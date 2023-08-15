貴州漢偷渡緬甸搞詐騙竟被拒收　原因：文化低　不會打字

近年內地屢有民眾到緬甸進行電信網絡詐騙活動，當中不少人是抵不住誘惑而主動偷渡到當地，結果發現上當，失去人身自由甚至被酷刑虐待，只能苦苦等待救援。不過貴州黔東南州中院周一（14日）公佈了一宗案件，顯示有被告竟然被詐騙公司拒絕接收，原因是其文化低，不會打字。



涉案被告為3名男子，其中，黃某正於2019年1月、7月偷渡到緬甸並偷渡回國，2020年8月計劃偷渡到緬甸，在坐車時被警察查獲勸返。楊某於2019年3月偷渡到緬甸並偷渡回國，2020年5月偷渡到緬甸，12月通過自首走國門回國。

至於吳某周於2019年7月、10月及2020年3月偷渡到緬甸並偷渡回國，2020年10月欲偷渡到緬甸，在雲南省邊境被詐騙公司以其文化低不會打字，不適合從事詐騙行業拒絕接收，最終收穫「銀手鐲」。

2023年2月，吳某周、黃某正、楊某提前約好一同偷渡前往緬甸公司上班，結果中途被雲南警方查緝抓獲。

法院指，3人違反國境管理法規，偷越國境，情節嚴重，其行為已構成偷越國境罪。綜合考慮被告犯罪的事實、性質、情節、對社會的危害程度，以及認罪態度、悔罪表現，依照《刑法》有關規定，被告吳某周犯偷越國境罪，被判處有期徒刑6個月，並處罰金7000元（人民幣．下同）。被告黃某正犯偷越國境罪，被判處拘役5個月，並處罰金6800元。被告楊某犯偷越國境罪，被判處拘役4個月，並處罰金6800元。