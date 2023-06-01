如果國民黨換掉侯友宜：郭台銘、朱立倫、盧秀燕誰能出戰2024？

5月23日，台媒《聯合報》公布2024年總統大選的三位候選人民調：民進黨的賴清德28%，國民黨的侯友宜24%，民眾黨的柯文哲22%，藍白綠呈現「三強鼎立」（台稱「三腳督」）態勢。彼時侯友宜剛被提名一個禮拜，支持度卻未有「提名行情」，還從4月底的29%支持度下滑了5%，引發不少藍營支持者憂心；部分政治評論員更直言，若侯友宜民調未在一個月內突破30%，國民黨恐會失去整合柯文哲的談判本錢，導致「三腳督」態勢一路糾纏、反綠陣營選票分裂，結果就是賴清德當選。

沒想到此後侯友宜民調一直未有突破，且又在近日迎來震撼彈。5月29日，《美麗島電子報》公布5月最新民調，三位總統候選人中，賴清德以35.8%的支持度位居第一，柯文哲以25.9%位居第二，侯友宜下滑至18.3%，於三人之中墊底。

對此台灣民調專家戴立安表示，以5月上旬調查作為觀測基準，侯友宜支持度變動幅度最大，明顯產生藍消白長的移轉現象；《美麗島電子報》的民調報告亦指出，此次調查中，侯友宜支持度降幅最大的族群，分別是女性、新北市及中彰投與基宜花東離島、30歲至49歲與70歲以上、高中與專科學歷、民眾黨支持者等群。

5月29日，《美麗島電子報》公布5月最新民調，三位總統候選人中，賴清德以35.8%的支持度位居第一，柯文哲以25.9%位居第二，侯友宜下滑至18.3%，於三人之中墊底。（美麗島電子報網頁）

雖說除了《美麗島電子報》外，其餘機構民調尚未出現柯文哲反超侯友宜的現象，但侯友宜出線以來確實爭議不斷，除了郭台銘支持者對「徵召內幕」耿耿於懷，侯友宜自身論述能力不足、對兩岸等重大議題攻防消極，同樣讓部分藍營支持者高呼「投不下去」，許多對民進黨不滿的青年更是轉而支持柯文哲，故不僅是《美麗島電子報》，其他民調結果也出現侯友宜的青年支持度較低的現象。

而面對侯友宜民調未見起色、甚至逐漸下滑，藍營內部開始出現「換侯」討論：如若侯友宜民調持續落後柯文哲，國民黨中央應考慮仿效2015年的「換柱」操作，廢止對侯友宜的提名，另行徵召他人出戰2024。此舉雖會挫傷藍營士氣，但比起打一場毫無希望的必輸之戰，或許還能拚得一線生機。

當然，眼下國民黨對於是否「換侯」未有定論，畢竟2015年「換柱」後，大選結果依舊是慘敗，且侯友宜被提名還不滿一個月，民調走向仍有觀察空間。但作為未來可能發展，先行評估可能人選，也不失為一個分析方向。

2015年，國民黨在大選前「換柱」引起軒然大波。（資料圖片）

郭台銘與朱立倫機率都低

首先，從此前徵召局面、國民黨權力結構來看，郭台銘與朱立倫皆是輿論認為的可能選項。但平心而論，一旦「換侯」發生，兩人未必能如外界眼下所料，順利出線。

首先是郭台銘，其本與侯友宜一同競爭徵召，並已成功建立支持群眾，又在侯友宜確定被徵召後，成為支持者眼中的「當代竇娥」：許多藍營選民既同情郭台銘徒勞無功，又憤慨朱立倫操弄權術、分明已「內定」侯友宜卻又哄騙郭台銘入局，選民雖不知原因為何，但多推測是朱立倫為與侯友宜進行政治要價。簡言之，郭台銘支持者對郭的同情有多強烈，對朱立倫、侯友宜的憎恨便有多劇烈，部分選民更是因此喊出「非郭不投」、「無郭投柯」，也就是寧可票投民眾黨，也不支持沒有郭台銘的國民黨。

