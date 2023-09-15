「深圳局長孫女」炫富調查官方蓋牌　流失的是社會公信力

曾在內地轟動一時的深圳「北極鯰魚」事件，在拖了5個多月後，終於有了結果，不過這個結果與其說是結果，倒不如說是又一場讓人跌破眼鏡的爛尾事故！



9月10日，人民網深圳抖音帳號發佈一條消息，有網民曬出一則深圳市交通運輸局關於政府資訊公開申請的答覆函，表示該答覆函是針對深圳「前交通局長孫女」炫富事件的答覆。答覆函寫道：「經研究，您申請的公開信息不屬於我局在履行行政管理職能過程中製作或者獲取的資訊，不屬於《中華人民共和國政府資訊公開條例》第二條所稱的政府資訊。依照《中華人民共和國政府資訊公開條例》第三十六條第三項的規定，我局決定不予公開。」

深圳市交通運輸局答覆稱，調查結果「不予公開」。

今年初，一位名為「北極鯰魚」的網民在微博上炫耀自己的富裕生活，聲稱家裡存款有9位數，還對中國和中國人進行了種種侮辱和歧視。這些言論引起了中國網民的強烈反感和譴責，也引發了對她家族背景的質疑。根據網傳消息，她的爺爺曾是深圳市交通局的高官，而她全家已經移民到澳洲。

這樣一場轟動全網官員子女辱華與炫富事件，經歷了5個多月的調查，深圳市交通運輸局回覆社會關注從「開展核查」到「正在調查等待通報」，再到最後答覆「決定不予公開」，不少網民表示：「等了個寂寞」，簡直是現代版的「葫蘆僧判斷葫蘆案」。

這樣的結果當然不能令人滿意。對比近些年一些普通人因網上言論不慎受到的調查處理，乃至刑事追責，這位「北極鯰魚」的言論可謂「過份」，其所自爆的家庭財富數額更是大到令人吃驚（一個城市交通部門的官員，家庭財富居然高達9位數）。

「北極鯰魚」的炫富言論。 （微博）

如果這樣的行為都能以瞞天過海方式，以一紙「決定不予公開」搪塞過去，還怎麼讓人民相信基本的社會公平？怎麼讓人對深圳地方的反腐工作建立信心？如果一個城市級交通部門官員的家庭財富就能高達9位數，那麼其他地方、其他部門或更高級別官員，能積累多少家庭財富？

這些問題，不少人一定會問。而且，只要這個結果不公開，疑問就會一直存在下去。如果這件事情就此爛尾，受損的不只是公眾知情權，更是大家對社會公平的信心，對深圳地方交通系統反腐的信心。這就相當於深圳地方為給這個「北極鯰魚」及其家庭背書，不惜搭上公眾權利與政府信任。那麼，到底是什麼樣的家庭，值得全社會為其如此犧牲？人們一定還會繼續追問。

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所以，如果「北極鯰魚」的家庭是清白的，就應該把調查結果公佈出來，還之以清白，如此皆大歡喜，就針對她網上言論的性質處理就行了。如果「北極鯰魚」家真有高達9位數的巨量財富，那麼作為一個城市交通系統官員，人們當然有理由質疑這些財富是怎麼得來的？到底合法不合法？地方政府及反腐系統也應該及時行動起來，查到水落石出，給社會大眾一個交代，還法治與反腐以信心！

如果真如網傳猜測所言，「北極鯰魚」及其家庭或部分家庭成員在事發後已經「潤」到海外，也應該把整件事情的來龍去脈向內地社會解釋清楚，查清楚這其間到底有沒有違法違紀行為，給全社會一個透明的交代。如果這件事就此爛尾，造成公信力崩塌，就太不應該了。公信力這個東西，一旦崩塌，重建起來太難了！令人聞之色變的「塔西佗陷阱」，就是因類似事件，一個一個、一步一步悄然形成的。