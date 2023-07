中國國家原子能機構：福島核污染水排海問題評估報告結論片面

7月4日,國際原子能機構(IAEA)就日本核廢水排放計劃的安全性檢視發表總結報告,指日本將福島第一核電站儲存的經處理污水排海計劃符合IAEA安全標準,又指其對環境影響「微不足道」。

中國國家原子能機構秘書長鄧戈表示,IAEA邀請多國專家參與對日本福島核污染水處置問題審查評估,但報告未能充分反映所有專家意見,相關結論存在局限性和片面性。中方對IAEA倉促發布報告表示遺憾。



中國國家原子能機構就日本福島核污染水排海提出四項問題。第一,日方沒有證明核污染水排海決定的正當合法性。

日本政府在單方面作出核污染水排海決定後,迫於國內外壓力請求IAEA開展審查評估,日方刻意限制IAEA技術工作組授權,使審查評估僅限於排海一種方案,而將其他可能的處置方案排除在外。即使IAEA認為排海符合國際安全標準,也不能證明排海是處置核污染水的唯一或最佳方案。

福島第一核電站:Tanks containing water from the disabled Fukushima Dai-ichi nuclear power plant are seen at the power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, Japan, March 8, 2023. (Reuters)