中央港澳辦領導班子8名成員背景一覽

中共中央港澳辦今日（11日）早上召開會議，《北京青年報》旗下公眾號「政知見」刊文介紹領導班子各人的背景，本文獲其授權轉載。



中共中央港澳辦公室7月11日早上舉行會議，辦公室主任夏寶龍主持，副主任為周霽、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明和王靈桂出席。（國務院港澳辦網頁）

新組建的黨中央辦事機構，領導班子首次集體亮相。

據國務院港澳事務辦公室網站消息，7月11日上午，中共中央港澳工作辦公室召開會議。

中央港澳工作辦公室主任夏寶龍主持會議並講話。中央港澳工作辦公室副主任周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂，中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長施克輝，中央港澳工作辦公室室務會成員向斌出席會議。

今年3月16日，新華社發布《黨和國家機構改革方案》。

根據改革方案，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建中央港澳工作辦公室作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

時隔4個月，中央港澳工作辦公室正式亮相。

中央港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍出生於1952年12月生，天津市人，曾任天津市委常委、副市長，浙江省委副書記、政法委書記，浙江省委副書記、省長，浙江省委書記、省人大常委會主任，十三屆全國政協副主席等職，2020年起擔任國務院港澳事務辦公室主任。

中央港澳辦常務副主任（正部長級） 周霽

周霽出生於1964年5月，湖北襄陽人，曾任湖北十堰市委書記，湖北省委常委、宜昌市委書記，河南省委常委、副省長，2021年10月任河南省委副書記後兼任省委政法委書記，直至此次履新。

中央港澳辦副主任鄭雁雄

鄭雁雄出生於1963年8月，廣東汕頭人，曾任廣東省汕尾市委書記，廣東省委宣傳部常務副部長，廣東省委常委、省委秘書長等職，2020年7月任中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長，2023年1月任中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問。

中央港澳辦副主任鄭新聰

鄭新聰出生於1963年11月，福建仙遊人，曾任福建省泉州市委書記，福建省政府副省長、黨組成員，福建省委常委、秘書長，福建省委常委、副省長等職，2021年7月任中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任，2022年5月任中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任。

中央港澳辦副主任楊萬明

楊萬明出生於1964年3月，在外事系統工作多年，曾任外交部拉美司司長、中華人民共和國駐智利共和國大使、駐阿根廷共和國大使、駐巴西聯邦共和國大使等職，2022年任國務院港澳辦副主任。

中央港澳辦副主任王靈桂

王靈桂出生於1967年11月，山東諸城人，在中國社科院工作多年，曾任中國社科院當代中國研究所黨組成員、副所長（正局），亞太與全球戰略研究院黨委書記、副院長，信息情報研究院黨委書記、院長，中國社會科學院副院長、黨組成員等職，2022年任國務院港澳事務辦公室副主任。

中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長施克輝

施克輝出生於1961年7月，浙江浦江人，曾任浙江省委副秘書長，中央紀委辦公廳正局級紀檢員、監察專員兼副主任，中央紀委副秘書長兼辦公廳主任（副部長級），廣東省委常委、省紀委書記、省監察委員會主任等，2021年任中央紀委國家監委駐國務院港澳事務辦公室紀檢監察組組長、國務院港澳事務辦公室黨組成員。

中央港澳工作辦公室室務會成員向斌

向斌出生於1964年11月，湖北宜都人，曾任國務院港澳事務辦公室政研司司長、交流司司長、綜合司司長等，2019年任國務院港澳事務辦公室黨組成員。

政知見注意到，上述中央港澳辦的領導班子成員中，除周霽之外，其餘幾人此前都已在國務院港澳辦、香港中聯辦、澳門中聯辦任職。

根據最新一輪的機構改革方案，中央港澳辦為黨中央辦事機構，承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。