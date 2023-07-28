專訪沈志華｜為什麼說朝鮮戰爭是中國的立國之戰？

2023年7月27日是朝鮮戰爭停戰70周年紀念日，中國派出全國人大常委會副委員長李鴻忠訪問朝鮮並參加相關活動。三年前，中國官方召開紀念中國人民解放軍抗美援朝出國作戰70周年大會，習近平在會上發表講話並指出，「抗美援朝戰爭，是在交戰雙方力量極其懸殊條件下進行的一場現代化戰爭」，「抗美援朝戰爭偉大勝利，是中國人民站起來後屹立於世界東方的宣言書，是中華民族走向偉大復興的重要里程碑」，「經此一戰……新中國真正站穩了腳跟」，「徹底掃除了近代以來任人宰割、仰人鼻息的百年恥辱，徹底扔掉了『東亞病夫』的帽子，中國人民真正揚眉吐氣了」。



放在70年的時間脈絡裏，究竟該如何評價朝鮮戰爭之於中國的意義？朝鮮戰爭爆發70周年之際，《香港01》記者專訪了國際冷戰史專家、華東師範大學教授兼國際冷戰史中心主任沈志華。



沈志華長期從事冷戰史研究，特別在對前蘇聯檔案文獻的收集、整理和分析方面，貢獻巨大。其所著《毛澤東、史太林與朝鮮戰爭》、《中蘇同盟與朝鮮戰爭研究》、《無奈的選擇：冷戰與中蘇同盟的命運（1945-1959）》、《最後的「天朝」：毛澤東、金日成與中朝關係》等備受各方關注與好評。現年73歲的沈志華，仍筆耕不輟，2022年12月出版專著《經濟旋渦：觀察冷戰發生的新視角》，並身體力行做着檔案整理和歷史研究工作。



香港01：對中國而言，朝鮮戰爭常常被認為是一場立國之戰。您長期研究這段歷史，對「立國之戰」怎麼看？

沈志華：一般人會認為立國之戰是解放戰爭、三大戰役，其實不是，朝鮮戰爭才是真正的立國之戰。因為解放戰爭是推翻一箇舊世界的戰爭，但不是建立一個新世界的戰爭，這是兩個概念。推翻了舊世界能不能建立一個新世界，能不能站得住腳，這是不一樣的。為什麼毛澤東在七屆二中全會在西柏坡讓全黨學習《甲申三百年祭》，這是郭沫若寫的，這篇文章討論了一個問題：為什麼李自成都打進北京了，坐進金鑾殿了，很快就讓人趕出來了，最後還不明不白死在了山裏？你說革命成功了嗎？成功了，他把大明王朝都給推翻了，崇禎都吊死了，他也坐到金鑾殿了，但是沒立住。為什麼沒立住？這是毛澤東當時特別思考的一個問題。

中蘇關係史、國際冷戰史專家，華東師範大學教授兼國際冷戰史中心主任沈志華。（網絡圖片）

香港01：所以後來「進京趕考」前還特別說「我們決不當李自成」。

沈志華：進京趕考，不當李自成，講的也是這個意思。朝鮮戰爭是開國第一戰，它對於中共這個新生革命政權能夠穩定的生存下來，起了關鍵性的作用。這就得從朝鮮戰爭起因說起。

朝鮮戰爭的爆發和過去人們的說法不一樣，不是美蘇衝突的結果，為什麼原來史太林不讓金日成發動這場戰爭，後來又同意了？1949年12月底還持反對意見，到次年1月底又同意了，前後一個月時間。這跟美蘇衝突沒什麼直接關係，實際上引起他下定決心改變對朝政策的，主要還是中蘇關係造成的。

毛澤東訪問蘇聯是為了簽訂一個新的中蘇同盟條約，是為了兩國建立一個政治同盟，來保障新中國的安全和發展，發展主要是指經濟上，他要達到這個目的。而從中國共產黨本身來講，也有這個需要。比如如果中國共產黨能夠把蔣介石丟了的東西從蘇聯手裏拿回來，這個對中華民族和中國國民而言，都是給新生的政權增光的事情。特別是在當時的知識分子當中有一個說法，說中國共產黨是蘇聯的附庸，是跟班的，只知道跟着蘇聯跑，毛澤東很想扭轉這個看法。於是後來就有了外蒙古和旅順港的問題。

