中國052D力壓印軍驅逐艦？　印媒罕見承認：綜合性能完全領先

052D型驅逐艦是中國自主研發的導彈驅逐艦。今年2月，在阿布扎比防務展上，052D型驅逐艦「南寧」艦公開亮相，首次披露052D驅逐艦防空導彈的範圍可達到200千米，反艦導彈則可達到600千米。【編者按】



近期，印媒《戰爭機器》對比中印兩軍主力驅逐艦的作戰能力，竟罕見承認052D碾壓印軍驅逐艦，這是非常少見的。因為一般的印度媒體很難做到公正客觀，且往往發表一些諸如「陣風吊打殲20」，「印軍航母吊打遼寧號」的可笑觀點。

這次印媒對比中印主力驅逐艦難得較為客觀，指出了印度海軍艦艇面對解放軍052D的不足，不過仍舊夾雜了印媒的一些私貨和對中國武器的固有偏見。



【本文轉載自「國科環宇 」，作者：虎說天下】

印媒認為，中國海軍和印度海軍最強大的驅逐艦分別是052D級和加爾各答級。稱之所以選擇比較這兩級驅逐艦，是因為它們是中印最新的驅逐艦，這兩級艦艇將在未來幾年內成為中國海軍和印度海軍航母的主要「帶刀護衛」。

實際上目前中國海軍最強大的是055萬噸大驅，並不是052D，印媒小編知識儲備十分堪憂，當然印媒將加爾各答級作為印度海軍最先進的驅逐艦是沒問題的，這是印軍海軍最好的盾艦之一，儘管後來印軍列裝了改進型維沙卡帕特南級驅逐艦，加爾各答級和維沙卡帕特南級戰力沒有差距，畢竟硬件配置都一模一樣。

印媒著重比較了052D級和加爾各答級驅逐艦的艦載雷達、防空能力、反艦能力、反潛能力，並且認為052D大驅的綜合性能毫無疑問完全領先加爾各答級。就加爾各答的這個頭頂「小盾」，性能可以說是遠不如中美日澳韓盾艦裝備的「大盾」了。

052D搭載世界最強艦載相控陣雷達

在雷達上的對比，加爾各答級採用了以色列的4面有源相控陣雷達，能夠探測到距離在250千米外的大型空中目標和距離大於25千米外的低空巡航導彈。

052D則是4面大型的346A有源相控陣（S/C波段）配置，探測距離超過450千米，是加爾各答以色列雷達的1.8倍，不過印媒對此卻表示「懷疑這種說法，中國雷達雖然強大，卻不能與西方的雷達相提並論」，並且沒有給出任何論據，印媒這完全就是「精神勝利法」，拋開事實不講，口嗨妥妥No.1。不過，他們卻絲毫不知道他們引以為豪的西方國家認為，346A有源相控陣在性能上和美軍阿利伯克的艦載相控陣不相上下，是世界最好的艦載相控陣雷達之一。

在防空能力上，加爾各答裝備了一座32連裝防空導彈垂發，用於搭載以色列造「巴拉克-8」防空導彈（速度奇慢，射程只有100千米），剩下就是4座AK630近防砲，這樣防空火力就是純純的「鐵廢物」，一艘7000多噸的驅逐艦防空火力甚至僅僅相當於護衛艦的標準，不得不感嘆印軍技術人員的設計水平。

印度加爾各答級驅逐艦。（網絡資源圖）

而052D則擁有64個大口徑垂發，能夠搭載各種類型的防空導彈，包括射程超200千米的HQ9B防空導彈，還有獨立的24連裝紅旗10近程防空導彈以及一座1130近防砲，防空能力完胜加爾各答。

加爾各答唯一能炫耀的就是布拉莫斯導彈了，但這完全是俄羅斯的技術。

在反艦能力上，加爾各答引以為傲的16連裝布拉莫斯反艦導彈，可全程保持3馬赫的超音速飛行，射程超過500千米，算是加爾各答為數不多的亮點，然而052D擁有的反艦手段也只能說是更強，常規的鷹擊18反艦導彈射程600千米，雖然無法做到布拉莫斯全程3馬赫飛行，但是末端突防速度仍舊能夠達到3馬赫，而且還有更先進的鷹擊21反艦導彈，射程超過1000-1500千米，可以保持6-10馬赫的超高速度，是世界上任何現役艦艇無法有效防禦的殺手鐧級武器。

布拉莫斯導彈為俄羅斯與印度聯合研製。（網絡資源圖）

052D搭載10噸級海直20F 反潛性能遠優加爾各答

最後就是反潛能力的大比拼，加爾各答在這方面著實骨骼清奇，搭載的海王直升機也是祖父級裝備，性能嚴重落後，極大的拉低了整體的反潛能力，而052D則可以搭載海直20F這種10噸級的先進反潛機，有一個船首聲納和一個拖曳陣列聲納，其垂發單元還搭載了反潛導彈，反潛性能完全甩開了加爾各答好幾條街。

海直-20F（新浪軍事）

總的來說，正如印媒所說，在各項性能上加爾各答和052D相比差距較大，而且除了質量，在數量上加爾各答只有3艘，而052D現役超過25艘，是加爾各答的8倍！所以無論從哪個角度來說，印度海軍的先進驅逐艦都沒有和中國海軍先進大驅比較的資本。