王毅就南海問題闡明中方立場　不接受以航行自由為名行霸權之實

中國中央外辦主任王毅7月14日在印尼雅加達出席東亞合作系列外長會。他就南海問題闡明中方原則立場，稱中方不接受以航行自由為名，行航行霸權之實。



王毅駁斥個別國家提及南海仲裁和所謂航行自由。他指南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，沒有任何一艘商船抱怨在航經該海域時遇到干擾阻礙，個別國家沒有必要再作無謂的擔憂。

他稱中國同南海沿岸國一道，遵守包括《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）在內的國際法。他稱中方一貫主張由直接當事國通過友好協商和平解決爭議，這一原則也寫入《南海各方行為宣言》（DOC）。他說已克服疫情影響和外部干擾，已成功完成「南海行為準則」案文二讀，將攜手推動準則成為行之有效、富有實質意義、符合國際法的地區規則，以更好維護南海的和平穩定，域外國家的正當合法權益也將得到有效保障。

王毅表示，希望域外國家尊重中國和東盟（ASEAN）作出的努力，為維護地區穩定發揮積極作用而不是相反。他指希望域外國家不要再派那麼多先進艦機來這裏耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利，不要根本不了解實際情況就在這裏指手畫腳。他指中國和東盟不需要教師爺，完全有信心、有智慧、有能力通過共同努力，處理好南海問題，把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

他說南海仲裁案明顯是一場政治操弄，悖離《聯合國海洋法公約》締約原意，在事實認定和法律適用等方面都存在明顯失當，受到國際法專家普遍質疑。他稱中方從一開始就沒有參與，也不可能接受，奉勸個別國家不要再開歷史倒車，不要再炒作早已過時的「老戲碼」。