矛盾於是就產生了。毛澤東要求歸還旅順大連，對於史太林來講，沒有道理不給。一方面，從革命黨之間的關係來說，這樣強行租用是不合理也不合法的，畢竟不是殖民時代了；另一方面，從國際關係來說，當毛澤東在莫斯科的時候，恰恰是美國決定要承認新中國、甚至把台灣讓給中共的時候，以此來分裂中蘇，這是美國的一個大戰略，這明顯是跟蘇聯對立的。美蘇之間隔着這麼大一個中國，如果中國是中立的，甚至可能是親美的，對美國來講本身就是一個戰略性的勝利，所以丟個台灣有什麼，這對美國是划算的。美國人明白，史太林也明白，史太林多聰明，美國杜魯門宣言一說，艾奇遜一講話，他當然就聽明白了，所以不能讓毛澤東空手回去，要是讓毛澤東空手回去不就等於把中國推給美國了嗎？所以他只能答應，但是答應了他又感覺吃虧太大，心有不甘，只要這個時候遠東地區出現了緊張局面，這個協定就不用執行了，我把旅順港還給你，你還得我請過來，因為你沒海軍沒空軍，後來果然就是這樣。

1949年12月21日，毛澤東訪問蘇聯期間，在莫斯科出席史太林七十壽辰慶祝大會。（網上圖片）

就此我們應該可以得出一個結論，中蘇同盟條約的簽訂，從外表上看，是一個對中國安全的保障，毛澤東從莫斯科回來後也說，簽了這個條約我們心裏就有底了，就不怕了，將來打起來背後有人撐腰。但是心裏非常明白，因為毛澤東和史太林之間沒有信任關係，否則史太林也不會在是否發動朝鮮戰爭這個問題上耍這麼多心眼，瞞着毛澤東把金日成調來，商量好了之後讓金日成去通知毛澤東，最後決定你來做，你說不打就不打，史太林也是在考驗毛澤東，你作為社會主義陣營的一份子聽不聽話，我是這個陣營的老大，你管亞洲革命，我管世界革命，你聽不聽我的。

當時美國是什麼態度呢？雖然中國當時對於這方面的情報掌握得不是特別準確，但從現象也看得出來，美國不會打中國的。從6月到10月，幾個月的時間裏，美國飛機為什麼只炸鴨綠江大橋的朝鮮那一半，不炸中國這一半？美國是有命令的，不能侵犯中國領土，說丹東落了炸彈被轟炸，那是誤炸，美國飛機真要是想轟炸丹東，怎麼可能4個月就落兩顆炸彈，這個我專門採訪過當時的丹東市委書記，也去丹東市檔案館看了檔案，美國真正開始轟炸丹東市11月以後，也就是中國出兵以後，之前沒有。

史太林的試探和美國的做法，中共不明白嗎？當然明白。但是毛澤東為什麼堅持一定要出兵朝鮮？他最後考慮的不是軍事問題，也不是安全問題，而是中蘇關係，因為蘇聯這個時候需要中國出兵。如果朝鮮完蛋了，中國不出來頂着，等於整個東北亞地區的社會主義陣營大門洞開。從地圖上看，北朝鮮如果讓美國佔着，那就和中國和蘇聯接壤，這個史太林是非常忌諱的，他需要一箇中間地帶，一個緩衝區域。毛澤東非常明白史太林的心思，如果這個時候中國能頂上，史太林對中共對毛澤東的看法就不一樣了。第一說明你有擔當，第二你是負責任的，第三你聽話聽指揮。

丹東與朝鮮僅隔一條鴨綠江。（視覺中國）

香港01：朝鮮戰爭最後也確實起到了這樣一個效果。

沈志華：對，這個反過來就看毛澤東的判斷了，而且這裏面有很大的冒險性。毛澤東擔心的是，如果我去了蘇聯不給兜底怎麼辦？如果蘇聯真的不管，那中國真的很危險，所以這是史太林和毛澤東兩人之間的一種心理較量，一種對彼此心理的揣摩、判斷，毛澤東的判斷是對的。如果是我的話，至少會就此想到幾個問題：其一，如果這個陣地丟了對蘇聯安全是有危險的，這是從實際情況看；其二，從世界影響看，你是社會主義老大，蘇聯是世界革命的大本營，朝鮮戰爭爆發了，中國都敢頂上去你不敢，那他的地位就完了。所以毛澤東把這些問題都想過後，才決定打不過美國也得去，最重要的是過程，有了這個過程，史太林就恢復了對中共和毛澤東的信任，他就可以把後面的事擔當起來。

