中國傳將建第三座迪士尼在廣州　能複製上海迪士尼的「吸金力」？

迪士尼樂園是很多人嚮往的童話世界，但對中國不少城市來說，它可能也是個會帶來大把鈔票的「金雞母」。



迪士尼樂園能帶動一地的觀光收入，圖為香港迪士尼樂園。（鄧芯怡攝）

中國主題公園研究院院長林煥傑告訴《時代週報》，在迪士尼樂園落戶前，迪士尼樂園所在的川沙區，在上海屬於比較冷清的地區，而隨著上海迪士尼的建成和開放，川沙的交通和基礎設施明顯改善，土地價值和資產價值也迅速攀升。

最近，南方大城廣州也傳出要建設迪士尼樂園。這一次，是不是又是捕風捉影的猜測？

值得注意的是，香港迪士尼樂園在2022財政年度，獲迪士尼公司延收專利權費，後者也把所提供的周轉信貸，由21億港元增至27億港元。該周轉信貸於2017年因樂園擴建而預留，並首次在2020財政年度動用，當年香港迪士尼虧損近27億港元，是開業以來最大虧損。

香港迪士尼樂園6月23日起推出夏日限定主題活動，分別有全新的「奇妙唱遊大冒險」及再度回歸的「Pixar 水花大街派對」。(夏家朗攝）

2016年6月16日，上海迪士尼在雨中舉行戶外開幕儀式。出席活動的時任中國副總理汪洋在致辭時打趣說：「在中國文化裡水為財，這下的不是雨，下的是美元和人民幣。有大喜臨門之意。」

由此可見，迪士尼樂園與「金雞母」，並不一定能畫上等號。

上海迪士尼開幕時人滿為患。（網上圖片）

正當外界不少人都認為廣州與迪士尼樂園牽手的消息有譜之際，廣州文旅局7月14日突然澄清，稱「尋求合作機會有很多種，比如IP（Intellectual Property，智慧財產權）授權之類的。目前沒有項目要落戶在廣州」。換句話說，兜兜轉轉，迪士尼樂園要在廣州落戶的消息不屬實，一些網民的期待還是落空了。

據英國廣播公司（BBC）中文網報導，包括填海在內，香港迪士尼樂園的興建費用大約300億港元（約51億新元），由香港特區政府和迪士尼公司共同建造。港府目前有57%的股份，另外43%股份為迪士尼公司持有。

此外，2021年中國旅遊研究院發佈的報告顯示，2016年6月至2019年6月，上海迪士尼樂園固定資產投資，對上海地區生產總值（GDP）年均拉動為0.13%；樂園消費對上海全市GDP年均拉動0.21%；樂園遊客在滬消費對全市旅遊產業收入年均貢獻4.09%。

上海迪士尼有效帶動上海的經濟發展。(資料圖片)

對此，廣州市文化廣電旅遊局在7月10日回應，稱迪士尼這類大型項目的落戶，對城市的旅遊業發展和城市消費轉型升級具有較大推動作用，引進大型項目也是廣州市發展旅遊的重要工作之一，廣州正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會以推動廣州旅遊發展，為廣州人民謀福祉。

話說回來，為什麼那麼多中國城市都對迪士尼樂園趨之若鶩？答案相信是：迪士尼樂園的吸金能力太強了。

根據財經雜誌《時代週報》報導，上海迪士尼樂園僅營運一年就實現盈利，遠遠超出迪士尼公司的預期，這也是迪士尼歷史上第一個開園首年即實現財務收支平衡的主題樂園。營運三年後，在2019年，上海迪士尼全年營收達到70億元，成為迪士尼集團全球最賺錢的主題樂園。

自2016年開園以來，2023年上海迪士尼門票價格迎來第4次上調。（微博＠上海迪士尼度假區）

另一個常年虧損的是香港迪士尼。根據港媒今年5月報導，香港迪士尼已連續八年虧損，2022財年雖然總入場人數增加了22%，達到了340萬人次，但依然虧損21億港元（3.56億新元）。

從5月開始，各種有關中國將建造第三座迪士尼樂園的消息，就在媒體和網路上不脛而走，謠傳的選址有北方城市天津和青島、中部地區的武漢、西南地區的成都、重慶等地，但這些消息都被迪士尼官方否認。

有網民6月初在人民網的「領導留言板」上留言，建議廣州應爭取中國第三座迪士尼落地。該網民認為，以粵港澳大灣區的經濟實力、人口規模、遊客體量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園，同時與香港迪士尼樂園相呼應，形成「雙子星」。

廣州爭取建中國第三座迪士尼。（網絡圖片）

但無論如何，這兩個月關於中國要建第三座迪士尼的消息甚囂塵上，可見很多地方和網民都對迪士尼樂園有較高期待。這背後除了是看上迪士尼品牌的知名度和影響力，還有對迪士尼樂園可能帶來的經濟效益的期待。

總的來說，中國多城相繼傳出要建迪士尼樂園的消息，除了反映迪士尼這個美國IP在中國仍有強大的號召力，也側面折射出一個嚴峻的現實——中國經濟放緩，各地都得挖空心思尋找能刺激經濟的優質項目。

中國經濟放緩。（鄭子峰攝）

迪士尼落戶上海的項目談判早在2000年就開始了。據澎湃新聞報導，該項目前後歷經10多年1200余場艱難談判。在2009年11月4日，上海市政府新聞辦公室授權宣佈上海迪士尼項目申請報告已獲政府部門核準時，談判仍未結束。直至2010年11月5日，國企上海申迪集團、迪士尼公司雙方所屬子公司才在上海正式簽署合作協議。

七年過去，這番話在上海迪士尼樂園也確實得到了印證。不過，迪士尼在上海的成功能否被覆制，它是否能繼續發揮魔力，給其他城市帶來大筆美元和人民幣？這恐怕不會像卡通人物打個響指，所有東西就會歸位那般簡單。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