然而，郭台銘此後種種舉措，逐步抵銷了前期積累的藍營聲量，也降低其回歸可能。5月17日徵召結果公布前，郭台銘特地在臉書發文表態，恭喜侯友宜獲得徵召提名，並稱「侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！」然就在各方鬆一口氣、認為整合在望時，郭陣營卻開始通過媒體釋放「內幕消息」，指控國民黨「黑箱作業」、稱朱立倫批評郭台銘所拜會的國民黨地方要人皆是「牛鬼蛇神」。而其結果，自是讓侯友宜與國民黨的仇恨值更加上走。

接著，郭陣營開始釋出「可能與柯文哲結盟」的風向，並在柯5月30日出席金門浯島城隍遶境活動前，特意打聽前者行程，又在當日搭機前往拜會。隨後郭柯兩人不僅在廟口握手致意、合照、一起抬轎，郭台銘更在夜裡直奔柯文哲下榻民宿，兩人一起走向民宿附近海邊坐著聊天，郭笑稱「我跟柯市長海誓山盟！」引發不少政治聯想。

郭台銘。（Facebook@郭台銘）

平心而論，即便郭台銘態度殷勤，「柯郭配」的成形猶是未定之天，但兩人這般互動，勢必會讓本就分裂的反綠陣營更難集中選票，因為國民黨仍有基本盤，柯文哲卻也聲勢不低，還得到了郭台銘支持者加乘，如此鷸蚌相爭，結果便是讓賴清德與民進黨漁翁得利。故徵召之亂發展至今，部分同情郭台銘的藍營選民，已開始質疑郭的政治人品，認為郭台銘或有委屈，但其曾承諾支持侯友宜也是不爭事實，如今卻明顯要替柯文哲造勢，顯然背棄了以往諾言；由此及彼，此前郭陣營釋出的「徵召內幕」，究竟是真有其事，還是為替郭台銘的毀諾營勢，也開始引發討論。而郭台銘也在此過程中，暴露自己全然不顧國民黨選情大局的姿態，一旦「換侯」發生，其未必能順利「守得雲開見月明」。

至於朱立倫，自是勢機率更低。眾所周知，早在徵召程序開始前，其在國民黨可能人選的民調排序中，便是長期敬陪末座，但因此前「換柱」操作，向來有「政治精算師」之稱的朱立倫，一直被認為不會輕易放棄2024。故外界對其此後種種決策，不免會以「為讓自己出線」來解讀，包括讓郭台銘與侯友宜一起競爭徵召提名，就被許多分析認為，其用意是讓郭侯彼此消耗，以掃清自己的出線障礙。

而不論朱立倫用意是否如此，「徵召之亂」的出現，身為黨主席的他責無旁貸，在未倒向郭陣營的藍營選民眼中，不僅背信棄義的郭台銘對藍營選情下跌負有責任，機關算盡的朱立倫同樣是罪人。在此情況下，朱立倫縱使有意出戰2024，其民調也必然會比「徵召之亂」前更加低迷，且若朱立倫當真徵召自己，便是坐實外界此前猜測的「拉郭打侯」劇本，恐會加遽選民的棄保傾向，讓柯文哲聲量更高。簡言之，若「換侯」發生後，朱立倫選擇自我徵召，除非其能勸服柯文哲退選，或是柯賴選情同時崩盤，否則國民黨都沒有勝選機會。一旦敗選，朱立倫必然會被迫辭去黨主席，失去眼下的政治能量與地位。

故對朱來說，與其打一場必輸的選戰，讓自己名利雙失，不如提名最有可能勝出的候選人，讓自己既能保住黨內政治版圖，還能爭取入閣。從這一視角來看，朱在「換侯」後自我徵召的機率，同樣不高。

國民黨中央將著手為2024年重返執政準備，據黨內人士指出，預計明年春天就會完備對兩岸、國際關係以及國家安全議題的論述主調。圖為國民黨主席朱立倫（中）於12月28日在中常會發表談話。（國民黨提供）