果不其然，你看後來結果，中國去不去最後一個關節點，就是蘇聯不出空軍了，要去你們自己去，我們不去了，這是17日周恩來帶回來的消息。結果中國19日出兵，25日跟美國打起來，28日史太林就下令，蘇聯空軍立刻出動，越過鴨綠江直接打擊美軍，第一戰就打下兩架飛機，跟着後面的主戰場都是蘇聯打的。不僅是戰場上，後來的經濟援助等，包括顧問、專家、貸款、一五計劃、50個援建項目的落定等，都是在這個時候。

香港01：這樣的話，中國就徹底跟蘇聯綁在了一起，徹底得罪了美國和西方世界。

沈志華：這是作為一個當權者和領導者主要需要考慮的方面，這個時候中國已經加入了蘇聯的社會主義陣營。那我們反問：毛澤東有沒有想過跟着美國走，不跟蘇聯走？想過。1944年到1945年年初的時候，毛澤東確實想過，而且說得非常直白，說美國不但經濟發達，政治制度也很先進，是我們學習的榜樣，中國共產黨現在所做的一切沒有一件是美國企業家不能接受的，我們實行的政策不是社會主義，而是新民主主義，是允許私人資本的。類似的話說了很多，可惜那個時候，美國右傾勢力抬頭，再加上美國大選，很多報告沒送上去，大使館給國務院發了這些談話記錄，但沒有引起重視。

朝鮮7月27日晚上舉行閲兵，紀念朝鮮戰爭結束70周年，期間展示多款導彈等軍備。（朝中社／Reuters）

香港01：歷史總是充滿各種偶然性，美國的內政影響了中國的選擇。

沈志華：對，這個時機把握非常重要，不過雖然中國靠向蘇聯了，但史太林對毛澤東還是不放心，他一直搞不清楚毛澤東是一個什麼樣的人，他老問米高揚、莫洛托夫這個問題。後來改變史太林看法的，主要是朝鮮戰爭。對此毛澤東自己有體會，周恩來也有體會，而且在這個過程中尤金起了很大的作用。尤金是史太林派到毛澤東身邊的一個觀察員，任務主要是幫忙他修改毛澤東俄文版的內容、文字，尤金寫給史太林的報告非常重要，我看他寫了好幾個，裏面說毛澤東確實是真正的馬克思主義者，他讀了不少馬列著作等等。所以後來史太林對毛澤東改變了看法，也改變了對華政策。這對中國共產黨這一新生革命政權能夠在中國大地立住腳，發揮了最根本的作用。

可以說，沒有中國出兵，中蘇之間的信任關係就建立不起來，信任關係建立不起來，蘇聯就不會真心真意幫助中國。真出了事，可能很快就把中國丟棄了，就像丟棄朝鮮一樣，史太林是做得出來的。伊朗民主黨、庫爾德民主黨，不就是史太林扶起來的嗎，後來說扔就扔了。史太林特別現實主義，也特別機會主義，沒什麼理想和原則。我想這一點毛澤東是很清楚的，畢竟大部分政治家都是這樣。

但是不是可以就此說，中美關係是因為朝鮮戰爭而變壞了呢？不能。因為中國跟美國的關係不是因為朝鮮戰爭壞的，而是之前就壞了。美國對中共的看法，是從現實政治出發的。1949年發生了三件事：蘇聯8月份爆發原子彈，10月中華人民共和國成立，中蘇同盟條約簽訂。所以從1950年2月份開始，美國就在制定新的戰略，到4月25日出台了，國家安全委員會68號文，這份文件已經把中國和蘇聯同等對待了。不是朝鮮不出兵就拿你當朋友，沒這回事，且不說從1945年以後，美國一直是右翼勢力掌權，之所以有些問題有爭論、有調節，是因為美國的決策都是從現實利益出發的，是看怎麼對美國最有利。所以中蘇同盟條約簽訂後，在美國看來想拉攏中國沒戲了，只能等着，等中蘇之間鬧翻。

