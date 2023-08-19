新加坡《聯合早報》：中國經濟訊號令人不安

中國國家統計局8月15日宣佈，暫停發布全國青年人調查失業率數據，被輿論抨擊為掩耳盜鈴，更引發各種負面想象，打擊市場對中國經濟現狀和預期的信心。中國在年初新冠疫情解封後，一度鼓舞全球市場。



然而，最近所出爐的一系列經濟數據，卻讓國際市場非常不安。中國經濟非但沒有預期的報復性反彈，反而進出口、消費和投資這三個火車頭都出現減速現象，甚至相互作用，可能把經濟推向通貨緊縮的歧路。

中國青年失業率曲線圖。（資料圖片）

中國青年失業率在6月為21.3%，連續第三個月錄得新高。官方停發7月數據，導致市場往負面解讀，推斷青年失業率數據非常難看。這並非無中生有，因為7月公佈的一系列經濟數據，都很難讓人樂觀。同時，經濟社會領域發生的一些事件，似乎也反映了經濟下行的事實。中國房地產巨頭碧桂園8月7日未能支付兩筆美元債券票息，震撼各界，8月14日公司股價在港股市場跌幅超過16%，至0.82港元，創歷史新低。

中國最大資產管理公司中植企業集團旗下的中融信託，8月14日被曝逾期兌付近1億元人民幣，反映房地產市場對金融市場的綁架，因為中融信託大量投資近期不斷有壞消息的房地產業。

中國最大資產管理公司中植企業集團旗下的中融信託，8月14日被曝逾期兌付近1億元人民幣，反映房地產市場對金融市場的綁架。（資料圖片）

市場擔心，金融信託公司如果接連出事，必然波及銀行，引發更大的金融動蕩。雖然中國國務院近期接連宣佈政策，希望刺激消費和鼓勵外資，卻始終無法穩住市場信心，股市和離岸人民幣匯率雙雙下跌。此外，中國債務問題也亮起警訊，摩根大通6月估計，中國境內總體債務（包括家庭、企業和政府）已達到年度經濟產出的282%。全球發達經濟體的平均比率為256%，美國為257%。

根據國際媒體分析近期數據所得出的印象，拉動中國經濟的三個火車頭——進出口、消費和投資都一起熄火，引發了不小的擔憂。中國海關總署8月8日公佈的數據顯示，7月份的進口同比下跌了12.4%，出口同比下滑了14.5%，雙雙弱於市場預期，並表現出連續下滑且幅度擴大的趨勢。居民消費價格指數7月出現了兩年多以來的首次下降，同比下降0.3%，工廠生產者出廠價格指數與去年同期相比已連續10個月下降，同比下降4.4%，引發通縮擔憂。

中國經濟復蘇力道不如預期。（Getty）

在國內投資方面，7月份人民幣貸款增加3459億元，為近14年新低，6月份貸款增加是3.05萬億元。社會融資規模增量為5282億元，比6月份的4.22萬億元都呈斷崖式下跌。來自海外的投資數據一樣糟糕，《日本經濟新聞》8月14日報道，外國企業4月到6月在中國的直接投資為49億美元，與去年同期相比降幅達到87%，是1998年以來的最低值。這或許部分源於西方持續同中國產業鏈脫鈎。美國總統拜登8月9日發佈行政命令，限制美國對華高科技投資，進一步削弱中國市場對國際資本的吸引力。

拜登（Joe Biden）8月10日在猶他州的政治籌款活動上說，中國正面對經濟和人口問題，他擔心這個全球第二大經濟體，會因此變成可能威脅全球的「定時炸彈」。這一說法不無認知戰的用意，但也不能排除它反映美國情報界和智庫對中國當下經濟挑戰的判斷。從中國政府至今的決策趨勢審視，過去「以經濟建設為中心」的國策，似乎逐漸讓步給「以國家安全為中心」。然而過度強調國家安全，恐怕會傷害經濟發展，進而影響社會穩定，最終波及國家安全。青年失業率持續上升就遵循這一邏輯。

中國經濟在改革開放以來，一直引領區域乃至世界經濟同步發展，也幫助數億中國人脫貧。因此，國際社會特別是區域國家，都希望看到中國能快速擺脫當下的逆境，恢復過去的活力。中國政府須嚴正檢討至今的決策盲點。資本和社會人心都渴望可預期的確定性，以便重振投資與消費信心。相信這也是區域國家對中國的普遍期待。