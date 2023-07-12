CHINA被拼CIHNA　中國郵儲銀行招牌英文出錯惹議　網民：辱華

吉林省琿春市一間中國郵政儲蓄銀行的招牌上，出現多處英文拼寫錯誤，當中「CHINA」更變成「CIHNA」，引發廣泛熱議。涉事銀行對此回應，安裝工人因不懂英文而拼錯，目前已經即時修正。



吉林琿春一間中國郵政儲蓄銀行的招牌上，講英文「CHINA」拼成「CIHNA」。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，涉事銀行為中國郵政儲蓄銀行城南支行。網傳影片顯示，銀行招牌上有中、朝、英三種文字，惟英文出現離譜拼寫錯誤，不僅「CHINA POST」變成「CIHNA POST」，「POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA」亦被拼成「PTOSAL SAVIN GSB ANK OF CHINA」。

影片中可見兩名外國人駐足議論，影片發布者手指着招牌表示，「這全是錯的，這英文都是錯的。太丟人了，讓倆外國人笑話了。」

網民點睇：

「辱華！快來圍剿。」

「你們自己的負責人平時不注意嗎？」

「這不挺符合這企業文化水平的嗎？」

「不要推給工人，裝好不檢查一下的嗎？」

「工作確實沒做好，這樣拼就是極具侮辱性的zhina了。」

「在外國人面前有啥丟人的。那外國人在身上紋一些莫名其妙的中文、在公共場合標註一些莫名其妙的中文註釋、穿一些莫名其妙中文的衣服我也沒見我們中國人有誰嘲笑一下啊。」



事件引起關注後，涉事銀行工作人員回應，受暴風暴雨天氣影響，招牌上的字母日前脫落，安裝工人因不懂英文，所以在重新安裝時出現錯誤，「給我們排序排錯了」，銀行發現問題後已即時整改。