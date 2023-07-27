中國統計局公布上半年工業數據　總利潤降幅收窄總體仍不樂觀

7月27日，中國國家統計局公布了上半年主要工業數據，1到6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額33884.6億元（人民幣，下同），按年下降16.8%，降幅驚人，不過比較積極的變化是降幅比1到5月份收窄2.0個百分點，而且從連續幾個月的數據趨勢看，降速一直在持續收窄。



與此同時，1到6月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額12002.0億元，按年下降21.0%；股份制企業實現利潤總額24872.0億元，下降18.1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額7966.8億元，下降12.8%；私營企業實現利潤總額8689.2億元，下降13.5%。四大類企業利潤總額都按年大幅下降，顯示出企業總體仍然面臨極大市場壓力，中國經濟復甦仍有待時日，需要繼續承壓努力。

從產業類別看，1到6月份，採礦業實現利潤總額6816.8億元，按年下降19.9%；製造業實現利潤總額23874.7億元，下降20.0%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3193.1億元，增長34.1%。1到6月份，在41個工業大類行業中，12個行業利潤總額按年增長，29個行業下降。

中國經濟復甦乏力。（Getty）

主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長46.5%，電氣機械和器材製造業增長29.1%，通用設備製造業增長17.9%，汽車製造業增長10.1%，專用設備製造業增長3.9%，石油和天然氣開採業下降12.2%，煤炭開採和洗選業下降23.3%，紡織業下降23.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降25.2%，非金屬礦物製品業下降26.6%，農副食品加工業下降33.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降44.0%，化學原料和化學制品製造業下降52.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降92.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降97.6%。

以上數據顯示出各產業類別盈虧極不平衡，其中市場屬性比較強的行業下滑嚴重，而國有壟斷性產業以及電氣機械和器材製造業、通用設備製造、汽車製造等利潤增幅強勁。

1到6月份，規模以上工業企業實現營業收入62.62萬億元，按年下降0.4%；發生營業成本53.37萬億元，增長0.5%；營業收入利潤率為5.41%，按年下降1.07個百分點。顯示出總體利潤率較低而且下滑嚴重。相對於美國的1年期存款利率已經接近5%，可知兩國企業在總體利潤率水平上仍有較大差距需要彌補。

6月末，規模以上工業企業資產總計160.31萬億元，按年增長6.6%；負債合計92.28萬億元，增長6.7%；所有者權益合計68.04萬億元，增長6.3%；資產負債率為57.6%，按年上升0.1個百分點。6月末，規模以上工業企業應收賬款22.72萬億元，按年增長10.6%；產成品存貨6.05萬億元，增長2.2%。企業負債、應收賬款和產成品存貨都在快速增加，顯示出企業現金流困難，消費低迷。

1到6月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.23元，按年增加0.81元；每百元營業收入中的費用為8.34元，按年增加0.25元。顯示出利潤在下滑，成本卻在增加。

這一情況在每百元資產實現的營業收入、產成品庫存與營業收入上也有體現，數據顯示，6月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為79.1元，按年減少6.2元；人均營業收入為173.6萬元，按年增加5.1萬元；產成品存貨周轉天數為20.3天，按年增加1.1天；應收賬款平均回收期為63.2天，按年增加6.4天。

以上數據顯示，上半年中國經濟在一些領域雖然有所改善，但是經濟復甦任重道遠，不管是企業端還是居民端，亦或是在國家宏觀經濟層面，壓力之大仍然不容樂觀。