選至今，便一直被外界詬病在重要議題上閃爍其辭、避而不談，包括是否重啟核四的能源話題、是否承認九二共識的兩岸話題。平心而論，賴清德與柯文哲的回答雖也不是各方滿意，卻至少有明確表達立場，侯友宜則始終讓人摸不著頭緒，令不少支持者高呼「不知為何要投」。

至於論述能力，更是侯友宜的嚴重缺陷。在徵召之後的幾次公開演講造勢活動中，侯友宜只要面臨問答環節，便無法避免自曝其短，不是答非所問，就是根本不知所云。例如6月8日侯友宜至政治大學演講，面臨學生提問「一中政策跟一中原則的差別是什麼？一法三公報六保證又是什麼？」，侯友宜便完全避答問題，僅是強調「以前中華民國，是靠中華民國憲法讓兩岸關係穩定下來，現在也可以靠中華民國憲法讓兩岸穩定下來」、「我反對台獨，我反對一國兩制，我講的非常清楚啊！」讓許多學生現場直搖頭，網上更是傳為笑柄。

台灣民眾黨主席柯文哲2月13日在台中出席活動照。（Facebook@柯文哲）

而正因類似場景一再發生，導致侯友宜現在多了「侯侯GPT」的綽號，柯文哲更是在政大演講後直接嘲諷，「用ChatGPT練習看看，侯侯GPT。」台灣媒體中最支持侯友宜的中天新聞台，亦在6月10日釋出批評影片，標題名稱為「本片獻給第三名，小編冒著丟工作風險想告訴侯市長，你的影片真難剪，選輸了你什麼代誌都不用做」，內容除了抨擊侯友宜發言不知所云外，也直指侯團隊有很大缺陷，不僅幕僚有問題、想法與民眾有落差、對議題判斷失準、速度太慢，還不修補與韓國瑜等人的關係。

綜觀眼下情勢，侯友宜已是腹背受敵，不僅難阻民進黨「大刑伺候」，還令泛藍陣營持續寒心，曾經傾力支持的各路人馬，如今眼看侯友宜大勢已去，都紛紛發出警訊：中天新聞原本替侯友宜民調第三辯駁、質疑民調樣本有問題，如今卻調轉槍頭，抨擊其團隊的系統性問題，同時以「影片太難剪」警示侯友宜發言沒重點；曾經嫌棄郭台銘「中國色彩過重」的藍營基層，原本期待侯友宜「通吃藍綠選票」、帶動國民黨選情上揚，如今也人人自危，不少人直言「想請柯文哲站台」，甚至開始醞釀在7月23日國民黨全代會前「換侯」，也就是重演2015年的「換柱」劇本，敦促黨中央終止對侯友宜的提名，改徵召他人出戰。

平心而論，「換侯」本只是網路雜談，而今伴隨侯友宜選情低迷，其可能性已在上升，否則國民黨政要便無需高調澄清「不會換侯」，而是與此前一般視而不見即可。回到最一開始的問題，如果不換人，藍營是否還有機會勝選？從中美政治的大結構來看，侯友宜代表國民黨本身，並不會失分，但這一優勢顯然無法擴大到選票場域，如今侯友宜外被綠白夾殺，內遭藍營眾叛親離，選情相當不樂觀。當然仍有部分黨內人士沉痛建議，侯友宜團隊必須調整選戰打法，但老實說這種建議已存在一段時間，也不見侯團隊痛定思痛、展現改革意志，其成效恐怕不樂觀，黨內「換侯」聲浪恐怕也只會愈發強烈。

當然，與2015年的「換柱」類似，「換侯」並不保證勝選，但對持此想法的國民黨人來說，與其提早進入「垃圾時間」、再怎麼努力都無意義，不如另換候選人，或許還能爭得一線生機。2024年選戰，藍營恐怕還將持續波動。