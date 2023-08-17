當年輕人不再「小粉紅」

最近，在和內地95後、00後的兩位年輕人對話中發現，本被外界認為是小粉紅一代的年輕人，並未如外界想象的那麼小粉紅。這兩位年輕人對於國家有着樸素的認同之情，並從過去多年以來的經濟發展中獲益，但近年來持續惡化的就業形勢，讓已經大學畢業的他們備受打擊，對於未來和社會的負面情緒已經顯露無疑。其中一位年輕人在工作一年後失業，對於未來一片迷茫，不知道幹什麼。他明明有理想，願意為過上好的生活而拼搏，卻找不到合適的工作，只能宅在家裏，自嘲為廢人。他認為自己整日辛苦工作，終究是在為房東打工，到頭來，還是一場空。

這樣的情景，放在幾年前，尚有些難以想象，但今天卻不斷在真實發生。猶記得數年前香港發生佔中、修例風波時，內地許多年輕人對於那時候香港已經存在多年的經濟困境和高房價、高租金、階層固化問題或多或少有些同情，其中一些人甚至會慶幸自己生活的內地社會依然保持較高速度的經濟增長，依然充滿機會，收入仍舊有上漲的可能。但僅僅數年之後的今天，許多內地年輕人已經樂觀不起來。

對於相當數量的年輕人來說，近年來他們的遭遇，可謂雪上加霜。待他們長大成人之時，持續多年的中國經濟快速增長奇蹟正在成為過去，經濟增速下滑已經來臨。持續多年的土地財政和房地產行業畸形發展造成內地大城市極為嚴重的高房價、高租金問題。從房價收入比來看，內地少數大城市的住房困難甚至不亞於香港。

北京房價高企，遠超平均收入，「北漂」一族難以承受。（VCG）

與經濟下行相伴而來的是階層固化問題，內地社會的貧富分化已經超出合理範圍，向上流動的通道正在關閉，向下墜落的通道卻在敞開。在這樣的形勢下，內卷、躺平、佛系之類的話語日漸流行，輿論場上經常可見年輕人的負面情緒。不過，多數年輕人在不滿於自己生活現狀的同時，依舊對國家充滿信心，正如一句流行話所說「很多年輕人對國家的前途充滿信心，但是對自己的前途滿懷迷茫」。然而，在新冠疫情和內外形勢的疊加影響下，中國經濟面臨多年少見的困難，許多年輕人有記憶以來第一次深刻感受到經濟下行的寒意，他們要麼在找工作過程中屢屢碰壁，要麼被公司裁員或收入下降，對於國家前途不再像過去那樣滿懷信心。

年輕人的預期、信心從來都是與國家發展、個人境遇密不可分。當「很多年輕人對國家的前途充滿了信心，但是對自己的前途滿懷迷茫」，其實已經是在發出讓人憂慮的信號。當很多年輕人對自己的前途滿懷迷茫時，之所以還對國家的前途充滿信心，無非因為他們自身的境遇並不真的糟糕，他們依舊能從國家發展中尋找到機會，只不過困難越來越大，希望越來越渺茫。但如果他們長時間處於「對自己的前途滿懷迷茫」，那勢必影響他們的愛國熱情與後勁。除了少數活在某種理念、主義中的人之外，多數人都活在現實中，有着非常現實的利益訴求，他們對於國家的信心在根本上取決於自身境遇。當相當數量的年輕人都面臨經濟困境帶來的就業壓力，甚至為基本生存發愁時，他們的心態必然會發生變化。畢竟，不論多麼動人的口號，多麼宏大的理念，最終都抵不上殘酷現實給人上的每一堂課。

近年來，內地年輕人就業問題日益突出，外賣騎手的人數激增。（Reuters）

過去十多年，內地社會流行小粉紅思潮。這固然離不開內部政策的影響和外部環境的刺激，但最重要的基石仍是以經濟發展為核心的國家進步。小粉紅群體儘管具有國家主義、民族主義的傾向，但終究是成長於改革開放之後，在耳濡目染的環境下有着異於改革開放之前的權利意識。許多帶有小粉紅傾向的年輕人都同時帶有個人主義傾向，他們的自我意識和權利訴求同樣比較強烈。這就使得多數小粉紅群體都難以成為一些人所召喚的守紀律、顧全大局的國家主義者、民族主義者。當然，網絡上確實存在一些激進的小粉紅群體，他們滿腔憤怒，卻帶有狹隘的民族主義情緒，經常干擾正常討論，以至於輿論場硝煙四起。這是不能不防範之處。

此時此刻，內地社會許多年輕人的心態和對於未來的預期正在經受他們人生中第一次大規模衝擊，其中不少帶有小粉紅偏向的年輕人已經變得不再那麼小粉紅。在階層固化、高房價、高租金疊加就業難、機會少的影響下，他們真切感受到現實的殘酷和無奈。從中短期來看，因為改革開放45年的積累，許多陷入困境的年輕人或多或少還能尋求家庭互助，尚不至於產生較大的實質性問題。但若長此以往，他們的負面情緒勢必不斷蔓延，一旦突破臨界點，恐將造成更為嚴重的社會問題。凡事都應防患於未然，為了國家健康發展和長治久安，適時推動結構性改革，舒緩年輕人的壓力，讓他們看到希望，讓他們尚未全部喪失的夢想和激情成為國家進一步發展的動力，而不是讓他們持續被負面情緒困擾，正變得越來越緊迫。