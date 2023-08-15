國家統計局暫停發布青年失業數據　官方解釋難以說服人

8月15日，國家統計局宣佈：自今年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布。這意味着備受各方關注的青年人失業數據暫時無從得知。

為何突然暫停公布青年失業數據？國家統計局的解釋是：「經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。比如，近年來，我國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，我國16-24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。再比如，隨着我國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。」

從網上輿論的反饋來看，國家統計局的解釋難以說服世人。不可否認，隨着經濟社會的發展，統計工作當然有必要優化，其中自然包括青年就業的統計，但優化統計工作絕不代表暫不公布統計數據，更不代表問題不存在。因為只有把真實數據公布出來，整個社會才能更好認識問題所在，並集思廣益，共同想辦法解決問題。

近年來，在就業壓力下，內地社會送外賣的人日益增多。（Reuters）

國家統計局暫停發布青年人失業數據大概率是因為難言之隱。近年來，在內外形勢的疊加下，中國經濟面臨多年少見的困難，青年人失業問題尤其突出，引起了許多人的憂慮。早在去年4月，內地16-24歲城鎮青年失業率為18.2%時，北京大學國家發展研究院教授盧鋒曾說，「我記得幾年前跟我的同事們為G20研究就業問題時，看到歐洲和一些新興經濟體的數據，年輕人失業率達到20%，我當時就覺得這太難以想象了」，「這是面臨多麼巨大的壓力會出現這樣的情況，現在中國也到了這個水平」。如今，一年多過去，青年失業率持續攀升。今年7月公布的數據顯示，6月份，16-24歲的勞動力調查失業率已攀升至21.3%，創下新高。

近代以來世界範圍內的經驗說明，青年失業問題若持續加劇，有可能引發社會問題甚至政治問題。一個家庭如果有年輕人失業，整個家庭都可能難以安寧，一個社會若失業的年輕人較多，整個社會可能都將為此煩惱不已。對於內地社會來說，在中短期內，因為改革開放45年以來的積累和家庭互助，年輕人失業問題尚不至於產生較大危機，但從中長期來看，若不能有效緩解年輕人失業問題，不排除會造成經濟問題之外的社會問題和政治問題的可能。凡事防患於未然，面對日益突出的年輕人失業問題，內地社會應該下大力氣來促進經濟復甦，提供更多就業機會。

實事求是歷來是走出困境的關鍵。鄧小平曾說：「生活水平究竟怎麼樣，人民對這個問題感覺敏鋭得很。我們上面怎麼算帳也算不過他們，他們那裏的帳最真實。」在年輕人失業問題上，國家統計局與其暫停發布數據，不如大大方方公布數據，推動大家一起尋求對策。這既有利於訊息透明，又是團結民眾集思廣益的合理選擇。