盧秀燕或將異軍突起

綜上所述，一旦「換侯」迫在眉睫，國民黨須有郭朱以外的人選準備。據筆者掌握消息，早在郭侯朱「徵召之亂」發生前，黨內便有聲音看好台中市長盧秀燕，只是盧秀燕本人對於各方「勸進」不置可否，故最終並未一同競爭徵召。

綜觀台灣選舉板塊，北部選民偏藍、南部則長年充當綠營票倉，位處交界的台中因而被視作「台灣搖擺州」，成為歷年大選的風向指標，故而會有「決戰中台灣」的說法。聚焦台中政治結構，「紅派」、「黑派」兩大地方勢力向來扮演重要角色，2018年盧秀燕得以在此擊敗林佳龍，紅黑兩派的共同支持便是關鍵：紅派少主江啟臣接掌盧秀燕競選總部主委，黑派少主顏寬恒則擔任競選總幹事，加上初起的「韓流」加持，讓台中成功綠地變藍天。

2022年，盧秀燕再以79萬票、59.35%的得票率擊敗民進黨候選人蔡其昌，成為台中縣市合併後，首位連任成功的國民黨籍市長。此次勝選，不僅突顯其對台中紅黑兩派的整合功力，也足見其政績足以聚攏民心，「媽媽市長」人設亦頗有選票市場。正因如此，在2023年初國民黨討論可能參選人時，便有不少聲音看好盧秀燕，認為從民意基礎、政治板塊、人設打造各角度來看，其選舉能量都不輸侯友宜。

有「媽媽市長」之稱的台中市長盧秀燕成功連任，得票遠甩民進黨對手立法院副院長蔡其昌。（Facebook／盧秀燕）

然當時侯友宜明顯相對勢大、郭台銘更是躍躍欲試，盧秀燕縱使有意一爭，恐怕也只會在飽嚐「落跑」攻訐後失敗，故面對各方勸進，其只能多次表達「對2024沒有意願」、「從未起心動念」、「確定不考慮擔任副手」。而從結果來看，其也因此躲過郭朱侯「徵召之亂」的烏煙瘴氣，未被權鬥的輿論泥淖沾身。

5月30日，《遠見》雜誌公布最新縣市長施政滿意度調查結果，盧秀燕以改善空污、推動國際會展中心等重大建設，一舉讓台中市的施政滿意度提升超過10.7個百分點，來到72.6%，首度登頂六都最高滿意度，並為其個人爭取到五星評比。身為新北市長的侯友宜雖仍維持五星成績，保有從2020年以來五星連莊的紀錄，卻顯然受到國民黨「徵召之亂」、被罵「落跑」等事件影響，今年的施政滿意度雖有71.4%的高水準，卻較去年下滑11.8個百分點，首度落後盧秀燕。

由此來看，一旦國民黨真的決定「換侯」，以盧秀燕眼下的政治聲量與形象，其必然會再被徵詢。當然，若盧秀燕應允出戰2024，也必然會遭遇「落跑」輿論攻訐，但由於此前其已多次堅稱不選，且也未參與徵召競爭，已然完成「專心市政」的前期人設打造；且國民黨若決定換人，也必然是侯友宜民調已明顯崩盤，才會兵行險招。故盧秀燕此時接受徵召，將與侯郭此前競爭的效果不同：後者明顯是競逐大位，前者則更多是臨危受命，故盧儘管會受「落跑」輿論攻訐，砲火力度也必然小於侯友宜。

當然，有鑑於2016年「換柱」後依舊慘敗，眼下侯友宜也才剛被提名，國民黨應會再多觀察幾次民調趨勢，才會決定是否冒險「換侯」。然只要局勢當真發展至此，前期低調的盧秀燕將有極高機率出線，在郭朱侯皆有包袱與負傷的局勢下，異軍突起，代表國民黨出戰2024。