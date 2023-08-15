官方暫停發布青年失業率數據　內媒：北上廣深青旅擠滿待業年輕人

內地6月的青年失業率達到21.3%，創自2018年以來的最高值。雖有專家預計，青年失業率8月後會逐步下跌，惟國家統計局周二（15日）突然表示，8月起暫停發布青年失業率，並稱主要因勞動力調查統計需進一步健全優化。

話題「北上廣深的青旅擠滿找不到工作的人」亦於當日登上微博熱搜榜，引起關注。據《三聯生活周刊》報道，在內地最難的就業季，不少年輕人遠離家鄉，到北上廣深尋找工作機會。而青年旅社因低廉費用、隨住隨走等模式，成為了他們在大城市落腳的最佳選擇，「有的有人屢屢失業，但仍充滿期待，有人兜兜轉轉回到原點，還沒有找到自己的方向。」



國家統計局表示，8月起暫停發布青年失業率，並稱主要因勞動力調查統計需進一步健全優化。（視覺中國）

報道指，28歲的黃欣是廣西防城港人，他已經在廣州一間青旅住了一個多月的時間。2018年，黃欣在一間211大學畢業，修讀自動化專業的他因不喜歡滿是機械設備陳舊環境，在家待業2個月之後進入一間「互聯網+房地產」公司，月薪過萬。惟因公司出現內部矛盾，員工不做業務忙於「站隊」，黃欣感到厭惡決定離職。

離職後黃欣準備考研，但後來發現自己對讀研並不感興趣，只是想拖延進入社會的時間，於是決定繼續做一些喜歡的工作。因為對英語比較感興趣，黃欣和朋友合夥開了一間教育培訓機構。黃欣說，「在我老家那種小地方，只有有背景、有經濟基礎的人才會考慮在外面給小孩補課。我的學生都是國企老總，法院院長的小孩，不太計較補課費，所以收入不錯，幹得也開心。而普通人家的孩子，很多對學業不太上心。」

黃欣拜表示很喜歡青旅的氛圍。（三聯生活周刊）

不過隨着内地「雙減政策」的出台，黃欣再次失業。於是，決定到廣州找機會的他，選擇住在青年旅社落腳。直到如今，一個月過去了，黃欣不確定是否能在廣州找到心儀工作，也不確定還要留在廣州多久。但他卻很喜歡青旅的氛圍，不僅可以遇到和自己一樣的「粵漂」，還有做生意的外國人、走遍大江南北的背包客等。

不過，在青旅待業一個多月後，他就覺得「儘管說是休息一陣，但其實內心很難真正放鬆下來，並且這種狀態越久，就越難找回原來的生活節奏了，不光感覺白天無所事事，晚上也有種和社會脫軌的感覺。」因此，如今他最羨慕的，就是考公、考編成功的昔日舊友，「他們收入穩定，每天下了班能夠陪陪老婆孩子，盡享天倫之夜。」

廣州某間青旅的內部環境。（三聯生活周刊）

另一隻身「粵漂」的還有來自江蘇南通的張文。從一本大學畢業後的張文，收到了廣州保險銷售的offer，他也便是自那時起開始的「粵漂」之路，至今剛好一年的時間，在此期間他也因自己「眼高手低」換過幾次工作，他並認為自己並不適合做銷售，「要會花言巧語地忽悠人，我好歹也是個本科生，整天求爺爺告奶奶的，讓我覺得低三下四。工資很大一部份還和業績掛鉤，業績不好就只能拿兩三千的底薪。」

為維持生計，張文還在商場做過拉家長或是小朋友，送小禮品邀請他們參加體驗課的工作。張文結論是，這種要看人臉色工作實在不適合他，因此沒做多長便離職了。因為工作之路不順，60元人民幣一晚的青旅亦讓他支付得好睏難。張文說，自己家裡並不寬裕，在廣州生活只能靠自己，他已經開始動用做學生時攢下的壓歲錢了。

廣州某間青旅的廚房。（三聯生活周刊）

找不到工作，白天張文便靠公共交通在廣州市內走走看看，他的行李較少，只有一個大背包，所以他出行一般都帶着行李。張文的內心中，始終覺得自己還是大學生，在青旅和學生聊天時亦總是「倍感親切」。儘管生活難以為繼，但是張文還是不想回老家。

張文說，自己對未來的設想是，先找到一份穩定的收入，再謀求二戰考研，通過下一次校招，找到更好的工作。在反覆的受挫中，張文想，如果能考上研，以後還是想去上海發展，因為上海離家比較近，自己也許更適應那邊的環境。