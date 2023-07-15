王毅一個月內兩度見布林肯　這三句話三種動物代表什麼？

中央外辦主任王毅、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）７月13日在雅加達舉行的東協外長會議期間舉行閉門會談，一個月內二度會晤，外界關心中美關係能否改善。其中王毅對布林肯提到「阻止『灰犀牛』，妥善處理『黑天鵝』，徹底搬掉『攔路虎』」引發熱議。



《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地時政評論微信公眾號「牛彈琴」14日也發表文章，揭露三種動物的寓意，並點出新聞稿中的三個亮點。



中美關係：中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2023年7月13日出席在印尼雅加達舉行的東盟（ASEAN）外長會期間，與美國務卿布林肯（Antony Blinken）在該市一間酒店進行場邊會晤。（Reuters）

「牛彈琴」首先指出，中國外交部新聞稿用了「應約」二字，推測此次會晤應為美方主動提議。新聞稿總長雖僅500字出頭，但牛彈琴認為，「王毅的至少三句話，很有看頭，很不尋常，讓人印象深刻。」

文章指出，第一句話是王毅告訴布林肯「下步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道」。

文章分析，「下一步」的背景故事，就是布林肯上個月訪問北京，國家主席習近平對布林肯重提了中美關係的相關意見與雙邊共識。「牛彈琴」指出，「用王毅的話說，最重要的一條就是重回峇里島議程。」

習近平和拜登在G20峰會舉行會談。. (REUTERS)

王毅說道，「美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，需要把兩國元首峇里島會晤共識真正轉化為具體行動，更需要把拜登總統多次作出的一系列承諾切實落到實處」，「牛彈琴」認為，王毅的話說得很有藝術性，尤其最後一個需要的「更」字相當搶眼。

「牛彈琴」認為，第二句有看頭的話，就是王毅對布林肯提到3種動物，新聞稿顯示，王毅說道，「雙方要從具體事情做起，堅決阻止『灰犀牛』，妥善處理『黑天鵝』，徹底搬掉『攔路虎』，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。」

「牛彈琴」分析，「灰犀牛」一般是指概率很大、影響也巨大的潛在危機，這種危機有發生變化或改變的可能，是可預測的；「黑天鵝」一般是指機率很小、影響巨大的潛在危機，這種危機一旦發生就會顛覆以往任何經驗，具有不可預測性；「攔路虎」很簡單，指的是前進道路上的困難和阻礙，就像老虎橫在你的前面。

「牛彈琴」指出，王毅提三種動物背後寓意就是，中美針對可以預測的灰犀牛危機，肯定要堅決阻止；針對不可預測的黑天鵝事件，當然要妥善處理；至於那些攔路虎，必然要徹底搬掉。

「牛彈琴」表示，第三句有亮點的話是王毅對布林肯說「美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。」

中美貿易戰仍在持續。. (REUTERS)

文章提到，近期美國總是將美國不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突，以及美國無意尋求與中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國，形成「五不四無意」論述。

「牛彈琴」批評，「但話說得很動聽，美國最近對中國的各種打壓，如晶片封鎖、關稅制裁，全世界都看在眼裡」，「美國不能這樣言而無信」。

王毅與布林肯會晤能否改善中美關係？

針對此次王毅與布林肯會晤，對於中美關係改善有無助力，「牛彈琴」最後提出幾點觀察。文章認為，「一回生、兩回熟」，多見面多溝通，總不是壞事，也才能建設性。但若美國不改變錯誤對華認知，即使見面也難解決問題。

2023年6月19日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）登上飛機從中國北京前往倫敦。（路透社）

「牛彈琴」指出，關鍵還是看美國實際行動，接下來將是中方檢驗美國信譽的時候，「不要真應了一些朋友的調侃：『如果美國靠得住，那母豬都能上了樹』」。

文章最後寫道，中方要淡定、要自信，做好自己的事情最重要，「該談就好好談，該鬥就好好鬥。」