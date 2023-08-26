30萬耗盡還虧損9050元　胡錫進炒股騎虎難下？

胡錫進炒股被套了。

兩個月前高調宣布進軍中國A股的《環球時報》前總編輯胡錫進星期四（8月24日）在微博發文透露，已用完30萬元（人民幣，下同，約5萬5700新元）炒股資金，還虧了9050元。

儘管賬戶裡的錢已不夠，綁定的銀行卡也沒錢了，但胡錫進表示，自己「真的沒有慌」。他還讓朋友幫忙打了錢，充進股票賬戶，在閉市前給兩支股票加倉。

胡錫進稱，雖然要等到回收虧損可能得付出比原先預期還高的時間成本，但他堅信自己最終不會虧。

胡錫進在帖文裡還配上自己現有31萬元的炒股賬戶截圖，稱他當天補倉的兩支股票中，其中一支的盈幅已從12%跌至不到0.5%，另一支則是他虧損第二大的股票，但他對這支股票未來反彈很有信心。

胡錫進在帖文中配上自己現有31萬元人民幣的炒股賬戶截圖。 （互聯網）

胡錫進高開低走的炒股之旅

一向很能抓準官方態度的胡錫進是在今年6月26日宣布進軍中國股市，當時中國股市並不明朗，A股持續走低、滬指也跌至年內最低點。

一入市，胡錫進就體驗了一把中國散戶必經的「過山車」旅程。炒股首日，他賺進104.7元，第二天盈利增長至226.43元，第三天倒虧900餘元，第四天虧損縮小至282元左右，第五天扭虧為盈至2829元左右。

初出茅廬就嚐到甜頭的胡錫進表明會持續加倉，將倉位從原來的10萬元提高至20萬元。

起初一個月，胡錫進幾乎每個工作日都會更新炒股札記，曬出炒股成績單，公佈持倉盈虧變動信息，總結投資策略。即便遭遇「滑鐵盧」，他也會堅稱自己對中國股市前景充滿信心，並堅信不久後就能回收虧損。

圖為胡錫進7月3日公佈的炒股成績單，當天他成功將前一天的跌幅回收，並盈利2829元。 （胡錫進微博）

玩起股票的胡錫進7月10日還曾發微博諫言，「股價漲跌情況應成為上市國企負責人的考核指標之一」。他說，持有國企股票的股民是什麼態度，應構成對國企負責人任職評價的一個要素。

這番建議讓胡錫進重獲好感，不少網民讚揚他與中小投資者站在一起為他們發聲；但也有網民認為，股票漲跌應交給市場決定，「不是你認為的該干嘛幹嘛的」。

京津冀等地7月底發生大洪災後，胡錫進有一周時間停更炒股札記。直到8月4日，他才發文說，不再每天更新札記和曬炒股成績單了，要讓自己更加專注如何做好長期收益。

胡錫進當天沒有公佈炒股成績單，但他強調肯定不會離開股市，將繼續加倉，「但是會更加找准加倉的機會，然後隔段時間與大家分享一次我的操作情況和心得」。

胡錫進表示，自己的夢想是能打破中國股市漲到一定點位就會大幅下跌的輪迴，讓股市以一種「慢牛」的方式持續上漲。他還承諾，他的倉位也會不斷增加，達到一定規模後相對穩定，但決不會在高點賣出，而只在股票之間做切換。

三個星期後，胡錫進在8月22日發文闢謠自己已清倉脫逃的消息，並重申「我既然來了股市，就決不會清倉而走」。

胡錫進稱，最近兩天，自己作為新股民經歷了股市大跌真正的風雨，浮虧5378元。但他認為，中國推動民營經濟發展、促進資本市場活躍的政策會逐漸發生作用，按邏輯股市不該繼續下探。

他表示：「在這個國家經濟出現困難，社會和股市都信心缺失的時候，我想盡個人所能，行一點匹夫之責。」

無論是6月高調宣布逆勢進場，還是近兩個月來對中國股市前景的樂觀表態，胡錫進似乎希望在中國股市一蹶不振之際，以自己親身炒股的經歷來穩定外界對中國股市的信心，用自帶的流量吸引更多投資者入市。

不過，胡錫進三番五次為中國經濟和股市信心喊話，不僅沒有說服一些網民跟隨他的腳步進入股市「起舞」，反而招來許多嘲諷。有網民稱：「如此嗅覺靈敏之人的虧損在擴大，信息不對稱的其他散戶情何以堪？ 」

還有一條高讚評論諷刺，「滬深股市是中國人自己的緬北，胡錫進就是那個給你打電話的人」。有網民也批評胡錫進不談股市本身，反而談起民族大義，「有你這種人天天拍馬屁，沒的好」。

但這些網民的評論很快被屏蔽，胡錫進星期三發出的帖子據報也因評論區「翻車」被刪除。

名人炒股有光環加持嗎？

胡錫進炒股成為輿論話題的這段日子，中國一系列宏觀經濟數據持續不樂觀，消費、製造業、進出口數據全線下滑，民眾貸款和融資意願不再。中國央行數據顯示，7月份全國社會融資規模增量從6月份的4.22萬億元暴跌至5282億元，人民幣貸款增量環比也暴跌89%。

國內需求疲軟導致公司盈利預期不佳，投資者、企業和消費者對中國經濟前景的信心下跌，外資也在加速拋售中國股票和債券。

中國近來發布的宏觀經濟數據持續不樂觀，消費、製造業、進出口數據全線下滑。圖為金融機構雲集的上海陸家嘴。 （路透社）

據《金融時報》8月17日報導，在對滬港通和深港通交易流量計算後發現，中共中央政治局7月24日釋放加大政策力度支持經濟的信號，雖然帶動外資購入超過540億元中國股票，但如今幾乎已被拋售一空。

截至8月23日收盤，A股三大指數均報下跌，其中滬指跌1.34%、深成指下滑2.14%、創業板指跌2.3%。

有頭有臉的人物進場炒股在中國很常見，一些名人宣布進場時，往往能帶動一波流量，但這波流量不一定能讓他們在動盪激烈的股市風生水起。

主持過《交易時間》《市場分析室》兩檔財經節目的央視財經主播李雨霏2013年受訪時曾透露，自己因炒股賠了很多錢，從起初的一點一點被套到後來深度套牢，連嫁妝錢都賠進去。

央視財經主播李雨霏2013年曾透露自己因炒股把嫁妝錢都賠進去。 （央視網）

影視圈中，陳赫、關曉彤、鄭愷等明星跨界投資的餐飲品牌近兩年也頻頻翻車，這些例子也顯示，名人光環能帶來流量，卻未必能在殘酷的商業世界中帶來盈利。

胡錫進高調炒股，從輿論造勢的角度確實讓萎靡不振的中國股市激起一絲火花。但在中國經濟低迷、投資者信心嚴重不足的當下，這絲火花顯然難以扭轉股市的頹勢，形成拉升市場的動力。

虧損9000元的胡錫進還在不斷加倉，老胡最終會打破中國股市的魔咒，還是在無底洞的股市中陷入騎虎難下的尷尬，現在還是未知數。不過，這一輪逆勢進場的操作，倒是讓這位網紅媒體人賺足了眼球和流量。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

