湖北遼寧等多地向「新官不理舊帳」問題亮劍　糾正政務失信行為

內地多地近日發布公告，關注「新官不理舊帳」問題，公開徵集問題和線索，引起社會廣泛關注。



例如在7月18日，湖北省優化營商環境領導小組辦公室發布《2023年度徵集「新官不理舊帳」問題線索的公告》（下稱《公告》），面向全省公開徵集「新官不理舊帳」方面的問題和線索。

《公告》問題線索範圍包括2020年以來，因黨委、政府換屆，領導幹部崗位變更，招商引資和政府投資項目建設中出現的下列問題：

一、政策措施不落地、不落實、執行不連續問題；

二、對簽訂的合法合規合同或作出的合法合規承諾不履行、不兌現問題；

三、對解決招商引資、政府投資項目建設中的歷史遺留問題不擔當、不作為，導致合法合規項目不能及時落地、建設、投產、見效問題。

有內地自媒體解釋，「新官不理舊帳」主要指的是現任領導幹部對前任簽訂的合同協議不履行，規劃、決定不落實，惠企政策不兌現等。

除了湖北外，遼寧、雲南、山西、湖南、黑龍江等多地近月也發布類似文件或公告，公開徵集問題和線索，糾正「新官不理舊帳」等政務失信行為。

遼寧清償逾5億欠款

《中國經濟導報》7月4日刊文《遼寧堅決糾正「新官不理舊帳」等政務失信行為》稱，遼寧省開展防範化解拖欠中小企業帳款專項行動，專項行動開展以來，列入台帳內無分歧欠款線索1135筆，涉及金額18.59億元（人民幣，下同）。截至目前，通過現金清償881筆，涉及金額5.1億元，其餘欠款按簽訂協議方式化解。

內地有分析指出，整治「新官不理舊帳」，關鍵在於「治」。收集問題線索只是第一步，接下來，是走訪調研、深入研究、找準對策，把深層次的原因挖出來，同最新的政策要求結合起來，妥善解決每一個問題。

分析指，讓民營企業家獲得投資安全感，是營商環境最基本的要求。當民營企業家不再為「新官」、「舊帳」的問題困擾的時候，自然就會心安下來，以恆心辦恆業，當地的經濟社會發展、就業、稅收自然會上去。