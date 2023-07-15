王毅出席東亞峰會外長會　稱「台獨」與台海和平水火不容

中國中央外辦主任王毅7月14日在印尼雅加達出席第13屆東亞峰會（EAS）外長會。他稱「台獨」與台海和平水火不容。



王毅表示，台灣問題是中國內政，不容外來干涉。他駁斥個別國家稱中方單方面改變台海現狀的錯誤論調。

他指台灣是中國領土的一部份，這是歷史事實，也是國際共識，更是台海的真正現狀。他說想要改變這一現狀的恰恰是台灣民進黨和支持縱容其謀求「台獨」的外部勢力。

他說「台獨」行徑才是台海和平的最大破壞因素，要真正維護台海和平，就需要堅決反對「台獨」。中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移。

王毅13日出席東亞合作系列外長會時稱，當前形勢下，地區國家尤其要警惕事關本地區和平安全的3個消極動向。

他指這分別是要警惕所謂「印太戰略」加快向本地區滲透，衝擊東盟（ASEAN）中心地位，衝擊以東盟為核心建立起來的行之有效的區域合作架構；要警惕北約（NATO）試圖插足本地區，引入冷戰思維和陣營對抗，破壞地區國家多年努力得來的和平穩定局面；要警惕域外大國借南海問題介入地區事務，挑撥破壞地區國家之間的團結協作。