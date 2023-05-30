BLACKPINK默默編輯「辱華帖文」　內地網民：寫個CHINESE會死？

韓國女子天團BLACKPINK從2022年9月開始忙碌於「BORN PINK」世界巡迴演唱會，2023年5月20、21日前往澳門站，怎料引起一連串連鎖效應，事情經過了一個禮拜，官方微博於5月23日的感謝文又被挖出用詞「辱華」，沒有感謝「Chinese」粉絲，登上微博熱搜，延燒了一天後，有眼尖大陸網友發現官方已經默默編輯了內文，將「Macanese」改成「Macau」。



「BLACKPINK官博編輯文案」關鍵字登上微博熱搜，許多大陸網民發現，在大陸網民批評帖文中的「Macanese」字眼應該要使用「Chinese」才對之後，內容默默地從「Macanese」變成「Macau」，似乎是官方也注意到了近日在陸網上掀起的砲轟聲浪，才會低調進行了修改。

內地網民對BLACKPINK微博的用詞頗有意見！（按圖了解）

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官方貼文修改以後，還是有許多大陸網友不願買單，紛紛批評公司就是不想使用「Chinese」字眼，直批：

．「搞小心思被我們發現了，結果還想來我們這撈錢，只能偷偷編輯！」

．「韓流永遠不要來內地，限韓令到永遠」

．「希望大家都能站著追星，國家面前無偶像」

．「改成Chinese會死嗎？」

．「Chinese燙嘴」

．「打個chinese要他命是吧」



據悉，Macanese泛指在澳門土生土長，而以葡萄牙語為第一語言，並以葡萄牙文作為本位文化和身分認同的人，但大陸網友認為澳門是中國特別行政區，要感謝應該寫「Chinese」，因此讓「BLACKPINK文案引爭議」登上微博熱搜。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】