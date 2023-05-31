任賢齊演唱會上 內地「兔女郎」突稱認識他還被抱過 真相極感人
撰文：聯合新聞網
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任賢齊出道已經33年，日前在大陸瀋陽開演唱會，意外曝光了22年前做的愛心之舉，當時接受任賢齊善行的女孩特地現身公開這段往事，讓在場的觀眾都很感動。
任賢齊在演唱會上與歌迷互動的點歌橋段，有位女孩頭上戴著可愛的兔耳朵，就公開自己與任賢齊認識22年了，而還曾被對方抱過……
任賢齊也一臉意外：你長這麼大了！（點圖了解更多）：
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原來2001年小女孩當時只有一歲，患有先天性心臟病，但因為家境困難，湊不出錢做手術。那時任賢齊看了新聞報道後，就捐了3萬元人民幣，女孩更秀出照片，是當時任賢齊抱著1歲時的她，這讓任賢齊忍不住驚呼「你長這麼大了」。
這次任賢齊來瀋陽開演唱會，女孩特地到場表達謝意，並表示「我希望我們之間的愛不要變，人間的大愛也不要變」，因此她想要點一首《不要變》。
演唱會後任賢齊在微博有感而發的寫下：「人生路上的相逢，常常叫人驚歎、感動。我們彼此的愛與成長，從很遙遠的過去，照進溫暖的當下，也會綿延到未來。這感覺太奇妙了！希望這份愛，不但不要變，還能去到更遠的地方。」
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