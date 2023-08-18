敦煌景區警察　主要工作竟是去沙漠尋找這東西　網笑：挖呀挖呀挖

大陸甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區，旅遊旺季每天可接待2至3萬遊客，騎駱駝、滑沙都是必打卡項目，一不小心手機就會被「吃掉」，當地派出所警員每年能在沙漠中挖出上百支，讓網友忍不住調侃「在沙漠裡挖呀挖」。



據悉敦煌鳴沙山月牙泉景區派出所，每年接收處理報案300餘起，98%警情是為遊客找物品和救助服務，其中光是為遊客在沙漠挖回手機就多達100多支，堪稱「最大宗業務」。

沙子流動性強手機掉下去即被「吃掉」 替遊客找手機成警員主要工作（點擊放大瀏覽）：

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此前有陸媒報導，甘肅鳴沙山月牙泉景區有幾十平方公里，都是沙漠沙山，遊客們爬上爬下常常容易掉手機，加上沙子流動性強，手機掉下去「幾秒鐘就被淹沒了」，一般人是找不到的。

另外，手機丟失數量還分淡旺季，旺季是7月至10月，大概會有幾百起，淡季遊客不多，丟手機的事件就會大幅下降。

與此同時，景區是24小時營業，所以半夜也會出現丟手機等情況，找回概率大概在1/3到1/4之間。

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警員爬在沙丘上尋找手機的相關影片，在網路引發熱烈討論，有人調侃「別人都是在小小的大大的花園裡挖呀挖，蜀黍是在浩瀚的沙漠裡挖呀挖」，還有人做起詩來「大漠孤煙直，長河落日圓，披沙而斬棘，輕取手機還」。

不過，也有不少網友認為「是浪費警力」、「應該一人買一個袋子把手機裝著掛脖子上」。

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