留美十年女博士不願回中國發展　言論自由對學術研究更有利？

有這樣一個「特殊」群體，他們在中國出生長大，卻有別於傳統意義上的中國青年；雖亦非美國青年，但因在美求學就業，故對西方文化、環境有着獨到的判斷和了解。中美關係持續緊張之際，他們在兩個大國博弈的「夾縫」中會更傾向於回國還是留美？又如何看待中美就業環境的差異？



此為《中美青年》系列報道第五篇。



中美關係是21世紀全球最重要的雙邊關係之一。（Reuters）

中美關係是21世紀全球最重要的雙邊關係之一，有研究表明，中國預計在2035年前後達到世界銀行的高收入經濟體的標準，2030年之後，經濟總規模或可超過美國成為世界第一大經濟體。青年發展與國家發展之間的關係密不可分，因此有關兩國青年就業環境、生活壓力等方面的比較，亦時常受到關注。

數據顯示，今年5月份，中國16至24歲青年的失業率高達20.4%，較美國青年失業率的7.4%高出近兩倍。面對中國失業率的再創新高，有機會在中美兩國就業的中國留學生群體，會有怎樣的就業傾向？

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美國當局早前公布，截至2022年，在美國的中國留學生有近35萬人。李洝作為其中一員，已有近10年的在美留學經歷，一路靠自己的努力，從世界排名前100的大學（大學學歷），申請到世界排名前15的大學（研究生學歷），如今在世界排名前10的名校修讀博士學位，她趁今個暑假回國進行學術研究。

接受《香港01》訪問時，李洝介紹，因有良好的人脈基礎、家中社會關係可以提供更多就業便利，身邊有不少同學在美國畢業後選擇回國發展。出生於二線城市的她說，雖然留美工作的簽證不易辦理，但希望能夠自食其力，博士畢業後繼續留美，「坦白說，我已經找到比家中提供的更好平台。」

美國當局早前公布，截至2022年，在美國的中國留學生有近35萬人。(資料圖片)

主修社會科學博士的李洝對自己今後的事業發展有明確的規劃——當一名大學教授。談及為何更傾向於在美國就業，她首先認為，國內的學術環境甚至整個就業環境對女性「不友好」，「高校更是這樣，這是有目共睹的。」

數據顯示，2019年，中國的博士在讀生有42.4萬人，其中女博士17.5萬人，佔比達41%。同年，男女科研人員的數量比例為100:38。內媒《財新網》曾引述書籍《媽媽教授》的內容來證實這一現象，「在學術界實現工作與家庭平衡」這個問題一再拋給女性，但總會引起冷嘲熱諷。書籍序言撰寫者、華東政法大學教授李秀清寫到，「家庭和工作的平衡其實一直存在，無論何種職業、哪種性別、只要男人不會懷孕、不會分娩、不會哺乳這些生物學上的機理沒有改變，女性對此的感受必然也會更加強烈。」

李洝又認為，國內大學的教授很難拿到終身制職位（tenured track job），或者說申請的流程較為模糊。但就美國而言，只要發表過獨立的著作便有資格申請，「國內的發表最近很困難，需要在出版社有（人脈）關係，且出版書籍時還要將內容分拆成一篇篇論文，更注重量而非質，而在追求量的過程中，就難以將學術做好。而美國則相反，因此可將更多的精力投入到有質的研究。」

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據了解，終身制教授是一種經聘任後，聘期可以延續到退休，不受學校各種階段性教學、科研工作量的考核，而且沒有被解聘的壓力，同時還享受學校頒發的終身教授津貼。據上海大學曾經發布的《終身教授聘任管理辦法》提出，成為終身制教授需滿足遵紀守法，愛國、愛黨，熱愛科教事業，師德高尚，治學嚴謹；在學術研究領域取得了系統性、創造性成就，作出了重大貢獻，學術造詣深厚；在社會各界有較大的影響，在國內外學術界和同行中有較高的學術聲望等。

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「愛國、愛黨」作為申請中國終身制教授的首要條件

根據查詢發現，幾乎所有中國大學均將「愛國、愛黨」作為申請終身制教授的首要條件，李洝亦就此延伸出更傾向於留美工作最重要的原因——「自由」。首先就是政治自由，她表示，如若入黨才能發展得更好，就會對學術研究形成諸多局限性，「不應該把政治信仰當成向上晉升的踏板。」她還說，很多中國大學生把入黨當成榮譽的標籤，但其實根本沒有政治意識、更不知道自己有自由選擇的權利。

其次是言論自由及學術自由，李洝說，學術研究一定要做到客觀，因為自己是中國人，所以對自己國家的人文、歷史充滿探索慾望，惟「中國的學術研究環境尚可做到客觀，但發表一些言論時就要格外小心。」因上海震旦職業學院教師在課堂上稱南京大屠殺死亡人數30萬「沒有數據支持、只是中國歷史小說寫作的概述」而遭到開除處罰。李洝對此表示，有時政治環境可以蓋過真相，「如果歷史已有定論，那為什麼還要研究歷史？」

上海震旦職業學院教師宋庚一在課堂上稱南京大屠殺死亡人數30萬「沒有數據支持、只是中國歷史小說寫作的概述」。(資料圖片)

美國環境更自由，中國生活更便利

李洝直言，美國的生活大環境更為自由。她首先表明中國生活的便利程度較美國高，包括外賣、交通出行等都應予以充分的肯定。不過，回望過去三年，中國因新冠疫情「動態清零」政策而大規模隔離、封控，導致她無法回國對自己研究的項目進行資料查閱，而她亦是今年夏天回國才首次感染新冠病毒。

上海封城期間，出入都非常不方便。(資料圖片)

據李洝了解，在中國做教授的月薪只有1到2萬人民幣，「那我什麼時候能買得起車、樓？」雖然教授在美國亦並非高薪職業，月薪只有1到2萬美元，但因樓價沒有那麼高，令到工資的消費力更高，「美國教授的薪資和程序員行業無法相比，但卻能讓人很體面的生活。」

綜上，李洝認為繼續留美深造，更有利於自己對學術研究的追求。她亦強調，留美工作與是否愛國不可同日而語，「我身邊有不少留美工作的同學都很愛國，有人還會在社交網絡發文稱讚祖國的發展，說有朝一日要為國家效力，可他很快就要獲得美國綠卡。」