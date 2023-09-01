華為最新5G手機滿血復出　狠狠擺了美國禁令一道？

在沒有任何宣傳和預告下，中國通訊巨頭華為8月29日突然開售最新旗艦手機Mate 60 Pro，這個消息猶如平地一聲雷，震撼中國互聯網。



華為推出5G手機？

華為在《致華為用戶的一封信》中稱，這款新手機成為全球首款支持衛星通話的大眾智能手機，「即使在沒有地面網絡訊號的情況下，也可以撥打、接聽衛星電話，讓你時刻線上」。

據第一財經報道，此前蘋果、三星等高端手機在衛星通訊方面也內置了相關應用，不過都僅支援簡訊報文通訊。

但外界更關注的是，Mate 60 Pro是否搭載了華為自製研發的晶片，以及它是不是一款5G手機。5G指的是第五代通訊系統，支援5G通訊能力的晶片，和4G相比有著大頻寬、高可靠、低延時、廣連接等優勢。簡單來說，就是上網速度變得更快。

華為Mate60系列手機使用自研麒麟芯片9000S。（VCG）

有網絡影片顯示，儘管Mate 60 Pro手機內沒有任何地方帶有5G標識，但測速軟體發現，其下載速率達到5G水準。有拿到該手機並做測試的用戶向財新網證實了此事。

彭博社報道，網上流傳的多個拆解影片顯示，Mate 60 Pro採用了華為晶片部門海思設計的麒麟晶片。也有網絡媒體指，該晶片採用了5納米工藝技術——僅比最新技術晚一代。彭博社稱，無法確定該晶片的製造商或先進程度。

有研究公司上個月告訴路透社，他們認為華為正計劃通過在國內採購晶片、利用其在半導體設計工具方面的先進技術，以及中國最大晶片製造公司中芯國際的晶片來重返5G智能手機行業。華為當時拒絕置評。

《經濟觀察報》則引述部分來自深圳華強北的拆機主播稱，確認Mate 60 Pro的主晶片是一款採用7納米工藝的、由中國企業代工的、具備5G通信能力的晶片。華強北是全球最大的電子市場。

2020年5月，華為在多個平台發佈了「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」的文案為自己加油打氣，文案配圖是一張機身遍佈彈孔的蘇聯產伊爾-2飛機。（微博@華為中國）

然而，多名半導體製造和設備界人士對《經濟觀察報》指出，技術上僅靠華強北主播那種拆除晶片封裝的方法，是無法判斷晶片是否採用7納米工藝製程的。因此，嚴格來說，目前無法從市面上的資訊確認該晶片採用7納米工藝，且由中芯國際代工。

在晶片業內，7納米及以下工藝屬於半導體先進工藝，而且是達到高端智能手機系統級晶片的一個技術門檻。如果上述消息屬實，意味著華為已經突破美國設下的技術限制，能自主生產出先進晶片。

華為新手機在網上爆火

華為至今沒有對此做出任何說明，但無阻中國輿論對Mate 60 Pro的高度興趣。

許多網民認為，這款手機表明華為在多年來遭受美國在軟體和硬體方面的限制之後，「重新崛起」。也有網民說：「終於可以拋棄蘋果iPhone，用華為了！」

截至8月31日下午2時15分，相關詞條「華為mate60」和「華為mate60開售」在微博的閱讀次數，已分別達到9億次和2.8億次。

中國民間對這款華為手機的興趣不止停留在網絡討論上，也反映在銷售中。中國多家媒體過去兩天報道，Mate 60 Pro星期二開賣後就迅速售罄，無論是線上還是線下平台。

華為Mate 60 Pro未發先售，上海旗艦店預約顧客排長隊。圖為2023年8月30日，上海南京路步行街華為旗艦店。（VCG）

據第一財經8月30日實探線下門店獲得的回饋，當前Mate 60 Pro在上海不少華為線下體驗館和旗艦店中都沒有現貨，甚至供消費者體驗的樣機也處於緊缺狀態。

華為線上商城顯示，目前Mate 60 Pro只有12GB+512GB的配置，定價6999元人民幣。

這股購買熱也間接帶動了華為手機產業鏈相關企業的股價。彭博社報道，投資者紛紛買入相關個股。十多家中國晶片設計公司、製造商和華為供應商的股價，在星期三大漲8%至20%。