1950年，蘇聯莫斯科，周恩來代表中國政府在中蘇結盟條約上簽字。（VCG）

香港01：後來還真的鬧翻了。

沈志華：那是後話了，你說當時如果中國不出兵，就能維持跟美國的關係嗎？

香港01：也不一定。

沈志華：不是不一定，是不可能。

香港01：今天回頭看，朝鮮戰爭除了是一場立國之戰，還有怎樣的副作用？

沈志華：正如我們前面談的，毛澤東出兵朝鮮有很明確的目標，那就是表現出主動，贏得蘇聯的信任，才能在社會主義陣營裏站住腳，國際生存環境才能改變，政權才能穩定，朝鮮戰爭之後，這些目的確實都達到了。但同時也產生了副作用，任何事情都是兩方面的，這裏的副作用恰恰就是正作用帶來的。

首先是整個國際格局的變化，朝鮮戰爭導致冷戰兩極結構不可逆轉，這是沒有人想到的事情。我們一般說美蘇開始對抗是在1947年，美國出台了杜魯門主義，杜魯門主義標誌着美國要進入歐洲了，但這個時候並沒有真的進入，更準確說只是美元進入了歐洲，人並沒去。這也意味着，美國跟蘇聯當時沒有地緣政治的接觸和交集，沒有直接矛盾。後來發生了什麼？捷克政變。這一政變現在證據還不是很充分，但很顯然是蘇聯在背後策動的。捷克政變後，一盤散沙的歐洲就團結起來了，布魯塞爾協定簽字，沒有美國參加。

緊接着是封鎖柏林。我接下來想寫一篇《封鎖柏林》，封鎖柏林其實是美蘇經濟冷戰的序幕，這是我的定義。美蘇開始直接發生利益衝突了，當然是在第三國，是在德國。封鎖柏林導致的結果是什麼？北約的成立，美國人就來了，而且擴大了。但這個時候的北約，還是一個政治組織而不是軍事組織，美國的軍事力量並沒有到歐洲，朝鮮戰爭的發生，直接結果之一就是北約軍事化，美國把大量的錢砸向北約了，大量的國防費用激增，全國動員，使得冷戰不可逆轉、沒有退路了。再後來，就是美日同盟、美韓同盟、澳新美條約、東南亞條約等一系列條約的簽訂，兩個陣營軍事對抗的局面出現了。

《冷戰戀曲》劇照。（資料圖片）

後來史太林死了，蘇聯真的想退，搞和平共處，美國理都不理，車已經停不下來了，結果美國反而把德國拉進了北約，都到這份上了，只能成立華約了。蘇聯其實知道，這麼對峙下去對蘇聯是不利的，畢竟20世紀就是美國的世紀，蘇聯玩不過，史太林心裏很明白。其實史太林的很多做法，並不是直接針對美國的，比如朝鮮戰爭，他沒想到美國會這麼大反應，史太林事先得到的情報是美國不干預，結果後來美國變了，他又不知道，史太林要是知道他可能就重新考慮這個問題了。

第二個比較重要的是蘇聯對中國的援助。蘇聯的援助固然對新中國的恢復、成長起了很大的作用，但是同時帶來了另一個作用，就是讓中國的經濟體制走上了蘇聯的道路。錢是人家的，技術是人家的，規章制度是人家的，又有蘇聯顧問和專家來中國手把手地教，可不就是蘇聯體制的翻版嗎？中國就是這麼走進蘇聯體制的。蘇聯體制既不適合中國，也不適合蘇聯。蘇聯經濟體制建立在一五計劃和工業化初期的時候，正是西方沒落的大蕭條時期，史太林模式確實有成績，畢竟這種體制是高度集權的，國家可以調配一切，集中力量辦大事，顯示出了明顯的制度優勢。但從長期來看，這種制度顯然是不行的，長期的社會發展和經濟發展，靠的是內在的動力和創造力。