胡錫進炒股兩個月用罄30萬虧損逾9千　頻繁加倉稱「真的沒有慌」

《環球時報》前總編輯胡錫進的一言一行向來受到不少網民的關注，周三（23日），他宣布進軍股市將滿兩個月，虧損額當日達到9050元（人民幣．下同），30萬元資金用罄。不過，他近日還是頻繁加倉，並強調自己「真的沒有慌」。



胡錫進周三在其股市專欄表示：「今天又是一個股市大跌日，我想加倉，但是賬戶內的錢已經不夠，綁的銀行卡也沒錢了。我在外地出差，銀行卡之間轉賬費勁，就讓朋友給我往微信上打了點錢，我將那些錢提現進銀行卡，充進股票賬戶。我在閉市前的最後十分鐘給兩隻股票加倉，分別調低了一分和一厘，心想看運氣吧，結果它們都成交了。」

他又透露，當日虧損額達到9050元，但他真的沒有慌，「我今天補倉的一隻股票曾經給我帶來12%的盈利，但它現在的盈利已經縮到不到0.5%。前幾天我給另一隻之前盈利很高，但盈幅縮減為不到0.5%的股票加倉，今天那隻股票已經回盈到2%。另一隻我補倉的股票是我虧損第二大的一隻，我對它在未來反彈很有信心」。

他進一步表示，自從入市以來，他每次對具體股票的加倉量都不大，因他無法看準哪隻股票會爆發，所以只能採取穩健路線，「我會繼續在大跌日加倉，我到現在幾乎沒有過追漲的操作，我覺得在目前點位上邊跌邊買，比出現明顯轉折之後漲著買的長期贏率要高。我認為自己最終不會虧，但我有可能會付出比原來預計的更多一些時間成本」。

前《環球時報》總編輯胡錫進。（香港01記者攝）

胡錫進是在6月26日宣布進軍股市，翌日晚上即透露自己盈利104.7元，實現「開門紅」。可在炒股第三天，他即遇滑鐵盧，轉盈為虧，賬戶從前一日盈利200多元變成倒虧300多元。

7月31日，他盈利首次破萬，當日新增盈利2309元，炒股剛5周實現盈利5%，令他大受鼓舞，「我今天圍繞股市辦了兩件事，一是給今天逆紅盤處於跌勢的一隻基金加了倉，我倉內的20萬元資金基本用罄；二是我又給賬戶內轉入了5萬元，為進一步擴大倉位做好準備」。在8月22日的專欄中，他表示：「老胡呢，這個階段的任務仍是繼續加倉，擴大持倉量。為此我會繼續隨跌隨買，這不光是『共患難』的情懷，為擴大持倉量也只能這樣做。」