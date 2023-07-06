中國國家原子能機構：福島核污染水排海問題評估報告結論片面

7月4日，國際原子能機構（IAEA）就日本核廢水排放計劃的安全性檢視發表總結報告，指日本將福島第一核電站儲存的經處理污水排海計劃符合IAEA安全標準，又指其對環境影響「微不足道」。

中國國家原子能機構秘書長鄧戈表示，IAEA邀請多國專家參與對日本福島核污染水處置問題審查評估，但報告未能充分反映所有專家意見，相關結論存在局限性和片面性。中方對IAEA倉促發布報告表示遺憾。



中國國家原子能機構就日本福島核污染水排海提出四項問題。第一，日方沒有證明核污染水排海決定的正當合法性。

日本政府在單方面作出核污染水排海決定後，迫於國內外壓力請求IAEA開展審查評估，日方刻意限制IAEA技術工作組授權，使審查評估僅限於排海一種方案，而將其他可能的處置方案排除在外。即使IAEA認為排海符合國際安全標準，也不能證明排海是處置核污染水的唯一或最佳方案。

福島第一核電站：Tanks containing water from the disabled Fukushima Dai-ichi nuclear power plant are seen at the power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, Japan, March 8, 2023. （Reuters）

第二，日方沒有證明核污染水淨化裝置的長期有效性和可靠性。IAEA報告指出，日方採用的多核素處理系統（ALPS）不能去除核污染水中的所有放射性核素。

ALPS從以往運轉情況看，已證明無法有效去除氚、碳-14等放射性核素，能否有效去除其他放射性核素也有待進一步試驗和工程驗證。據日方公布的數據，經ALPS處理的核污染水仍有70%以上未達到排放標準，需再次淨化處理。在後續長期運行過程中，ALPS的性能有效性和可靠性還會隨設備腐蝕老化進一步下降。

第三，日方沒有證明核污染水數據的真實準確性。東京電力公司近年來曾多次隱瞞、篡改核污染水數據。日方擅自批准排海方案、加緊推進排海準備，以各種手段對IAEA審查評估設限施壓。

IAEA僅基於日方單方面提供的數據和信息開展審查評估，僅對日方單方面採集的少量核污染水樣本開展實驗室間比對分析，在數據真實性、信息準確性有待確證，取樣獨立性和代表性嚴重不足的情況下，即使IAEA審查評估作出排海符合國際安全標準的結論，也缺乏足夠的說服力。

第四，日方沒有證明核污染水排海對海洋環境和人類健康安全無害。福島核污染水中含有60多種放射性核素，很多核素尚無有效處理技術，部分長壽命核素可能隨洋流擴散，對周邊國家海域生態平衡和海洋環境帶來不確定影響；也可能通過生物富集效應隨海洋生物遷徙和食物鏈對食品安全和人類健康造成潛在風險。

即使日方承諾的核污染水影響評估和排放控制措施符合國際安全標準，在沒有有效措施確保日方兌現承諾的情況下，也不能排除核污染水排海對海洋環境和人類健康的長期潛在危害。

福島第一核電站 :The crippled Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant is seen on March 7, 2021 in Namie, Japan. （Getty）

中方敦促日方，正視國際社會正當合理關切，正視IAEA以及其他國際專業權威機構意見建議，在未就核污染水排海決定正當性、淨化裝置可靠性、源項數據真實性、環境影響不確定性等提供可信證據並獲得鄰國等利益攸關國家諒解，未就IAEA提出的評估意見採取有效整改措施前，不得啟動排海。

IAEA報告明確提出，在日方排海實施階段，IAEA將繼續開展公正、獨立、客觀的審查評估，並進行獨立取樣監測。中方敦促IAEA，盡快主導建立獨立有效、有日本鄰國等第三方實驗室充分參與的長期國際監測機制；在制定長期監測機制的過程中，要充分聽取各國專家意見，充分考慮日本鄰國、太平洋島國等利益攸關國家的關切和參與度。

中方敦促日方，必須全面配合IAEA主導的長期監測國際機制和後續審查評估任務，持續開展ALPS長期可靠性監測、核污染水源項和環境監測、放射性環境影響評估，及時透明向鄰國等利益攸關國家公佈可信數據信息並接受監督質詢，在長期監測機制未建立之前，不得啟動排海；一旦發現核污染水排放數據異常或控制系統失效，必須立即停止排海。