路透社引述散戶投資者陸德勇（音譯，Lu Deyong）說，他購買了與華為有業務聯繫的賽微電子公司，以及以科技業為主的科創50指數的股票。「我看到大量資金流入，這表明人們對這款產品的推出及其背後的技術相當樂觀......我無法確認這項技術是否真實，但我希望如此。」

美國禁令嚴重打擊華為

美國商務部在2019年把華為列入實體管制清單，禁止美國供應商未經許可向華為提供半導體技術和產品。華盛頓此後也進一步禁止供應商向華為提供任何用美國技術、美國軟體設計和製造的半導體產品。

這摧毀了華為之前在智能手機領域的優勢。《華爾街日報》報道，據市場追蹤機構Canalys，華為在全球智慧手機市場的份額在2019年觸頂，達到了18%。但美國實施禁令後，該公司被迫砍掉部分手機業務，其設備在全球各地的吸引力減弱，銷售大幅下滑。

據Canalys，去年華為在全球智能手機市場的份額僅為2%。剩餘銷售大多在中國，去年該公司在中國市場仍佔據8%的份額。

目前不清楚華為如何克服美國制裁下的技術限制。美國半導體協會上周稱，華為正在中國各地以其他公司名義秘密建造一系列半導體製造設施，以規避美國禁止其採購美國晶片製造設備的制裁。

中美在科技領域的處於長期競爭和博弈狀態。（Reuters）

《環球時報》前總編輯胡錫進認為，華為新手機對美國政府產生的衝擊力度，似乎比美國半導體協會當時發出的警訊來得更強烈。

胡錫進在個人微信公眾號發文說，「這件事肯定會引起美國方面的高度注意」。

胡錫進指出，如果華為的路走通了，那麼西方晶片和相關製造設備的壟斷性都將一落千丈，很多會跌至「白菜價」。他還形容，美國用重組供應鏈將中國排除在高端半導體產業之外的佈局，「被戳了一個大窟窿」。

胡錫進預測：「可以想見，因華為Mate 60而備受刺激的華盛頓，會首先嘗試進一步強化制裁華為和對中國其他企業的出口限制。」

中國電訊設備商華為近年來深受美國制裁困擾。（視覺中國）

《環球時報》也在當天發社評稱，華為手機在三年的被迫沉寂後「重出江湖」，就足以證明美國的極限打壓已經失敗。

文章寫道：「這也是美國對華科技戰的一個縮影，折射出全過程，並預示著最終結果。最近一些美國媒體熱衷炒作什麼華為在中國有『秘密晶片工廠』等等，這些歸根結底都是沒有看清或者不肯相信這個大勢，還抱著老舊的思維認為中國企業的技術都是『偷竊』而來，本質上是華盛頓的技術傲慢，而它一定會為這份傲慢埋單。」

華為新手機開售 撞上雷蒙多訪華

華為Mate 60 Pro開售的時間點，正好與美國商務部長雷蒙多訪華期間撞上。有意思的是，中國央視旗下微博帳號「玉淵譚天」還發佈了一張雷蒙多在上海召開記者會的照片，而該照片由Mate 60 Pro拍攝。

華為選在這時候開售新手機，時間點耐人尋味。雷蒙多領導的美國商務部，正是負責監督美國政府出台的出口管制和其他限制措施，包括針對華為的制裁。

不過，對華為而言，除了政治因素，背後相信也有市場考量。蘋果公司將在美國當地時間9月12日召開發佈會，預計將發佈新款iPhone手機。因此，外界認為華為此時在毫無預警下推出新手機，或許可以搶佔先機。早前有網絡消息稱，華為Mate 60 Pro和蘋果iPhone 15，可能會在同一天推出。

但無論是出於何種考慮，這場回歸肯定會攪動整個手機市場，至於華為能否絕地反擊、讓手機業務重返往日榮景，就要看廣大消費者買不買單了。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

