女子穿漢服進上海迪士尼被攔惹網民吵翻　官方：須遵守著裝規定

作為許多人的童年夢想，遊客們前去迪士尼時會身著人偶裝飾，沉浸式體驗童話世界。不過，近日有內地網民稱，自己穿着某品牌與迪士尼的聯名款漢服前往迪士尼，結果被門口安保人員攔下，要求她購買外套遮住上半身後，才可放行。這一經歷令她「非常不開心」。事件亦引起網民對迪士尼樂園著裝規定的關注和討論。



女子稱，其與朋友穿着迪士尼與某漢服品牌的聯名裙子，被安保人員攔在門口。她還指，工作人員處理效率非常低，態度非常一般，甚至對她們「翻了白眼」；為能順利入園，被迫消費各買了2件外套。

該女子在網絡發文解釋，其在購買聯名漢服裙時，商家宣傳稱「保證可以入園」。在內地社交平台，有許多網民發文稱遇到類似問題，表示穿着聯名漢服進入迪士尼時會遭到詢問攔截，但將上衣用其他衣服蓋住後，即可進入。

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對此，迪士尼官方回應，樂園須知中一直有明確著裝規定，遊客需要遵守相關規定。據上海迪士尼樂園遊客須知（香港也有相同規定）所寫，「十六周歲(含)及以上游客不可裝扮成卡通、電影、漫畫中角色的造型。不可穿着及地長衣。若著裝不當、不雅或著裝影響其他遊客體驗，可能會被拒絕入園或被要求離園。」

事件引發網民對樂園穿着問題的爭論。有網民指責迪士尼「限制穿衣自由」「將樂園規定駕於法律之上」，甚至認為迪士尼的做法在「打壓中國民族服飾」。

不過，許多網民解釋，這並非迪士尼故意限制漢服，或限制穿衣自由，而是擔心小朋友將穿着此類衣物的遊客當做園區工作人員或公主，是為了避免更多爭議而設的規定。還有網民稱，該聯名漢服裙並非傳統漢服，而是與「Anna」的服飾非常相似的公主裙，迪士尼作為主題公園，這樣的要求並不過分。

▼網民討論▼



「迪士尼的規定很明確啊，不能穿公主服進去，也是防止園裡的小朋友誤解遊客是工作人員。」

「搞清楚哦，十三餘是漢服或者漢元素，不是公主裙。」

「為什麼這時候不說穿衣自由了，而且迪士尼門票愈來愈貴。」

「很簡單，要去就按人家規定，不想按規定就不要去」

「商家的虛假宣傳應該找商家，迪士尼純屬被碰瓷了。」

「沒有穿漢服不讓進的說法，這個人穿的十三餘聯名太像公主裙了，完全看不出漢服的影子」

「重點又不是漢服而是公主裙吧迪士尼一直不可以cos」

