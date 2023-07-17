頂尖軍事專家馮暘赫｢執行重大任務｣途中亡　中國專家安全警鐘敲響

中國頂級軍事智能化專家馮暘赫的意外身亡，給中國專家的安全敲響了警鐘。



馮暘赫在執行重大任務途中不幸去世，終年38歲。（網上圖片）

中國頂級軍事智能化專家馮暘赫7月1日在北京因車禍去世，年僅38歲。馮暘赫意外身亡近日引發網絡熱議，一些網民感慨官方對重要人才保護不力，還有網民懷疑馮暘赫可能不是死於意外。

7月11日，馮暘赫治喪工作小組發佈訃告說：「中國共產黨的優秀黨員，我軍優秀青年科技工作和教育工作者，國防科技卓越青年科學基金項目獲得者，某重大工程專家組組長，某重點項目首席科學家，國防科技大學系統工程學院專業技術上校副教授、博士生導師馮暘赫同志，在執行重大任務途中於2023年7月1日2時35分在北京不幸犧牲，終年38歲。」

訃告沒有說明馮暘赫的死因，不過中國人工智能學會7月15日發文悼念馮暘赫，並明確指出馮暘赫「在北京因車禍不幸逝世」。

公開資料顯示，馮暘赫18歲考入國防科學技術大學指揮自動化工程專業本科，2011年至2013年在美國哈佛大學統計系、愛荷華大學高性能計算實驗室聯合培養，兼任助理研究，2014年從國防科技大學博士畢業後留校任教，先後任講師、教研室副主任、副教授、某省部級實驗室副主任、博士生導師。

馮暘赫主要從事強化學習、智能博弈、智能規劃、兵棋推演技術等領域的研究，在指揮控制、智能輔助決策方面取得重要創新突破。中國人工智能學會的文章詳細介紹了馮暘赫為中國軍事智能化作出的貢獻。

馮暘赫提出構建兵棋推演環境中輔助決策的「最強大腦」----「戰顱」系統。「戰顱」的研發基於智能系統工程思想，融合知識推理、監督學習、半監督學習、集成學習和強化學習等一系列方法構建智能決策模型，充分利用人人對抗產生的優質數據和機機自打產生的大數據對智能體進行訓練，實現了各要素協同密切、信息處理高效、決策精準快速，解決了兵棋推演中的傳統任務規劃專家經驗依賴性強、應對不完整信息的能力弱、動態臨機調整困難等難題。

馮暘赫曾率隊憑藉「戰顱」智能體以全勝戰績贏得2019年第三屆、2020年第四屆全國兵棋推演大賽「人機對抗賽」冠軍，憑藉戰法更靈活、決策更智能的 「戰顱二號」 2020年第四屆全國兵棋推演大賽首次設立的「機—機」智能博弈專項賽中奪得冠軍。

馮暘赫還緊貼技術發展前沿，帶領團隊完成了「戰顱」系統從智能博弈平台到任務規劃智能輔助決策平台的成功迭代，研究成果在工業界、學術界產生熱烈反響，得到一致好評。

國防科技大學官微在對馮暘赫的介紹中說，2021年，馮暘赫團隊打造的任務規劃智能輔助決策平台，成功應用於中央軍委、戰區、軍兵種、國防工業部門的10餘個單位，支撐了解放軍多次重大演訓演練活動，有力促進了智能博弈領域的研究生態發展。

具體說來，馮暘赫率隊研發的「戰顱」系統可以充當軍事決策者的「超級大腦」，統籌指揮和控制陸海空等不同作戰平台，提升各軍兵種的協同作戰能力。

馮暘赫的成果和榮譽包括：中國人工智能和指揮控制領域著名的青年科學家、入選國家級人才計劃、智能輔助決策平台「戰顱」首席設計師、軍隊青年科技英才培養對象、中國指控學會青年科學家獎獲得者、湖南省傑出青年基金獲得者；參與國家新一代人工智能戰略國防應用部分的論證與規劃工作，主持和參與國家及省部級科研項目30餘項；先後獲軍隊科技進步二等獎、三等獎、中國指揮與控制學會青年科學家獎、中國指揮與控制學會科技進步一等獎等等。

許多網民在對馮暘赫意外去世表示震驚和惋惜的同時，也對他在凌晨2點多「執行重大任務途中」遭遇車禍感到不解。

有網民追問：馮暘赫在執行任務時發生了什麼？是否有其他因素導致了這場悲劇？這麼重要的科研人員，在夜間出車禍死亡，不得不讓人懷疑是否有暗殺的可能。

有網絡消息稱，馮暘赫是在加班工作到凌晨後，打車回住所的路上遭遇車禍。對此有網民憤怒指出：明星出行保鏢成群，國防專家深夜獨自叫車，「到底誰之過，打了誰的臉？」

還有網民列舉一些知名專家意外身亡的例子，認為馮暘赫的去世「不簡單」。這些例子包括：1991年5月馬世駿院士遭遇車禍身亡；1998年5月李博院士遭遇車禍身亡；2007年5月林鵬院士遭遇車禍身亡；2017年9月鍾揚教授遭遇車禍身亡；2023年6月，張大兵教授遭遇車禍身亡。

不過，馮暘赫的遺體告別儀式已於7月15日舉行，網民的猜測不會改變官方對馮暘赫「不幸犧牲」的定性。但馮暘赫的意外身亡，確實給中國專家的安全敲響了警鐘。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

