TFBOYS十年之約誰贏？前排座位200萬1張　粉絲稱「把第一次賣了」

編按：西安官方稱，TFBOYS直接帶動當地4.16億元人民幣的旅遊收入，引發關注。



中國人氣組合TFBOYS十周年演唱會星期天（8月6日）在西安唱響，不出意外霸榜微博熱搜，相關詞條閱讀量達19.1億次。



生日粉絲慶祝規模誇張過姜濤 點圖看更多TFBOYS照片及相關資訊：

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演唱會以一首《青春修煉手冊》開場，三小時裡演唱25首曲目，三人自2020年以來的首次合體演出喚起無數網民的「青春回憶」。

十年之約怎麼來的？

由王俊凱、王源、易烊千璽三人組成的TFBOYS組合於2013年8月6日正式出道。

出道當天，經紀公司發佈了一條名為《十年》的宣傳片，將「十年之約」作為組合與粉絲的約定。

作為中國養成系偶像組合的鼻祖，TFBOYS過去10年積累了大量人氣，從無人問津的「三小隻」蛻變為單人微博粉絲均突破8000萬的流量明星。

自2014年起，組合每逢周年都會舉辦演唱會，直至2020年的七周年演唱會。

過去兩年，TFBOYS多次傳出解散傳聞，組合不光未舉辦第八、第九周年演唱會，在央視春晚上也分別以個人身份亮相。

或許因為近年來三人同台的機會太少，當今年6月組合官方微博宣佈要開合體演唱會時，粉絲立即陷入狂歡，紛紛表示要奔赴「十年之約」。

粉絲瘋狂赴約？

赴約從買十周年演唱會門票開始。購票通道7月24日一開通便瞬間售空，而購票平台大麥網上標記「想看」的人多達679萬。

不到0.4%的購票成功率迅速抬高票價。網傳截圖顯示，TFBOYS西安演唱會前五排的票價被炒到50萬元（人民幣，下同）一張，第一排更是要價200萬元。

據九派財經報道，還有「黃牛」佔據了演唱會場館外可以看到舞台的大樹，向粉絲出租爬樹看演唱會的位置，叫價每人每小時5000元，如需望遠鏡、購買保險等服務，還得另外加錢。

儘管票價離譜，仍有粉絲心甘情願買單。有粉絲聲稱，為了買第一排的票裸貸，還「把自己的第一次賣了」，並說「還不夠我繼續賣」。還有粉絲稱，要拿準備和男朋友結婚的錢搶票，為了「嫁給自己的青春」。

