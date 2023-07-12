BVLGARI被指將台灣列為國家後致歉　胡錫進：已是正義的勝利

意大利奢侈品牌BVLGARI（寶格麗），被指在官方網站將台灣列為國家與中國並列，引發大陸網民怒轟抵制。BVLGARI隨後在微博發布聲明致歉，稱「尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。」

對此，《環球時報》特約評論員、前任總編輯胡錫進表示，致歉不可能是真誠的，不過他就認為，BVLGARI在聲明中明確低頭，表達了對中國市場力量的服膺，「這已是正義的勝利。」



有網民指，寶格麗官網疑將台灣列為國家。（資料圖片）

胡錫進指，BVLGARI之前在列表中寫「中國香港」、「中國澳門」，卻直呼「台灣」，就是故意的，那也是不少西方大公司之前的做法。中國輿論場的力量不斷糾正它們，它們害怕失去中國市場，所以在被揪住時一一做了妥協。

胡錫進認為，致歉會只限於中國的媒體和社交平台，不會在西方主流媒體和社交平台上用英文等西方文字做同樣致歉，因為西方總市場仍然大於中國市場，「為避免遭到西方輿論場的攻擊，危及它在西方的銷售，它一定會耍滑頭。」

胡錫進稱，「好好發展吧，好好自強吧，中國。」（視覺中國）

《人民日報》在帖文配圖，該圖除了有BVLGARI的道歉聲明，還有Twitter、Facebook、YouTube、Instagram的圖示，並有「分享」字眼。（《人民日報》微博）

胡錫進說，中國還需要變得更強，才能夠讓西方公司對中方態度的尊重朝西方平台延伸。「只有我們不斷增長的力量才能把它們從做違心的致歉逐漸變為口服心服地糾正錯誤，直至不用我們提要求，他們就主動跟進尊重中國國家主權的真正的國際正義。」