2024台灣大選｜柯文哲：郭台銘確有互補性　但對方不會當副手

台灣明年初舉行新一屆總統大選，呈「藍、白、紅」三方角逐的局面。昨晚（30日），代表第三勢力民眾黨出戰的黨主席柯文哲應鴻海創辦人郭台銘邀請到海邊散步聊天，令外界想像「郭柯合」是否有機。對此，柯文哲今日（31日）表示，「合作是沒問題」，郭台銘確實有互補性，但對方不會來當副手。



昨日是金門浯島邑主城隍爺遷治343週年慶典，柯文哲、與郭台銘都到金門參拜，期間兩度同框，至晚間又相約在小金門海邊散步聊天，更傳出郭向柯感性表達「海誓山盟」。

柯文哲今日回應時表示，當時郭台銘講了很多在廈門的投資經驗回憶，但沒有提到2024年合作，不會在這種場合講這種話」。對於「郭柯合」，柯表示，合作是沒問題，還是要團結一切可團結的力量，朋友要多，敵人要少，民眾黨在立法院也是如此。

柯文哲應郭台銘邀請到海邊散步聊天，令外界想像「郭柯合」是否有機。（郭台銘Facebook）

就2024大選理想的副手人選，柯文哲傾向企業界或中南部的，主要是互補性要高，而郭台銘符合企業界條件。不過柯坦言，郭台銘確實有互補性，但對方不會來當副手，且二人票源重疊，也還沒聊過相關議題。但他強調，自己一定會爭取支持。

昨晚，郭台銘在Facebook表示，因為得知柯文哲下榻的民宿剛好在友人老家附近，故特別撥了通電話邀約。他又感性指出，兩個小有年紀的男人，在海邊散步可能沒有什麼浪漫的情愫，只希望大家忙完工作，看看海，好好享受平常難以感受到的平靜。他指，看著這片海，只希望永遠和平，讓這樣的美麗能永遠保存。