演唱會的前一天（8月5日），海報新聞一條影片顯示，TFBOYS粉絲在高鐵車廂貼滿海報、搖旗唱歌，聲音震耳欲聾。

抵達西安的粉絲聚集在西安奧體中心體育場外，大批粉絲淩晨就等候在外，有粉絲因中暑暈倒，更有粉絲大打出手。據西安市公安局通報，歌迷打架是為了搶佔場館周圍有利位置。

演唱會入場時同樣發生衝突。網傳視頻顯示，大批粉絲推攘著湧入安檢通道，有人被推倒在地，幾名身著制服、身材健碩的保安試圖維持秩序，但仍被人群推擁著向前。

一些粉絲為了把燈牌帶進演唱會，甚至把安檢門衝倒；還有粉絲在微博超話上互通信息，實時更新哪個安檢口能輕鬆過檢。

雖然演唱會舉辦方明確規定禁止帶燈牌，但粉絲還是竭盡所能，將自己支持組合成員應援色的燈牌帶入場內，以顯示自己的偶像人氣更高。

對此，粉絲90多萬的互聯網科技博主「為有書香來」發微博說：「西安現在的亂象已經超出了人們的想像，這些粉絲們的家長知道孩子如此瘋狂嗎？」

還有一名定位陝西的網民評論：「西安上一次這麼亂還是安史之亂。」

一片混亂之下，TFBOYS官方微博和組合三人在演唱會開始前分別發微博，呼籲粉絲配合安檢工作，遵守秩序入場。

最高已炒至200萬人民幣1張 黃牛黨成員透露內情（點圖了解更多）：

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TFBOYS的吸金力

除了到現場的粉絲，還有更多粉絲通過演唱會直播的方式在線上「赴約」。剛開場，直播間點讚數就已達4796萬。

拿下了這場演唱會線上獨播權的優酷，共推出兩種直播付費套餐：價格為39元的演唱會主舞台，以及99元的演唱會全機位（包含個人機位合輯）。

據《第一財經》統計，直播開始前已有216.2萬人預約，以預約觀眾均購買最低票價粗略計算，這場線上演唱會的收益就可能在8431萬元以上。

本場演唱會還吸引了品牌方冠名。經過激烈競爭，百事可樂獲得了演唱會的獨家冠名權，南孚電池成為官方合作夥伴。

一名演出經紀人向紅星新聞透露，通常情況下，中國超一線藝人演唱會的獨家冠名費用可達千萬元。

此外，演唱會還與服飾品牌VOBA合作，推出包括應援服、運動鞋、短褲、紀念T恤小包套裝、絲巾、鴨舌帽等產品，其中198元的聯名紀念T恤總銷量已超8000件。

TFBOYS還於8月5日推出《十年》紀念專輯預售，單張售價168元，尚未發貨就已排到酷狗音樂年度銷售榜首位。

十年之約帶火西安？

TFBOYS演唱會的火爆還吸引了中國資深媒體人的注意。胡錫進星期天（8月6日）深夜發微博：「天啊天啊天啊，消費的沉悶竟然在西安，以今晚的方式被打破了。」

西安政府顯然也看到了演唱會拉動消費的潛力。西安市旅遊信息諮詢中心的官方社媒賬號7月以來就曾多次提到TFBOYS演唱會，並打出宣傳語「為一場演出而赴一座城」。

美團數據顯示，演唱會門票7月24日正式開售後，西安住宿的瞬時瀏覽量超過了今年五一。演出前後幾天，西安的住宿提前預訂量較去年同期增長超過30倍。

攜程數據顯示，截至7月24日，TFBOYS演唱會帶動8月5日、6日西安酒店整體搜索量增長超800%，訂單環比翻倍，西安景區門票預訂量增長超38倍。

搜索量的增加也帶動了酒店價格上漲。距離西安奧體中心幾公里的普通經濟型酒店，價格從原來的每晚166元飆升至上千元，價格翻了十倍。

奔赴西安的還有許多沒有買到票的粉絲。TFBOYS初心站負責人橙子告訴「刺蝟公社」，她帶著400人，做了3000面小旗子前往西安。每到一個地方，女孩們都會舉起TFBOYS的應援物品打卡。

中國演出行業協會發佈的《2023上半年全國演出市場簡報》顯示，中國上半年營業性演出達到19萬3300場，同比增長400.86%；觀眾人數也達到6223萬6600次，同比增長超10倍。

西安在8月份除了有TFBOYS演唱會，還有ACC卡琳娜漫展、英雄聯盟夏季賽決賽、德雲社西安場、秦馬湖馬蹄音樂節等活動。西安網民感概：「秦始皇都想帶著兵馬俑一起復活出來看看。」

在今年中國經濟復蘇乏力的大背景下，演唱會經濟一枝獨秀，成為拉動消費不可忽視的增長引擎。雖然具體經濟數據尚未可知，但是從周杰倫7月初四場演唱會為海口帶來近10億元的旅遊收入來看，TFBOYS這場演唱會對西安經濟的刺激不可估量。

其實不光是中國，全世界疫情後的演唱會市場都瘋狂，凸顯出各地人們渴望群聚的心理。美國流行音樂天后Taylor Swift（又譯作泰勒絲）時隔五年再度開嗓，北美52場演唱會200多萬張門票被搶購一空。據美國商業智庫Common Sense Institute估計，巡演總計將在美國產生46億元的消費支出，相當於35個國家的GDP總量。費城美聯儲也在報告裡點名提到，Taylor Swift演出了拉動了當地5月的酒店收入。

張學友上個月在新加坡開演唱會，原定六場近5萬張門票不到3小時賣光，娛樂公司不得不連續兩次追加場次，總共加到11場，仍是場場爆滿。

不過中國卻尤其瘋狂。這與中國的市場和人口規模有關，也離不開粉圈文化下，粉絲發揮聰明才智，為自家偶像爭風頭的決心。不怪網民熱評：「就算秦始皇出來了，也統一不了TFBOYS三家粉絲。」

TFBOYS十年之約的火爆，證明了演唱會經濟的潛力，展示了中國式的「人多力量大」，而它所引發的各種混亂和無序，也讓大眾看到了城市和各種利益相關者加強管理水平、引導粉絲有序應援的必要性。畢竟，只有當瘋狂的粉絲成為市民真心歡迎的客人，演唱會經濟才能實現城市經濟效益、流量明星口碑和粉絲追星體驗三者的共贏。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

