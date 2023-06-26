朝鮮紀念朝鮮戰爭73週年　首都10萬人集會反美　平壤：續加強核武

朝鮮指朝鮮半島最近的局勢與六二五戰爭（朝鮮戰爭）時期相似，朝鮮將繼續推進核武力強化政策。



韓聯社報道，朝中社星期一（6月26日）稱，朝鮮外交部美國研究所在一份報告中說，受美國和韓國的反朝鮮軍事對抗行為及威脅煽動行為影響，朝鮮半島周邊地區的軍事政治局勢，與1950年代朝鮮戰爭爆發前的情況相同，指美國的好戰行為將原本就不穩定的朝鮮半島和東北亞軍事緊張局勢，推到了核戰爭的邊緣。

朝鮮外交部美國研究所還說，今年（2023年）來美國更是專注於侵害朝鮮的自主權和安全利益，事態的嚴重性和風險性已達到再也無法容忍的境地。只有強大的自衛性核威懾力能充分保障朝鮮半島的勢力均衡，守護地區的和平與穩定，阻止戰爭再次爆發。

該研究所說，美國的逆時代對朝敵政策和軍事威脅一天不消除，朝鮮就會加速實施自衛國防力量強化政策，繼續行使國家正當的自衛權。

分析人士認為，朝鮮上述主張旨在把提升軍事力量造成緊張局勢的責任推給美國，為日後進一步發起挑釁尋找藉口。

6月25日為朝鮮戰爭爆發73周年紀念日，當天朝鮮各地舉行了反美集會。

（編按：俄衛網引述朝中社6月26道稱，在「625反美鬥爭日」平壤市群眾集會25日在平壤各處舉行，參加人員規模超過12萬。

朝鮮勞動黨中央委員會書記李日煥和樸泰成，平壤市黨委員會責任書記金秀吉，內閣副總理全承國，朝鮮勞動黨中央委員會部長李鬥星，各群眾團體、市內機關、工廠企業的工作人員，勞動群眾以及青年學生參加了集會。

集會上，多位發言者表示，6月25日給朝鮮人民留下永不愈合的創傷。由於美帝國主義發動的侵略戰爭，民族遭受了巨大的痛苦和不幸。

他們指出，因為痛感只有槍桿子強大，才能捍衛這片疆土上的真正和平與寶貴的一切，朝鮮人民就遵循黨的自衛國防建設思想，緊握了懲罰美帝國主義的最強的絕對兵器、任何敵人都不敢冒犯的自衛戰爭遏制力。

隨後舉行了群眾遊行。遊行者高喊口號行進，表達對美帝國主義的不滿。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

