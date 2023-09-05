該怎麼看中國設立民營經濟發展局？

近日，主管經濟發展工作的國家發展改革委在內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展壯大的專門機構。據悉，民營經濟發展局的職責是「加強相關領域政策統籌協調，推動中央各項重大舉措早落地、早見效」。從中國政治邏輯來看，通常若是重視某個領域，便會設立專門的負責機構。比如，國家監察委的設立反映出對於反腐監察工作的重視，國家安全委員會的組建反映安全工作的重要性。

近年來，為了應對經濟困境，提振民營企業的信心，中國政府在沿襲改革開放以來基本國策的基礎上，不斷釋放利好信號。比如，2022年底的中央經濟工作會議一改2020年的說法「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，主張：「要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。抓住全球產業結構和佈局調整過程中孕育的新機遇，勇於開闢新領域、制勝新賽道。」今年3月，中國民營經濟的一個標誌性人物馬雲返回內地。

今年7月，新華社公布的《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》，針對性強，有現實意義，是對近年來發生的各種關於民營經濟和民營企業家問題的一次總結。該文件明確指出：「民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，是推動我國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。」在此背景下，國家發展改革委設立民營經濟發展局，顯然是為了提振民營企業的信心，促進民營經濟發展，從而讓中國經濟早日走出困境。

2018年8月18日，安徽蕪湖。從偷偷摸摸賣瓜子的街頭小販，到「傻子瓜子」的創始人，進而成為中國最早的百萬富翁之一，成為中國民營經濟的「活標本」。在過去四十年的歷史浪潮中，「傻子」年廣九曾經3次入獄，經歷四次婚姻，幾經沉浮，極富傳奇色彩。（VCG）

然而，好的用意未必能帶來好的結果，輿論場不少人對於民營經濟發展局心存疑慮。一種頗具代表性的聲音認為，民營經濟發展最需要的不是設立一個專門機構，而是公平、穩定、健康的法治化、市場化環境，讓民營企業有一個穩定、持久的預期，不會因為一時風吹草動或某些偏激之人的極端言論便疑慮不安。不少人表示，民營企業需要的不是管控，而是鬆綁，政府通過設立專門機構來推動民營經濟發展的思路是傳統思維，未能考慮到新設立的機構本身所帶有的權力擴張衝動特性。

應該說，輿論場的疑慮是有其合理性，值得傾聽和重視。市場經濟的優點在於激發社會活力與創造力，而活力與創造力來自於不同群體在市場環境下能人盡其才，這就需要一個合理範圍內的寬鬆、包容、穩定、公平、自由的環境。政府機構的統籌、協調當然有必要，尤其是在市場失靈的情況下，政府機構的宏觀調控作用不可或缺。

但市場經濟下的宏觀調控不是設立一個機構那麼簡單，而是懂得尊重法治和市場精神，保持經濟活力與創造力。當下中國經濟復甦乏力，面臨多年未有的困境，政府希望提振民企信心的信號已非常強烈，現在尤其需要傾聽來自市場一線的聲音。防止好的政策被誤解，想方設法去激發社會活力與創造力，在法治環境下給更多民企和企業家大顯身手的空間，是中國經濟早日企穩回升的必由之路。