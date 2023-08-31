華為5G新機「奇襲」雷蒙多　中國再打贏一場「抗美援朝」？

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於8月30日結束其為期四天的訪華行，自評帶着樂觀心情離開中國。外界一般認為，雷蒙多此行為緩解緊繃的中美關係而來，或者為美方期待的11月APEC「習拜會」做鋪墊。然而，在雷蒙多離華的前一天，華為無預警開售Mate 60 Pro新機，其象徵的技術突破與地緣政治涵義，恐怕令雷蒙多五味雜陳。



華為Mate 60 Pro新機原訂於9月12日舉行發布會，與蘋果iPhone 15打對台，如今在沒有任何風聲洩露的情形下，提前到8月29日「突襲」。內地網路輿論場上不少人認為是衝着雷蒙多而去，海外社交平台上關於該機的討論熱度也相當之高。

華為新機之所以給人一種「奇襲」雷蒙多的感受，或許其來有自。2011年1月9日時任美國國防部長蓋茨（Robert Gates）訪華，與此次雷蒙多類似，帶着高傲的態度與以「破冰」之名踏上中國。就在他離華的前一天（2011年1月11日），中國無預警地高調試飛殲-20隱形戰機。多年之後蓋茨出版回憶錄《責任》（Duty），還不忘對於中國的「下馬威」記上一筆。

華為Mate 60 Pro未發先售，上海旗艦店預約顧客排長隊。圖為2023年8月30日，上海南京路步行街華為旗艦店。（VCG）

無論華為此次發布新機，是否真為雷蒙多留下深刻記憶而來，但雷蒙多「樂觀」態度的背後，依舊給人一種傲慢的感受。她強調「美國是基於其國家安全採取的措施，沒有辯論或妥協的餘地，這不是雙方的討論範圍」，言下之意即包括對華為在內的對華科技制裁，與中國之間並沒有商量的餘地。

在她訪華之前，這位將200多家中國企業送上美國商務部「黑名單」的部長，才在公開場合劍指華為表示：「美國絕不允許中國的華為公司繼續發展自己的高科技產業線，發現華為公司升級高科技時將採取行動，包括商業制裁。美國要求其盟友國家停止使用華為技術裝置，並在華為遭到制裁」。

因此，華為公司在此時此刻發表了《致華為用戶的一封信》，確實給人十足的聯想空間。要知道，美國對華開打「科技戰」，華為便是首當其衝的中國企業，孟晚舟遭到「軟禁」三年之久，對中國人來說更是點滴在心頭。2019年5月16日，華為及其子公司被當時的特朗普（Donald Trump，台譯川普）政府列入出口管制的「實體名單」，意味着未經批准的美國公司不得銷售產品和技術給華為公司，其後華為又於2020年連續遭到美國的三輪制裁。

華為Mate 60系列手機使用自研麒麟芯片9000S。（VCG）

其中，最受人矚目的莫過於中國的芯片製造能力，究竟能否打破美國的「卡脖子」？此次Mate 60 Pro新機官方雖暫公開詳細的規格，但經由網友實測，其網速已達到5G同等標準，此消息令許多人無比振奮。網路上流傳一張照片，過去Mate 40使用台積電製造的麒麟9000芯片，如今Mate 60 Pro則搭載產地寫着「CN」（中國製造）的麒麟9000S芯片，再加上自主研發的泰山CPU，以及鴻蒙操作系統，「麒麟歸來」便代表了以下兩個重大意義：

1. 此為第一款中國完全自主知識產權的手機。

2. 表示美國對華科技全面絞殺和封鎖的失敗。

與此同時，Mate 60 Pro還是第一款配備衛星電話功能的手機，採用第二代北斗衛星通訊技術，有語音通訊功能和雙向傳送簡訊功能。專家認為，這項「捅破天」的技術創新，「儘管我們在平時生活很難用到，但對於那些大海上、沙漠中、荒山中、災區中的人來說，將事關生命安危」。

2020年5月，華為在多個平台發布了「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」的文案為自己加油打氣，文案配圖是一張機身遍布彈孔的蘇聯產伊爾-2飛機。（微博@華為中國）

網上不少人翻出華為曾經的宣傳口號，諸如「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」等，又如華為技術常務董事余承東於今（2023）年8月初的華為開發者大會上所言：「輕舟已過萬重山」。這些話語雖然多少帶着商業比拼的味道，但事實上卻也體現了從華為一路以來所看到的「中國道路」。

1950年才建國一年的中華人民共和國，隨即面臨了朝鮮戰爭（台稱韓戰）的威脅，毛澤東一句「打得一拳開，免得百拳來」，百廢待興的新中國花了三年一個月又兩天的時間，贏得了抗美援朝的勝利，美國學者不得不稱之為「最寒冷的冬天」。如今，在西方國家普遍不看好又唱衰的情形下，包括台積電「教父」張忠謀都認為「中國難成全球芯片霸主」，美國的「卡脖子」終究並未把華為這個「眼中釘」打趴，反而倒逼中國再一次實現了技術突破和產業升級。

回顧美國對華為公司的重手圍堵，以及藉由芯片技術遏制中國的沉重打擊，此次華為發布Mate 60 Pro新機，細究其內部的精密技術及其象徵的戰略意義，稱之為再一次的「抗美援朝」勝利，可能一點都不為過。當然，在技術自主與創新突破的艱難道路上，中國還有很長的顛躓之路要走。這既是中國必須要跨過的難關，但同時也是西方應該反思「美國至上主義」的一記警鐘。