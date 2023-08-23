一局下來加微信如行雲流水　俘獲金融和政務圈的「摜蛋」是甚麼？

玩撲克牌是金融投資圈的一個社交習慣，可以消磨吃飯前的等待時間，也是飯後的娛樂活動。



在中國風投基金以美元為主的時代，投資人和西方的出資人玩德州撲克社交。而現在，募集人民幣成了主流，要和政府引導基金的體制內官員們交上朋友，則要學習打「摜（guàn）蛋」了。

都是用撲克牌，但與德州撲克不同的是，摜蛋是一項四人遊戲，兩兩組隊，按組合出牌，手中牌先出盡的一隊獲勝。「摜」是方言，原意是摔、砸。「摜蛋」則是指有人在打牌興起之時，將一手四張同數值的「炸彈牌」，砸向桌面的動作。

其實，這個起源於江蘇淮安的紙牌遊戲，早已在政務圈、甚至軍人圈子裏流行了一段時間。 甚至可以說，正是因為政務人員對摜蛋遊戲的喜愛，才有了如今金融人士的跟隨。

網傳中信證券送給客戶的禮盒中，除了四副撲克牌，還有一本摜蛋規則手冊。（網絡圖片）

風靡金融圈

摜蛋遊戲在今年風靡中國金融圈。今年3月，浙商證券舉辦了「歡樂摜蛋，趣享生活」的摜蛋比賽；4月，蘇州金融工會主辦摜蛋比賽，64家銀行、保險和證券機構參賽；5月，國家開發銀行舉行線上摜蛋比賽；7月，博時基金舉辦摜蛋比賽，主題是「巔峰對決，誰是摜君」的圖片也在網上流傳。

據中新社財經新媒體中新經緯統計，今年以來，從民間機構到國家銀行，有十餘家金融機構組織了摜蛋賽事。

社交媒體上也流傳著頭部機構中信證券送給客戶「摜蛋禮盒」的照片。

此外，還有兩份摜蛋講座文稿，在金融圈傳閱。一份是中國農業銀行江蘇分行的摜蛋講座PPT，50頁的文件裏主要在講摜蛋遊戲策略與企業管理。另一份則是《摜蛋博弈策略與經營管理》。

據九派新聞報道，這兩份文稿並非惡搞杜撰，作者均是江蘇省體育局摜蛋培訓項目老師李旦生。

為何金融人一時間對摜蛋遊戲趨之若鶩？背後關鍵，是資本圈子裏的活躍資金，都集中在摜蛋盛行的地方。

錢在摜蛋盛行的地方

財經媒體《21世紀經濟報道》指出，中國私募股權投資行業的大環境發生變化，美元出資者逐漸減少投入，政府引導基金、國資成為市場出資的主力軍。而經濟發達的長三角，正是政府出資最活躍的地方。

據研究機構清科的數據，今年一季度，中國股權投資事件集中在長三角，其中江蘇省投資事件最多，達330起，金額220億元人民幣。從出資角度來看，一季度出資最多的省份，是浙江和江蘇兩個省。而新募集資金的數量，也屬江浙最多。

在今天中國經濟復蘇乏力、投資動力不足的情況下，政府和企業都還活躍的江蘇省，吸引了全國有融資需求的創業企業和金融機構。

到了江蘇，就要入鄉隨俗。在江蘇，飯店包間裏會放一大一小兩張桌子，大桌用來吃飯，小桌用來摜蛋。從官方到民間，都是這項遊戲的愛好者。

華爾街投資大師林奇（Peter Lynch）說，得州撲克能教你的東西比整個華爾街還多。而在江蘇，大家熟知的順口溜是，飯前不摜蛋，等於沒吃飯。摜蛋打得好，說明有頭腦。摜蛋打得細，說明懂經濟。

一家私募機構的經理錢坤今年學會了摜蛋，他對中新經緯說，會打的人基本上都是40至50歲，有一定社交和商業影響力，江浙滬地區的客戶群體。他們的社交方式，是在某個下午找地方喝茶，玩幾把摜蛋，再去吃飯。

獲得信息、攢局認識人，是後來者學習摜蛋的主要目的。一名投資經理對財經自媒體豹變說：「和德撲一樣，摜蛋的社交屬性極強，尤其是對於專注一級市場的投資人來說，可以在其中得到很多信息。」

除了信息，更重要的是接觸政府引導基金官員。梅花創投創始人吳世春以調侃的語氣講出了這樣的現狀：「以前募資喝紅酒，現在全上白的。以前募美元，現在募人民幣，去摜蛋，還要講招商，講返投。」

「去甚麼地方募資就要學會甚麼地方的娛樂方式。」北京一名金融行業從業者對《中國商報》表示，自己的領導為了跑業務也經常提起摜蛋。

在2023年春節晚會小品《坑》中，沈騰（左二）飾演的不作為官員囑咐下屬，「趕緊把借我的那幾件事兒，發咱們摜蛋群裏」，引起網民熱議。（央視截圖）

體制內社交方式

風靡金融圈前，摜蛋早在體制內，甚至軍隊中，流行開來了。

2023年中國春晚的一檔小品《坑》中，沈騰演的「躺平幹部」在發現自己沒做實事後，向下屬「借事兒」，並囑咐：「趕緊把借我那幾件實事兒整理一下，發咱們摜蛋群裡。」

小品演罷，「摜蛋群」就登上了熱搜。網民表示，「摜蛋群」的細節，顯然是經過深入調研的。

鳳凰深調的報道指出，自2017年成為國家體育總局推廣的「趣味智力運動項目」後，摜蛋迅速在全國政、商、學各界風靡開來，成為「圈子」裏必備的社交工具，更在近幾年成為體制內社交主要方式。

北京一家企業對接政務工作的負責人李恒對鳳凰深調說，摜蛋已替代了高爾夫球，成為體制內飯局最常見的「攢局由頭」。

他指出，各地官員對待飯局、酒局都非常謹慎，一般會拒絕，但提到摜蛋這種國家體育局鼓勵的體育益智類競技運動，大家很願意參加。李恒也說，摜蛋易上手，是破冰、化解尷尬的好方式。一局下來，「加微信都行雲流水」。

一名微博網民指出，比起德撲對技巧的強調，摜蛋更重視合作。在組隊作戰中，如何通過擠眉弄眼，虛張聲勢，打心理戰贏得比賽，考驗局中人配合。在這個過程中，自然更容易熟悉起來。

軍隊內，摜蛋的流行也有跡可循。據鳳凰深調報道，2022年4月，火箭軍指揮學院某試驗室政治協理員、辦公室副主任鄭剛、張賀在《政工學刊》上發表《摜蛋辯證法》。

文章提到，「摜蛋傳入部隊時間不長，在訓練之餘、週末假日很快風行起來，官兵美其名曰：學文件。摜蛋係蘊含著豐富的辯證法，讓官兵在你來我往之間洞察世事、修養心性。」

遊戲背後的利益

上有所好，下必趨之。摜蛋這項智力遊戲，在短時間內變得如此火爆，主動去學習的人，也不單純都為了體驗樂趣。對金融圈來說，摜蛋成了一種拿消息、拉投資的敲門磚；對企業來說，這是攢官員局的好理由。

與德撲相比，玩摜蛋可以完全「不帶錢」，看上去健康清廉。但是，因為要兩兩組隊、考驗默契、配合，所以容易產生你來我往的人情。這種帶著目的的人情交往，給有心接觸權力的人機會，留下了利益輸送的空間，而且更隱蔽，更長線，也更值得警惕。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

